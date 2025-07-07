https://ria.ru/20250707/ekspert-2027741912.html

Эксперт назвал способ снизить зависимость БРИКС от доллара и евро

Эксперт назвал способ снизить зависимость БРИКС от доллара и евро - РИА Новости, 07.07.2025

Эксперт назвал способ снизить зависимость БРИКС от доллара и евро

Использование альтернативных валют между странами-участницами БРИКС поможет снизить их зависимость от доллара и евро, поделился мнением с РИА Новости ливийский... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:06:00+03:00

2025-07-07T18:06:00+03:00

2025-07-07T18:06:00+03:00

рио-де-жанейро (город)

сша

египет

дональд трамп

брикс

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8a14dad6807b613456090756dc14b5.jpg

БЕНГАЗИ, 7 июл – РИА Новости. Использование альтернативных валют между странами-участницами БРИКС поможет снизить их зависимость от доллара и евро, поделился мнением с РИА Новости ливийский эксперт в области экономики Абдул Хамид аль-Фадхил. Саммит БРИКС проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления. "Использование местных валют в транзакциях между государствами-членами может снизить зависимость от доллара и евро", - считает Фадхил. Собеседник агентства также подчеркнул, что расширение БРИКС поможет перейти к диверсифицированной глобальной экономической системе и усилить роль малых экономик в перестройке правил мировой торговли. Он также отметил, что происходит перераспределение экономического влияния от традиционной системы путем создания новых торговых альянсов. "Успех объединения по-прежнему зависит от способности государств-членов создать сильные и интегрированные финансовые институты для поддержания своего вектора", - полагает эксперт. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250210/briks-1998471038.html

https://ria.ru/20250428/lavrov-2013784943.html

рио-де-жанейро (город)

сша

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рио-де-жанейро (город), сша, египет, дональд трамп, брикс, экономика