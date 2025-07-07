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На Камчатке прорабатывают операцию по спасению детеныша косатки - РИА Новости, 07.07.2025
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13:49 07.07.2025
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На Камчатке прорабатывают операцию по спасению детеныша косатки
На Камчатке прорабатывают операцию по спасению детеныша косатки - РИА Новости, 07.07.2025
На Камчатке прорабатывают операцию по спасению детеныша косатки
Активисты и ученые прорабатывают возможность спасательной операции, чтобы освободить от пластиковой ленты детеныша косатки в Авачинском заливе на Камчатке,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:49:00+03:00
2025-07-07T13:49:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Активисты и ученые прорабатывают возможность спасательной операции, чтобы освободить от пластиковой ленты детеныша косатки в Авачинском заливе на Камчатке, сообщила волонтерская группа помощи морским животным "Друзья Океана" с Сахалина в своем Telegram-канале. Ранее в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам FEROP ученые сообщили, что в Авачинском заливе самка AV25 по имени Вилли родила детёныша, он попал в петлю пластиковой ленты, и сейчас она сжимает его тело. Отмечается, что в Авачинском заливе детёныши рождаются не часто и редко выживают. "FEROP и "Друзья Океана" прорабатывают возможность проведения совместной спасательной операции по распутыванию косатки в Авачинском заливе", - говорится в сообщении. Отмечается, что детенышу – до 6 месяцев. На передней части его тела - кольцо упаковочной ленты. "Данное травмирование является следствием проблемы загрязнения океана отходами человека и несёт непосредственную угрозу жизни косатки. На сегодняшний день мы рассматриваем ситуацию как стабильно негативную", - отмечают активисты. Они просят всех, кто живёт и работает на Камчатке, сообщать о местах встречи с семьей косаток. Это необходимо для определения места наиболее вероятной встречи с детёнышем. При встрече с животными активисты просят не беспокоить их, не подходить близко, чтобы к моменту проведения спасательной операции косатки не испугались людей и позволили им подойти поближе. Также "Друзья Океана" отмечают, что нельзя самостоятельно отлавливать травмированного детёныша косатки, последствия могут стать "катастрофическими для всей семьи". Активисты просят помощи в предоставлении судов и транспорта. Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников сообщил РИА Новости, что помочь детенышу косатки в этой ситуации непросто: чтобы снять пластик, нужно отлавливать животное.
https://ria.ru/20250707/rybaki-2027655266.html
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камчатка, сахалин
Хорошие новости, Камчатка, Сахалин
На Камчатке прорабатывают операцию по спасению детеныша косатки

На Камчатке ищут способ освободить детеныша косатки от пластиковой ленты

© Фото : Татьяна Ивкович/ВКонтактеНа Камчатке заметили детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента
На Камчатке заметили детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Татьяна Ивкович/ВКонтакте
На Камчатке заметили детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Активисты и ученые прорабатывают возможность спасательной операции, чтобы освободить от пластиковой ленты детеныша косатки в Авачинском заливе на Камчатке, сообщила волонтерская группа помощи морским животным "Друзья Океана" с Сахалина в своем Telegram-канале.
Ранее в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам FEROP ученые сообщили, что в Авачинском заливе самка AV25 по имени Вилли родила детёныша, он попал в петлю пластиковой ленты, и сейчас она сжимает его тело. Отмечается, что в Авачинском заливе детёныши рождаются не часто и редко выживают.
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"FEROP и "Друзья Океана" прорабатывают возможность проведения совместной спасательной операции по распутыванию косатки в Авачинском заливе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детенышу – до 6 месяцев. На передней части его тела - кольцо упаковочной ленты.
"Данное травмирование является следствием проблемы загрязнения океана отходами человека и несёт непосредственную угрозу жизни косатки. На сегодняшний день мы рассматриваем ситуацию как стабильно негативную", - отмечают активисты.
Они просят всех, кто живёт и работает на Камчатке, сообщать о местах встречи с семьей косаток. Это необходимо для определения места наиболее вероятной встречи с детёнышем. При встрече с животными активисты просят не беспокоить их, не подходить близко, чтобы к моменту проведения спасательной операции косатки не испугались людей и позволили им подойти поближе.
Также "Друзья Океана" отмечают, что нельзя самостоятельно отлавливать травмированного детёныша косатки, последствия могут стать "катастрофическими для всей семьи". Активисты просят помощи в предоставлении судов и транспорта.
Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников сообщил РИА Новости, что помочь детенышу косатки в этой ситуации непросто: чтобы снять пластик, нужно отлавливать животное.
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