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Историю не будут включать в список обязательных ЕГЭ в ближайшие пару лет
Историю не будут включать в список обязательных ЕГЭ в ближайшие пару лет - РИА Новости, 07.07.2025
Историю не будут включать в список обязательных ЕГЭ в ближайшие пару лет
История в ближайшие два года не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:39:00+03:00
2025-07-07T11:39:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. История в ближайшие два года не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече президента РФ Владимира Путина с авторами учебников истории предложил главе государства сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Путин поддержал идею ректора."Скорее всего, в течение ближайших двух учебных годов останется (для сдачи ЕГЭ по выбору - ред.) предмет обществознание и история, чтобы школьники, которые готовятся к сдаче этих предметов, спокойно могли готовиться", - сказал министр, отвечая на вопрос про сроки установления обязательного ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы, на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.
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общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, анатолий торкунов, мгимо, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Анатолий Торкунов, МГИМО, Социальный навигатор, СН_Образование
Историю не будут включать в список обязательных ЕГЭ в ближайшие пару лет
Кравцов: историю не будут включать в список обязательных ЕГЭ в ближайшие 2 года