https://ria.ru/20250707/ege-2027628423.html

В России 13 выпускников получили по сто баллов за три предмета на ЕГЭ

В России 13 выпускников получили по сто баллов за три предмета на ЕГЭ - РИА Новости, 07.07.2025

В России 13 выпускников получили по сто баллов за три предмета на ЕГЭ

Один человек в России сдал четыре предмета ЕГЭ 2025 года на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 человек — за два,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:04:00+03:00

2025-07-07T12:04:00+03:00

2025-07-07T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Один человек в России сдал четыре предмета ЕГЭ 2025 года на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 человек — за два, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев о предварительных итогах сдачи экзаменов. Музаев представил данные на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года. "Стобалльников — 6 820 человек, 200-балльников — 331 человек, 300-балльников — 13 человек, 400-балльников — 1 человек", — следует из презентации главы Рособрнадзора. При этом средний тестовый балл по русскому языку составил 60,7 балла, по профильной математике — 62 балла, по обществознанию — 53,6 балла, а по информатике — 55,9 балла. Биологию в этом году сдали в среднем на 54,5 балла, физику — на 61,7 балла, химию — на 58,1 балла. Ранее Музаев отметил, что в основной период ЕГЭ-2025 сдали около 682 тысяч человек.

https://ria.ru/20250627/rossiya-2025598397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование