Эксперт назвал способ снизить зависимость БРИКС от доллара и евро
Аль-Фадхил: использование в БРИКС местных валют снизит зависимость от доллара
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 7 июл – РИА Новости. Использование альтернативных валют между странами-участницами БРИКС поможет снизить их зависимость от доллара и евро, поделился мнением с РИА Новости ливийский эксперт в области экономики Абдул Хамид аль-Фадхил.
Саммит БРИКС проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
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"Использование местных валют в транзакциях между государствами-членами может снизить зависимость от доллара и евро", - считает Фадхил.
Собеседник агентства также подчеркнул, что расширение БРИКС поможет перейти к диверсифицированной глобальной экономической системе и усилить роль малых экономик в перестройке правил мировой торговли. Он также отметил, что происходит перераспределение экономического влияния от традиционной системы путем создания новых торговых альянсов.
"Успех объединения по-прежнему зависит от способности государств-членов создать сильные и интегрированные финансовые институты для поддержания своего вектора", - полагает эксперт.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%.