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Места для самых лучших фотографий. В Крыму цветут лавандовые поля

Места для самых лучших фотографий. В Крыму цветут лавандовые поля - РИА Новости, 06.07.2025

Места для самых лучших фотографий. В Крыму цветут лавандовые поля

Фиолетовая волна накрыла крымские предгорья — наступило самое фотогеничное время года. Лаванда зацвела. Этот природный спектакль притягивает туристов и... РИА Новости, 06.07.2025

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Фиолетовая волна накрыла крымские предгорья — наступило самое фотогеничное время года. Лаванда зацвела. Этот природный спектакль притягивает туристов и фотографов со всех уголков России, превращая склоны в оживленные студии под открытым небом. На фоне такого ажиотажа — интересные факты об ароматном и таком красивом символе Крыма.

республика крым

белогорский район

древний египет

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