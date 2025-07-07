https://ria.ru/20250707/istoriya-2027623391.html

Историю не будут включать в список обязательных ЕГЭ в ближайшие пару лет

Историю не будут включать в список обязательных ЕГЭ в ближайшие пару лет - РИА Новости, 07.07.2025

Историю не будут включать в список обязательных ЕГЭ в ближайшие пару лет

История в ближайшие два года не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:39:00+03:00

2025-07-07T11:39:00+03:00

2025-07-07T12:13:00+03:00

общество

россия

владимир путин

сергей кравцов

анатолий торкунов

мгимо

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. История в ближайшие два года не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече президента РФ Владимира Путина с авторами учебников истории предложил главе государства сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Путин поддержал идею ректора."Скорее всего, в течение ближайших двух учебных годов останется (для сдачи ЕГЭ по выбору - ред.) предмет обществознание и история, чтобы школьники, которые готовятся к сдаче этих предметов, спокойно могли готовиться", - сказал министр, отвечая на вопрос про сроки установления обязательного ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы, на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

https://ria.ru/20250622/rosobrnadzor-2024679740.html

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общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, анатолий торкунов, мгимо, социальный навигатор, сн_образование