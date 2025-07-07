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БРИКС стал новым влиятельным игроком на мировой арене, считает эксперт
БРИКС стал новым влиятельным игроком на мировой арене, считает эксперт - РИА Новости, 07.07.2025
БРИКС стал новым влиятельным игроком на мировой арене, считает эксперт
Объединение стран БРИКС является новым влиятельным игроком на международной арене, поделился мнением в интервью с РИА Новости профессор экономики университета... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:52:00+03:00
2025-07-07T17:52:00+03:00
2025-07-07T17:52:00+03:00
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АЛЖИР, 7 июл – РИА Новости. Объединение стран БРИКС является новым влиятельным игроком на международной арене, поделился мнением в интервью с РИА Новости профессор экономики университета Сетифа в Алжире Фарес Хабаш. Саммит БРИКС проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления. "Группа стран БРИКС начала представлять собой нового влиятельного игрока на международной политической и экономической арене", - считает эксперт. Собеседник агентства также подчеркнул, что расширение состава объединения отражает амбиции блока обеспечить более широкое представительство Глобального Юга и предложить альтернативу финансовой и торговой системе, основанной на западной гегемонии и долларе США. Он также отметил, что это особенно актуально в контексте геополитической напряженности и войн, которые существенно влияют на мировую торговлю. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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в мире, алжир (провинция), рио-де-жанейро (город), сша, брикс
В мире, Алжир (провинция), Рио-де-Жанейро (город), США, БРИКС
БРИКС стал новым влиятельным игроком на мировой арене, считает эксперт
Хабаш: БРИКС стал новым влиятельным игроком на международной арене