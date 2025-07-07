Гагаузии не объяснили, на каких условиях регион хотят вовлечь в ЕС
Петров: Гагаузии не объяснили, на каких условиях регион хотят вовлечь в Евросоюз
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Гагаузии не объясняют, на каких условиях регион намереваются вовлечь в Евросоюз с учетом, что подавляющее большинство его жителей высказалось против интеграции в ЕС, все засекречено, заявил замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого саммита ЕС - Молдавия в Кишиневе заявила в пятницу, что Евросоюз разблокировал первый транш на 270 миллионов евро из ранее одобренного Плана роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро. Из этой суммы 400 миллионов евро будут выданы в форме грантов, 1,5 миллиарда - в качестве кредитов.
"На референдуме 95% жителей Гагаузии проголосовали против интеграции в ЕС. Что теперь — введете санкции против всего региона? Приезжает представитель ЕС и договаривается о "союзе". Но как так? Вы что — хотите нас "женить" без согласия? Где демократия, где право человека на выбор? Может, мы и хотим союз, но хотим знать условия. Сейчас всё засекречено, никто ничего не объясняет. Какие обязательства лягут на нас, на наших людей?", - написал в своем Telegram-канале Петров.
Замглавы Гагаузии напомнил, что ЕС ввел персональные санкции против него и других жителей Гагаузии якобы за "угрозу нацбезопасности". "Ни один гагаузский политик участия в саммите не принимал. Нас просто проигнорировали. Говорят о "Европейском союзе". Но союз — это когда стороны договариваются. А с нами никто не советовался. Нас интересуют не бесплатный роуминг, а цены на газ, электроэнергию, экономика и будущее Гагаузии", - подчеркнул он.
Европейский парламент одобрил 11 марта План роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро - 400 миллионов в виде грантов и 1,5 миллиарда в виде льготных кредитов. Средства будут переводиться траншами в 2025-2027 годах при соблюдении в Молдавии демократических принципов, включая свободные выборы и независимость СМИ.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.