Европарламент обсудит вотум недоверия главе Еврокомиссии
Европарламент обсудит вотум недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично примет в понедельник участие в дискуссии на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, где будет обсуждаться вынесение ей вотума недоверия из-за серьезных нарушений при закупках вакцин в период пандемии коронавирусной инфекции.
Ожидается, что обсуждение обвинений в адрес фон дер Ляйен пройдет около 18.00 по местному времени (19.00 мск). Однако голосование по вотуму состоится только в четверг в 12.00 по местному времени (13.00 мск).
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Как сообщила 4 июля официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, в Страсбурге в понедельник также будет присутствовать почти весь состав комиссии, поскольку у еврокомиссаров позднее на неделе запланировано заседание коллегии, которое традиционно проходит в Страсбурге во время парламентской недели.
В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.
Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов".
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
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