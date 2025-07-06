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Места для самых лучших фотографий. В Крыму цветут лавандовые поля - РИА Новости, 06.07.2025
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Туризм
 
08:00 06.07.2025 (обновлено: 08:03 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/krym-2026272406.html
Места для самых лучших фотографий. В Крыму цветут лавандовые поля
Места для самых лучших фотографий. В Крыму цветут лавандовые поля - РИА Новости, 06.07.2025
Места для самых лучших фотографий. В Крыму цветут лавандовые поля
Фиолетовая волна накрыла крымские предгорья — наступило самое фотогеничное время года. Лаванда зацвела. Этот природный спектакль притягивает туристов и... РИА Новости, 06.07.2025
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фото
туризм
туризм
туризм-важное
фото - туризм
республика крым
достопримечательности
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Фиолетовая волна накрыла крымские предгорья — наступило самое фотогеничное время года. Лаванда зацвела. Этот природный спектакль притягивает туристов и фотографов со всех уголков России, превращая склоны в оживленные студии под открытым небом. На фоне такого ажиотажа — интересные факты об ароматном и таком красивом символе Крыма.
республика крым
белогорский район
древний египет
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Места для самых лучших фотографий. В Крыму цветут лавандовые поля

В Бахчисарайском районе Крыма зацвели лавандовые поля

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Фиолетовая волна накрыла крымские предгорья — наступило самое фотогеничное время года. Лаванда зацвела. Этот природный спектакль притягивает туристов и фотографов со всех уголков России, превращая склоны в оживленные студии под открытым небом. На фоне такого ажиотажа — интересные факты об ароматном и таком красивом символе Крыма.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Цветок считается символом чистоты — название происходит от латинского lavare ("мыть"). В Древнем Риме его использовали для ароматизации терм.

Девушка на лавандовом поле в Крыму

Цветок считается символом чистоты — название происходит от латинского lavare ("мыть"). В Древнем Риме его использовали для ароматизации терм.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Бактерицидные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства лаванды были известны еще в Древнем Египте. Ее применяли для бальзамирования и приготовления благовоний.

Девушка на лавандовом поле в Крыму

Бактерицидные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства лаванды были известны еще в Древнем Египте. Ее применяли для бальзамирования и приготовления благовоний.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Крыму растет лаванда аптечная, узколистная, адаптированная к местному климату.

Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

В Крыму растет лаванда аптечная, узколистная, адаптированная к местному климату.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В СССР лаванду и розу в Крыму высаживали на более чем десяти тысячах гектаров. Их эфирные масла добавляли в косметику и экспортировали.

Плантация лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

В СССР лаванду и розу в Крыму высаживали на более чем десяти тысячах гектаров. Их эфирные масла добавляли в косметику и экспортировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сейчас хозяйства предлагают экскурсии с мастер-классами по сбору цветов и дистилляции масла — например, в селе Тургеневка Белогорского района.

Девушка на лавандовом поле в Крыму

Сейчас хозяйства предлагают экскурсии с мастер-классами по сбору цветов и дистилляции масла — например, в селе Тургеневка Белогорского района.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Лавандовые масло, букеты, саше, мыло — любимые сувениры для туристов.

Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Лавандовые масло, букеты, саше, мыло — любимые сувениры для туристов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Высоко ценится и крымский лавандовый мед — ароматный и лечебный.

Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Высоко ценится и крымский лавандовый мед — ароматный и лечебный.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Цветение начинается в середине июня, но лучше приезжать ближе к концу месяца, когда поля расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового.

Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Цветение начинается в середине июня, но лучше приезжать ближе к концу месяца, когда поля расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Есть специальные карты, где отмечены десятки полей лаванды, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, у Алушты, Севастополя и Тарханкута.

Художник рисует картину у плантаций с лавандой в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

Есть специальные карты, где отмечены десятки полей лаванды, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, у Алушты, Севастополя и Тарханкута.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В селе Тургеневка Белогорского района — одно из самых больших лавандовых полей в Европе.

Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

В селе Тургеневка Белогорского района — одно из самых больших лавандовых полей в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Во Франции лаванду высаживают рядами, у нас — в основном хаотично. Туристы говорят, что в Провансе плантации выглядят более ухоженными, но слишком широкие междурядья портят впечатление.

Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Во Франции лаванду высаживают рядами, у нас — в основном хаотично. Туристы говорят, что в Провансе плантации выглядят более ухоженными, но слишком широкие междурядья портят впечатление.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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11 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Российские поля растекаются по просторам фиолетовым морем.

Дети на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Российские поля растекаются по просторам фиолетовым морем.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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12 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В середине июля цветы начинают усыхать, сереют. Их собирают комбайнами и отправляют на переработку.

Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

В середине июля цветы начинают усыхать, сереют. Их собирают комбайнами и отправляют на переработку.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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13 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

С 2010-х и особенно в 2020-х площади под лаванду увеличиваются, фермеры вновь высаживают ее в предгорьях Демерджи и долинах у подножия Чатыр-Дага.

Девушка на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

С 2010-х и особенно в 2020-х площади под лаванду увеличиваются, фермеры вновь высаживают ее в предгорьях Демерджи и долинах у подножия Чатыр-Дага.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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14 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Экономика Крыма тесно связана с этим растением. Старейшее предприятие "Крымская Роза", основанное в 1928 году в поселке Научный, продолжает производство эфирных масел и косметики.

Туристы на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму

Экономика Крыма тесно связана с этим растением. Старейшее предприятие "Крымская Роза", основанное в 1928 году в поселке Научный, продолжает производство эфирных масел и косметики.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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