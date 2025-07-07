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В России 13 выпускников получили по сто баллов за три предмета на ЕГЭ
В России 13 выпускников получили по сто баллов за три предмета на ЕГЭ - РИА Новости, 07.07.2025
В России 13 выпускников получили по сто баллов за три предмета на ЕГЭ
Один человек в России сдал четыре предмета ЕГЭ 2025 года на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 человек — за два,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:04:00+03:00
2025-07-07T12:04:00+03:00
2025-07-07T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Один человек в России сдал четыре предмета ЕГЭ 2025 года на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 человек — за два, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев о предварительных итогах сдачи экзаменов. Музаев представил данные на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года. "Стобалльников — 6 820 человек, 200-балльников — 331 человек, 300-балльников — 13 человек, 400-балльников — 1 человек", — следует из презентации главы Рособрнадзора. При этом средний тестовый балл по русскому языку составил 60,7 балла, по профильной математике — 62 балла, по обществознанию — 53,6 балла, а по информатике — 55,9 балла. Биологию в этом году сдали в среднем на 54,5 балла, физику — на 61,7 балла, химию — на 58,1 балла. Ранее Музаев отметил, что в основной период ЕГЭ-2025 сдали около 682 тысяч человек.
https://ria.ru/20250627/rossiya-2025598397.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Хорошие новости, Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В России 13 выпускников получили по сто баллов за три предмета на ЕГЭ
Музаев: 13 человек в России получили по сто баллов за три предмета на ЕГЭ-2025