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СМИ подсчитали ущерб авиакомпаний от коллапса в аэропортах - РИА Новости, 07.07.2025
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02:22 07.07.2025 (обновлено: 05:21 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/kollaps-2027564762.html
СМИ подсчитали ущерб авиакомпаний от коллапса в аэропортах
СМИ подсчитали ущерб авиакомпаний от коллапса в аэропортах - РИА Новости, 07.07.2025
СМИ подсчитали ущерб авиакомпаний от коллапса в аэропортах
Убытки транспортных компаний от транспортного коллапса в аэропортах России 5 и 6 июля может превысить 20 миллиардов рублей в сутки, заявил эксперт компании... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T02:22:00+03:00
2025-07-07T05:21:00+03:00
безопасность
россия
москва
санкт-петербург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
пулково
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Убытки транспортных компаний от транспортного коллапса в аэропортах России 5 и 6 июля может превысить 20 миллиардов рублей в сутки, заявил эксперт компании EXPO.UAVДмитрий Дациков в беседе с газетой "Коммерсант"."Объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 миллиардов рублей", — заявил он изданию.В материале также отмечается, что отмена одного рейса самолета Boeing 737-800 может обойтись авиакомпаниям в 15-23 миллиона рублей прямых расходов, таким образом первые сутки обошлись перевозчикам в сумму от 3,9 до 5,9 миллиарда рублей только за отмену рейсов в трех аэропортах.Накануне в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов. Как уточняла Росавиация, в частности:
https://ria.ru/20250706/pulkovo-2027555009.html
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027546818.html
россия
москва
санкт-петербург
пулково
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безопасность, россия, москва, санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), пулково
Безопасность, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Пулково
СМИ подсчитали ущерб авиакомпаний от коллапса в аэропортах

"Ъ": ущерб авиакомпаний из-за коллапса оценен в 20 млрд рублей в сутки

© Фото : соцсетиОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : соцсети
Обстановка в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Убытки транспортных компаний от транспортного коллапса в аэропортах России 5 и 6 июля может превысить 20 миллиардов рублей в сутки, заявил эксперт компании EXPO.UAVДмитрий Дациков в беседе с газетой "Коммерсант".
"Объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 миллиардов рублей", — заявил он изданию.
Обстановка в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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В материале также отмечается, что отмена одного рейса самолета Boeing 737-800 может обойтись авиакомпаниям в 15-23 миллиона рублей прямых расходов, таким образом первые сутки обошлись перевозчикам в сумму от 3,9 до 5,9 миллиарда рублей только за отмену рейсов в трех аэропортах.
Накануне в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов. Как уточняла Росавиация, в частности:
  • в Шереметьево отменили 171 рейс и задержали более чем на два часа 56 рейсов на вылет;
  • в Пулково отменили на прилет и вылет 90 рейсов, 37 бортов на вылет остаются задержанными свыше двух часов.
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БезопасностьРоссияМоскваСанкт-ПетербургФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Пулково
 
 
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