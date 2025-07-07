https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

Украину окончательно списали со счетов. Европе приготовиться

Украину окончательно списали со счетов. Европе приготовиться - РИА Новости, 07.07.2025

Украину окончательно списали со счетов. Европе приготовиться

В Киеве еще не успели высохнуть слезы после отказа Трампа поставлять оружие, как подоспела новая напасть. К Незалежной внезапно охладел Blackrock: этот... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:00:00+03:00

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аналитика

украина

европа

фридрих мерц

германия

россия

blackrock

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В Киеве еще не успели высохнуть слезы после отказа Трампа поставлять оружие, как подоспела новая напасть. К Незалежной внезапно охладел Blackrock: этот финансовый левиафан прекратил поиск инвесторов для восстановления Украины.Фонд реконструкции страны, так распиаренный Зеленским, очевидно приказал долго жить. Особенно пикантно эта новость смотрится накануне очередного междусобойчика по восстановлению Украины, который должен на днях пройти в Риме.Кидалово со стороны Blackrock — куда более серьезная неприятность для киевского режима, чем остановка поставок американского оружия. Это ведь не просто инвестфонд — это очень могущественный игрок на геополитической мировой арене.Blackrock управляет активами на 11,5 триллиона долларов (это около 60 ВВП Украины и почти три ВВП Германии). Компания не просто определяет политику крупнейших корпораций, она ставит своих сотрудников руководить целыми странами.Подчиненные Ларри Финка во многом определяли политику президента Обамы. Нынешний менеджер Blackrock Энтони Манчестер до того, как поступить в инвестфонд, трудился на видных постах в Министерстве финансов Британии, а бывший управленец немецкого филиала Blackrock Фридрих Мерц стал недавно канцлером Германии. Вот такая вот загогулина, как сказал бы Борис Николаевич.Инвеcтфонд управляет стратегическими активами на территории как бы суверенных государств. Хорошо виден алгоритм его действий. Американские корпорации, доля в которых принадлежит Blackrock, производят оружие. Оно поставляется на Украину. Параллельно Blackrock в качестве залога берет себе все ценное, что есть на Украине, а Зеленский с удовольствием подписывает все соглашения. Таким образом, Blsckrock обеспечивает рост акций своих оборонных компаний, наваривается на этом плюс забирает реальные активы в подопечной стране.Что на самом деле интересовало инвестфонд на Незалежной? Конечно, не редкоземы, в разведку и добычу которых надо вкладывать миллиарды, и не черноземы — это дешевка.В последние годы Blackrock интересует исключительно стратегическая инфраструктура: газопроводы, нефтепроводы, энергетический комплекс, железные дороги, шоссе, аэропорты и водные порты. То, без чего любая страна рухнет в один день.На слуху операция по отжиму панамских портов у гонконгской корпорации CK Hutchison Holdings. В настоящее время Blackrock планирует взять под контроль еще 43 порта на Ближнем Востоке — это в придачу к тем десяткам морских гаваней по всему свету, которые Blackrock уже контролирует.Соответственно, на Украине инвестфонд интересовался прежде всего Черноморским торговым портом неподалеку от Одессы. Еще в 2016 году туда зашел холдинг CK Hutchison. Однако в ходе сделки по панамским портам Blackrock заодно приобрел и 80 процентов всех портов Hutchison, в том числе и Черноморск.Это все сухие цифры, но вы только вдумайтесь: большинство главных международных портов мира принадлежит сегодня инвестфонду Ларри Финка. Этот ушлый товарищ может перекрыть снабжение десяткам государств, которые мнят себя суверенными и независимыми. Под шумок войнушек и майданов он забирает себе неслыханную власть практически над всеми водными торговыми путями.В добавок к этому год назад Blackrock купил себе всю инфраструктуру, принадлежавшую Global Infrastructure Partners. Среди активов — британская и европейская энергетика, электрогенерация и аэропорты — например, лондонский Гатвик.В Британии по этому поводу была паника: там прекрасно понимают логику действий Blackrock. Инвестирует в развитие инфраструктуры в основном государство, а получать прибыль с нее, задирая цены на все, будет американский инвестфонд. Англичане будут вынуждены платить буквально за каждый шаг, а отказаться от пользования критической инфраструктурой они просто не смогут. Так происходит "приватизация повседневной жизни".Украина с ее ГЭС, АЭС, развитой железнодорожной сетью, портами и аэропортами могла стать лакомым куском для Blackrock. Но вот незадача: "там, где ступила нога русского солдата, — там наше". И этого нашего становится больше с каждым днем.Совершенно непонятно, что будет с Черноморском и Одессой, а также с Харьковом и Сумами и далее по списку. Объекты критической инфраструктуры и другие интересные активы один за другим возвращаются под контроль России. И видится в этом огромная историческая справедливость: все это великолепие мы строили в свое время всей страной, затем всем народом поднимали из руин Украину после Великой Отечественной войны. Совершенно нечего здесь делать ушлым американцам.Поняв, что прибыли тут не светят, Ларри Финк быстренько сделал Зеленскому ручкой. Украинцы, как всегда, думали всех перехитрить — и, как всегда, остались с носом. Разоренная страна в состоянии технического дефолта — вот и все, что им досталось после попыток порешать вопросики с большими дядями.Впрочем, и нам пока рано радоваться: Ларри Финк — истовый спонсор Демпартии США, апологет ее экспансионистской политики и один из истинных правителей "глубинного государства". Его планы на войну с Россией никуда не делись, они просто приняли другое направление.Через своего менеджера Фридриха Мерца Финк будет накачивать американским оружием Германию. В обеспечение — так же, как на Украине, — возьмет в залог тамошнюю критическую инфраструктуру. Потом — оружию ведь нужен все больший сбыт — будет натравливать Германию на войну с Россией. Мерц уже очень успешно косплеит Гитлера и призывает немцев не бояться воевать с русскими.А когда в Европу ступит нога русского солдата, Ларри Финк кинет Германию так же быстро, как только что кинул Украину: ничего личного, только бизнес.

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https://ria.ru/20250704/ssha-2026936170.html

https://ria.ru/20250703/evropa-2026835508.html

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

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аналитика, украина, европа, фридрих мерц, германия, россия, blackrock