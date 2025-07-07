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Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период - РИА Новости, 07.07.2025
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11:41 07.07.2025 (обновлено: 11:54 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/ege-2027623687.html
Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период
Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период - РИА Новости, 07.07.2025
Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период
Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:41:00+03:00
2025-07-07T11:54:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Почти 682 тысячи выпускников и текущего, и прошлого года приняли уже участие (в экзамене - ред.) в этом году", - сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года. Экзамен был проведен во всех субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах. Для проведения ЕГЭ было задействовано более 6 тысяч ППЭ. Проведение экзаменов обеспечивали более 300 тысяч работников ППЭ, порядка 6 тысяч медицинских работников. Мониторинг хода ЕГЭ вели около 40 тысяч общественных наблюдателей.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период

Глава Рособрнадзора Музаев: 682 тысячи выпускников сдали ЕГЭ в основной период

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Почти 682 тысячи выпускников и текущего, и прошлого года приняли уже участие (в экзамене - ред.) в этом году", - сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.
Экзамен был проведен во всех субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах.
Для проведения ЕГЭ было задействовано более 6 тысяч ППЭ. Проведение экзаменов обеспечивали более 300 тысяч работников ППЭ, порядка 6 тысяч медицинских работников. Мониторинг хода ЕГЭ вели около 40 тысяч общественных наблюдателей.
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Основной период ЕГЭ-2025 прошел без серьезных нарушений, заявил Кравцов
Вчера, 11:14
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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