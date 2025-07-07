https://ria.ru/20250707/ege-2027623687.html
Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период
Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период - РИА Новости, 07.07.2025
Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период
Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:41:00+03:00
2025-07-07T11:41:00+03:00
2025-07-07T11:54:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Почти 682 тысячи выпускников и текущего, и прошлого года приняли уже участие (в экзамене - ред.) в этом году", - сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года. Экзамен был проведен во всех субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах. Для проведения ЕГЭ было задействовано более 6 тысяч ППЭ. Проведение экзаменов обеспечивали более 300 тысяч работников ППЭ, порядка 6 тысяч медицинских работников. Мониторинг хода ЕГЭ вели около 40 тысяч общественных наблюдателей.
https://ria.ru/20250707/ekzamen-2027617628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период
Глава Рособрнадзора Музаев: 682 тысячи выпускников сдали ЕГЭ в основной период
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Почти 682 тысячи выпускников и текущего, и прошлого года приняли уже участие (в экзамене - ред.) в этом году", - сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.
Экзамен был проведен во всех субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах.
Для проведения ЕГЭ было задействовано более 6 тысяч ППЭ. Проведение экзаменов обеспечивали более 300 тысяч работников ППЭ, порядка 6 тысяч медицинских работников. Мониторинг хода ЕГЭ вели около 40 тысяч общественных наблюдателей.