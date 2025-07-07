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В Киеве сообщили о жестком сигнале США Зеленскому - РИА Новости, 07.07.2025
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19:16 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/dubinskiy-2027759558.html
В Киеве сообщили о жестком сигнале США Зеленскому
В Киеве сообщили о жестком сигнале США Зеленскому - РИА Новости, 07.07.2025
В Киеве сообщили о жестком сигнале США Зеленскому
Отказ американской корпорации BlackRock от поиска инвесторов для фонда по восстановлению Украины говорит о том, что США дали киевскому режиму ясный сигнал –... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T19:16:00+03:00
2025-07-07T19:16:00+03:00
украина
сша
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Отказ американской корпорации BlackRock от поиска инвесторов для фонда по восстановлению Украины говорит о том, что США дали киевскому режиму ясный сигнал – финансирования больше не будет, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Отказ BlackRock делать фонд по восстановлению Украины, на который возлагали такие надежды Зеленский и Ермак, с целью личного обогащения и связей с американским истеблишментом - говорит о том, что США “выходят” из Украины по-настоящему. Наверное, это самый яркий сигнал изменившейся стратегии США, которая направлена не на получение тактических уступок со стороны Украины (остановить поставки оружия для переговорного процесса), а на формирование новой реальности, в которой Вашингтон больше не спонсор Киева - ни в войне, ни в восстановлении экономики", — написал он.Политик отметил, что на этом фоне перспективы запуска фонда освоения минералов выглядят еще менее реалистичными.Bloomberg 5 июля сообщил, что американская корпорация BlackRock прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года. Отмечается, что такое решение было принято на фоне возросшей неопределенности относительно будущего этого государства.В феврале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет.
https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html
https://ria.ru/20250706/devis-2027447973.html
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украина, сша, киев, в мире
Украина, США, Киев, В мире
В Киеве сообщили о жестком сигнале США Зеленскому

Дубинский: решение BlackRock говорит, что США больше не будут спонсировать Киев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Отказ американской корпорации BlackRock от поиска инвесторов для фонда по восстановлению Украины говорит о том, что США дали киевскому режиму ясный сигнал – финансирования больше не будет, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Отказ BlackRock делать фонд по восстановлению Украины, на который возлагали такие надежды Зеленский и Ермак, с целью личного обогащения и связей с американским истеблишментом - говорит о том, что США “выходят” из Украины по-настоящему. Наверное, это самый яркий сигнал изменившейся стратегии США, которая направлена не на получение тактических уступок со стороны Украины (остановить поставки оружия для переговорного процесса), а на формирование новой реальности, в которой Вашингтон больше не спонсор Киева - ни в войне, ни в восстановлении экономики", — написал он.
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Политик отметил, что на этом фоне перспективы запуска фонда освоения минералов выглядят еще менее реалистичными.
Bloomberg 5 июля сообщил, что американская корпорация BlackRock прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года. Отмечается, что такое решение было принято на фоне возросшей неопределенности относительно будущего этого государства.
В феврале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет.
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