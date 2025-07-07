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Эксперт назвал способ снизить зависимость БРИКС от доллара и евро - РИА Новости, 07.07.2025
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18:06 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ekspert-2027741912.html
Эксперт назвал способ снизить зависимость БРИКС от доллара и евро
Эксперт назвал способ снизить зависимость БРИКС от доллара и евро - РИА Новости, 07.07.2025
Эксперт назвал способ снизить зависимость БРИКС от доллара и евро
Использование альтернативных валют между странами-участницами БРИКС поможет снизить их зависимость от доллара и евро, поделился мнением с РИА Новости ливийский... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:06:00+03:00
2025-07-07T18:06:00+03:00
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БЕНГАЗИ, 7 июл – РИА Новости. Использование альтернативных валют между странами-участницами БРИКС поможет снизить их зависимость от доллара и евро, поделился мнением с РИА Новости ливийский эксперт в области экономики Абдул Хамид аль-Фадхил. Саммит БРИКС проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления. "Использование местных валют в транзакциях между государствами-членами может снизить зависимость от доллара и евро", - считает Фадхил. Собеседник агентства также подчеркнул, что расширение БРИКС поможет перейти к диверсифицированной глобальной экономической системе и усилить роль малых экономик в перестройке правил мировой торговли. Он также отметил, что происходит перераспределение экономического влияния от традиционной системы путем создания новых торговых альянсов. "Успех объединения по-прежнему зависит от способности государств-членов создать сильные и интегрированные финансовые институты для поддержания своего вектора", - полагает эксперт. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250210/briks-1998471038.html
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рио-де-жанейро (город), сша, египет, дональд трамп, брикс, экономика
Рио-де-Жанейро (город), США, Египет, Дональд Трамп, БРИКС, Экономика
Эксперт назвал способ снизить зависимость БРИКС от доллара и евро

Аль-Фадхил: использование в БРИКС местных валют снизит зависимость от доллара

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 7 июл – РИА Новости. Использование альтернативных валют между странами-участницами БРИКС поможет снизить их зависимость от доллара и евро, поделился мнением с РИА Новости ливийский эксперт в области экономики Абдул Хамид аль-Фадхил.
Саммит БРИКС проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
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"Использование местных валют в транзакциях между государствами-членами может снизить зависимость от доллара и евро", - считает Фадхил.
Собеседник агентства также подчеркнул, что расширение БРИКС поможет перейти к диверсифицированной глобальной экономической системе и усилить роль малых экономик в перестройке правил мировой торговли. Он также отметил, что происходит перераспределение экономического влияния от традиционной системы путем создания новых торговых альянсов.
"Успех объединения по-прежнему зависит от способности государств-членов создать сильные и интегрированные финансовые институты для поддержания своего вектора", - полагает эксперт.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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