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Гагаузии не объяснили, на каких условиях регион хотят вовлечь в ЕС - РИА Новости, 07.07.2025
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10:40 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/gagauziya-2027609548.html
Гагаузии не объяснили, на каких условиях регион хотят вовлечь в ЕС
Гагаузии не объяснили, на каких условиях регион хотят вовлечь в ЕС - РИА Новости, 07.07.2025
Гагаузии не объяснили, на каких условиях регион хотят вовлечь в ЕС
Гагаузии не объясняют, на каких условиях регион намереваются вовлечь в Евросоюз с учетом, что подавляющее большинство его жителей высказалось против интеграции... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:40:00+03:00
2025-07-07T10:40:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Гагаузии не объясняют, на каких условиях регион намереваются вовлечь в Евросоюз с учетом, что подавляющее большинство его жителей высказалось против интеграции в ЕС, все засекречено, заявил замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого саммита ЕС - Молдавия в Кишиневе заявила в пятницу, что Евросоюз разблокировал первый транш на 270 миллионов евро из ранее одобренного Плана роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро. Из этой суммы 400 миллионов евро будут выданы в форме грантов, 1,5 миллиарда - в качестве кредитов. "На референдуме 95% жителей Гагаузии проголосовали против интеграции в ЕС. Что теперь — введете санкции против всего региона? Приезжает представитель ЕС и договаривается о "союзе". Но как так? Вы что — хотите нас "женить" без согласия? Где демократия, где право человека на выбор? Может, мы и хотим союз, но хотим знать условия. Сейчас всё засекречено, никто ничего не объясняет. Какие обязательства лягут на нас, на наших людей?", - написал в своем Telegram-канале Петров. Замглавы Гагаузии напомнил, что ЕС ввел персональные санкции против него и других жителей Гагаузии якобы за "угрозу нацбезопасности". "Ни один гагаузский политик участия в саммите не принимал. Нас просто проигнорировали. Говорят о "Европейском союзе". Но союз — это когда стороны договариваются. А с нами никто не советовался. Нас интересуют не бесплатный роуминг, а цены на газ, электроэнергию, экономика и будущее Гагаузии", - подчеркнул он. Европейский парламент одобрил 11 марта План роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро - 400 миллионов в виде грантов и 1,5 миллиарда в виде льготных кредитов. Средства будут переводиться траншами в 2025-2027 годах при соблюдении в Молдавии демократических принципов, включая свободные выборы и независимость СМИ. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20250603/moldavija-2020710294.html
https://ria.ru/20250705/pmr-2027413293.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Гагаузии не объяснили, на каких условиях регион хотят вовлечь в ЕС

Петров: Гагаузии не объяснили, на каких условиях регион хотят вовлечь в Евросоюз

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Гагаузии не объясняют, на каких условиях регион намереваются вовлечь в Евросоюз с учетом, что подавляющее большинство его жителей высказалось против интеграции в ЕС, все засекречено, заявил замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам первого саммита ЕС - Молдавия в Кишиневе заявила в пятницу, что Евросоюз разблокировал первый транш на 270 миллионов евро из ранее одобренного Плана роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро. Из этой суммы 400 миллионов евро будут выданы в форме грантов, 1,5 миллиарда - в качестве кредитов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Оппозиция обвинила власти Молдавии в подчинении интересам Евросоюза и США
3 июня, 17:15
"На референдуме 95% жителей Гагаузии проголосовали против интеграции в ЕС. Что теперь — введете санкции против всего региона? Приезжает представитель ЕС и договаривается о "союзе". Но как так? Вы что — хотите нас "женить" без согласия? Где демократия, где право человека на выбор? Может, мы и хотим союз, но хотим знать условия. Сейчас всё засекречено, никто ничего не объясняет. Какие обязательства лягут на нас, на наших людей?", - написал в своем Telegram-канале Петров.
Замглавы Гагаузии напомнил, что ЕС ввел персональные санкции против него и других жителей Гагаузии якобы за "угрозу нацбезопасности". "Ни один гагаузский политик участия в саммите не принимал. Нас просто проигнорировали. Говорят о "Европейском союзе". Но союз — это когда стороны договариваются. А с нами никто не советовался. Нас интересуют не бесплатный роуминг, а цены на газ, электроэнергию, экономика и будущее Гагаузии", - подчеркнул он.
Европейский парламент одобрил 11 марта План роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро - 400 миллионов в виде грантов и 1,5 миллиарда в виде льготных кредитов. Средства будут переводиться траншами в 2025-2027 годах при соблюдении в Молдавии демократических принципов, включая свободные выборы и независимость СМИ.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Депутат: ЕС поддерживает политику давления на Гагаузию и Приднестровье
5 июля, 20:51
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Гагаузские депутаты обвинили власти Молдавии в нарушении прав автономии
3 июля, 23:52
 
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