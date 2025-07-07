https://ria.ru/20250707/ege-2027623687.html

Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период

Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период - РИА Новости, 07.07.2025

Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период

Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:41:00+03:00

2025-07-07T11:41:00+03:00

2025-07-07T11:54:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Почти 682 тысячи выпускников и текущего, и прошлого года приняли уже участие (в экзамене - ред.) в этом году", - сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года. Экзамен был проведен во всех субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах. Для проведения ЕГЭ было задействовано более 6 тысяч ППЭ. Проведение экзаменов обеспечивали более 300 тысяч работников ППЭ, порядка 6 тысяч медицинских работников. Мониторинг хода ЕГЭ вели около 40 тысяч общественных наблюдателей.

https://ria.ru/20250707/ekzamen-2027617628.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование