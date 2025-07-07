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"Приехал мой убийца": Игорь Дмитриев — о закулисье советского театра - РИА Новости, 07.07.2025
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19:10 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/dmitriev-2027711492.html
"Приехал мой убийца": Игорь Дмитриев — о закулисье советского театра
"Приехал мой убийца": Игорь Дмитриев — о закулисье советского театра - РИА Новости, 07.07.2025
"Приехал мой убийца": Игорь Дмитриев — о закулисье советского театра
За кулисами советского театра творились не только спектакли, но и настоящие драмы. Что скрывали звезды сцены от зрителей? Почему великие актеры заканчивали... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T19:10:00+03:00
2025-07-07T19:10:00+03:00
ленинград
москва
республика крым
олег даль
алиса фрейндлих
игорь дмитриев
московский авиационный институт
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. За кулисами советского театра творились не только спектакли, но и настоящие драмы. Что скрывали звезды сцены от зрителей? Почему великие актеры заканчивали жизнь в нищете и одиночестве? И как розыгрыш мог перерасти в травлю со смертельным исходом? Откровения народного артиста Игоря Дмитриева раскрывают изнанку блестящего мира, где за маской успеха прятались зависть, предательство и человеческая боль.Аферист поневолеИгорь Дмитриев попал в легендарную Школу-студию МХАТ благодаря... мошенничеству. Не окончив среднюю школу, будущий актер пошел на отчаянный шаг. Узнав о пожаре в Московском авиационном институте, он явился туда и разыграл целую комедию перед приемной комиссией."Убедил их, что они мой 'серебряный' аттестат потеряли", — вспоминал артист. Институт с извинениями выдал справку об утере документа и готов был зачислить молодого человека без экзаменов.Во МХАТе, узнав эту историю, сказали, что Дмитриев "выдержал второй экзамен по актерскому мастерству". Впрочем, дворянская кровь давала о себе знать — прапрабабушкой будущего актера была та самая Анна Шерер, хозяйка салона из "Войны и мира" Толстого.Поцелуй, изменивший судьбуВсесоюзную славу Дмитриеву принесла роль Листницкого в "Тихом Доне". Получил он ее благодаря двум деталям — профессиональному вопросу и галантности.Явившись к Сергею Герасимову в офицерском костюме, молодой актер поцеловал руку Тамаре Макаровой и с ходу спросил режиссера: "У Шолохова описано пенсне Листницкого. Какое будет лучше, прямоугольное или овальное?""Ты так спросил про пенсне, как будто то, что будешь сниматься ты, уже решено", — удивлялся потом Аркадий Кушлянский. Роль досталась тогда еще никому не известному артисту из Ленинграда.Красные следопыты и утонувшие очкиДмитриев прославился не только ролями, но и изощренными розыгрышами коллег. Самый знаменитый случай произошел с Алисой Фрейндлих на гастролях.Актриса уронила в Волгу дорогие дымчатые очки — предмет особой гордости. Дмитриев нашел второклассника и продиктовал ему письмо: "Уважаемая артистка товарищ Фрейндлих! Пишет вам ученик шестого класса Коля Тюлькин по поручению друзей. Мы, "красные следопыты" Балахны, узнали, что вы утопили свои любимые очки, и решили найти их!"В посылке оказались сломанные очки без одного стекла, найденные в мусорном ведре оптического магазина. Фрейндлих растрогалась: "Какие чудные люди в нашей стране!" Через несколько дней пришло второе письмо с извинениями — оказывается, очки принадлежали тете Паше с дебаркадера.Автобус молчанияЗа весельем и смехом скрывались настоящие трагедии. Дмитриев был свидетелем падения великих актеров, которых разрушали собственные демоны.Иннокентий Смоктуновский привез на съемки в Крым сына-наркомана, боясь оставить его одного в Москве. "Я видел, как он играет, а сам оглядывается по сторонам — глазами ищет, где в это время Филипп", — вспоминал Дмитриев.После съемок весь автобус с актерами ждал Филиппа Смоктуновского. "Парня вводят в состоянии такого наркотического безумия, что он падает между сидений ничком. Автобус трогается. Всю дорогу — тишина".Берта Виноградова, одна из красивейших актрис Ленинграда, спивалась на глазах у коллег. "Обычно актеры грим ваткой аккуратно снимают, а у Берты ватки не оказалось, так она газетой смывала грим. Газетой — лицо актрисы-богини!"Пророчества Олега ДаляОсобенно жутким было поведение Олега Даля на съемках "Приключений принца Флоризеля". Талантливый актер постоянно говорил о скорой смерти, превращая мрачные предчувствия в горькие шутки."Едем в автобусе по Каунасу, навстречу возница с фонарями, черные попоны — похоронная процессия", — рассказывал Дмитриев. Даль отреагировал мгновенно: "Смотрите, как здесь красиво хоронят... А меня повезут по Москве в автобусе, в закрытом гробу. Как неинтересно..."Актер словно предвидел свой финал: "А вы-то приедете на мои похороны? Или будет некогда? Все съемки, съемки..." Дмитриев признавался, что не смог приехать на прощание, но организовал два вечера памяти в Москве и Ленинграде.Приехал мой убийцаСамую страшную историю Игорь Борисович рассказал о своем однокурснике Анатолии Вербицком и Олеге Ефремове. Именно Дмитриев когда-то уговорил Ефремова не бросать актерскую профессию и поступить в театральный институт.Создав "Современник", а затем возглавив МХАТ, Ефремов начал травить своих бывших однокурсников по Школе-студии. Особенно досталось Вербицкому — потомственному МХАТовцу, блестяще сыгравшему Печорина в кино."Он травил его просто — не давал ролей", — вспоминал Дмитриев. Жена Вербицкого рассказывала, как они гуляли около МХАТа, когда подъехал Ефремов. "Толя вдруг сказал: 'Приехал мой убийца!'"Не выдержав унижений, Анатолий Вербицкий однажды закрылся на кухне, открыл газ и засунул голову в духовку. Красивый, талантливый актер свел счеты с жизнью, не сумев противостоять театральной травле.Так за блестящими декорациями советского театра скрывались настоящие человеческие драмы. Великие актеры оказывались такими же уязвимыми людьми, способными на подлость и предательство. А цена славы порой измерялась не аплодисментами, а сломанными судьбами.
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ленинград, москва, республика крым, олег даль, алиса фрейндлих, игорь дмитриев, московский авиационный институт
Ленинград, Москва, Республика Крым, Олег Даль, Алиса Фрейндлих, Игорь Дмитриев, Московский авиационный институт

"Приехал мой убийца": Игорь Дмитриев — о закулисье советского театра

© РИА Новости / Театр комедии имени Н.П.Акимова | Перейти в медиабанкНародный артист России Игорь Дмитриев
Народный артист России Игорь Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Театр комедии имени Н.П.Акимова
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. За кулисами советского театра творились не только спектакли, но и настоящие драмы. Что скрывали звезды сцены от зрителей? Почему великие актеры заканчивали жизнь в нищете и одиночестве? И как розыгрыш мог перерасти в травлю со смертельным исходом? Откровения народного артиста Игоря Дмитриева раскрывают изнанку блестящего мира, где за маской успеха прятались зависть, предательство и человеческая боль.

Аферист поневоле

Игорь Дмитриев попал в легендарную Школу-студию МХАТ благодаря... мошенничеству. Не окончив среднюю школу, будущий актер пошел на отчаянный шаг. Узнав о пожаре в Московском авиационном институте, он явился туда и разыграл целую комедию перед приемной комиссией.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкСоветские киноактеры Софико Чиаурели и Игорь Дмитриев
Советские киноактеры Софико Чиаурели и Игорь Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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Советские киноактеры Софико Чиаурели и Игорь Дмитриев
"Убедил их, что они мой 'серебряный' аттестат потеряли", — вспоминал артист. Институт с извинениями выдал справку об утере документа и готов был зачислить молодого человека без экзаменов.
Во МХАТе, узнав эту историю, сказали, что Дмитриев "выдержал второй экзамен по актерскому мастерству". Впрочем, дворянская кровь давала о себе знать — прапрабабушкой будущего актера была та самая Анна Шерер, хозяйка салона из "Войны и мира" Толстого.

Поцелуй, изменивший судьбу

Всесоюзную славу Дмитриеву принесла роль Листницкого в "Тихом Доне". Получил он ее благодаря двум деталям — профессиональному вопросу и галантности.
© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкПетр Глебов в роли Григория Мелехова (справа) и Игорь Дмитриев в роли Лисницкого в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова
Петр Глебов в роли Григория Мелехова (справа) и Игорь Дмитриев в роли Лисницкого в фильме Сергея Герасимова Тихий Дон по роману Михаила Шолохова - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости /
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Петр Глебов в роли Григория Мелехова (справа) и Игорь Дмитриев в роли Лисницкого в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова
Явившись к Сергею Герасимову в офицерском костюме, молодой актер поцеловал руку Тамаре Макаровой и с ходу спросил режиссера: "У Шолохова описано пенсне Листницкого. Какое будет лучше, прямоугольное или овальное?"
"Ты так спросил про пенсне, как будто то, что будешь сниматься ты, уже решено", — удивлялся потом Аркадий Кушлянский. Роль досталась тогда еще никому не известному артисту из Ленинграда.

Красные следопыты и утонувшие очки

Дмитриев прославился не только ролями, но и изощренными розыгрышами коллег. Самый знаменитый случай произошел с Алисой Фрейндлих на гастролях.
Актриса уронила в Волгу дорогие дымчатые очки — предмет особой гордости. Дмитриев нашел второклассника и продиктовал ему письмо: "Уважаемая артистка товарищ Фрейндлих! Пишет вам ученик шестого класса Коля Тюлькин по поручению друзей. Мы, "красные следопыты" Балахны, узнали, что вы утопили свои любимые очки, и решили найти их!"
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктер Игорь Дмитриев выступает на праздновании 100-летия российского кино
Актер Игорь Дмитриев выступает на праздновании 100-летия российского кино - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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Актер Игорь Дмитриев выступает на праздновании 100-летия российского кино
В посылке оказались сломанные очки без одного стекла, найденные в мусорном ведре оптического магазина. Фрейндлих растрогалась: "Какие чудные люди в нашей стране!" Через несколько дней пришло второе письмо с извинениями — оказывается, очки принадлежали тете Паше с дебаркадера.

Автобус молчания

За весельем и смехом скрывались настоящие трагедии. Дмитриев был свидетелем падения великих актеров, которых разрушали собственные демоны.
Иннокентий Смоктуновский привез на съемки в Крым сына-наркомана, боясь оставить его одного в Москве. "Я видел, как он играет, а сам оглядывается по сторонам — глазами ищет, где в это время Филипп", — вспоминал Дмитриев.
После съемок весь автобус с актерами ждал Филиппа Смоктуновского. "Парня вводят в состоянии такого наркотического безумия, что он падает между сидений ничком. Автобус трогается. Всю дорогу — тишина".
Берта Виноградова, одна из красивейших актрис Ленинграда, спивалась на глазах у коллег. "Обычно актеры грим ваткой аккуратно снимают, а у Берты ватки не оказалось, так она газетой смывала грим. Газетой — лицо актрисы-богини!"
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкПервый всесоюзный кинофестиваль актеров советского кино "Созвездие - 89" в городе Калинине. Члены жюри фестиваля народный артист РСФСР Игорь Дмитриев и заслуженный артист РСФСР Леонид Филатов
Первый всесоюзный кинофестиваль актеров советского кино Созвездие - 89 в городе Калинине. Члены жюри фестиваля народный артист РСФСР Игорь Дмитриев и заслуженный артист РСФСР Леонид Филатов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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Первый всесоюзный кинофестиваль актеров советского кино "Созвездие - 89" в городе Калинине. Члены жюри фестиваля народный артист РСФСР Игорь Дмитриев и заслуженный артист РСФСР Леонид Филатов

Пророчества Олега Даля

Особенно жутким было поведение Олега Даля на съемках "Приключений принца Флоризеля". Талантливый актер постоянно говорил о скорой смерти, превращая мрачные предчувствия в горькие шутки.
"Едем в автобусе по Каунасу, навстречу возница с фонарями, черные попоны — похоронная процессия", — рассказывал Дмитриев. Даль отреагировал мгновенно: "Смотрите, как здесь красиво хоронят... А меня повезут по Москве в автобусе, в закрытом гробу. Как неинтересно..."
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из художественного фильма "Гамлет", снятого в 1964 году режиссером Григорием Козинцевым на киностудии "Ленфильм". В роли Розенкранца - актер Игорь Дмитриев, в роли Гильденстерна - актер Вадим Медведев
Кадр из художественного фильма Гамлет, снятого в 1964 году режиссером Григорием Козинцевым на киностудии Ленфильм. В роли Розенкранца - актер Игорь Дмитриев, в роли Гильденстерна - актер Вадим Медведев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
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Кадр из художественного фильма "Гамлет", снятого в 1964 году режиссером Григорием Козинцевым на киностудии "Ленфильм". В роли Розенкранца - актер Игорь Дмитриев, в роли Гильденстерна - актер Вадим Медведев
Актер словно предвидел свой финал: "А вы-то приедете на мои похороны? Или будет некогда? Все съемки, съемки..." Дмитриев признавался, что не смог приехать на прощание, но организовал два вечера памяти в Москве и Ленинграде.

Приехал мой убийца

Самую страшную историю Игорь Борисович рассказал о своем однокурснике Анатолии Вербицком и Олеге Ефремове. Именно Дмитриев когда-то уговорил Ефремова не бросать актерскую профессию и поступить в театральный институт.
Создав "Современник", а затем возглавив МХАТ, Ефремов начал травить своих бывших однокурсников по Школе-студии. Особенно досталось Вербицкому — потомственному МХАТовцу, блестяще сыгравшему Печорина в кино.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВалерий Приемыхов (слева) и Игорь Дмитриев (справа) в художественном фильме "Штаны"
Валерий Приемыхов (слева) и Игорь Дмитриев (справа) в художественном фильме Штаны - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
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Валерий Приемыхов (слева) и Игорь Дмитриев (справа) в художественном фильме "Штаны"
"Он травил его просто — не давал ролей", — вспоминал Дмитриев. Жена Вербицкого рассказывала, как они гуляли около МХАТа, когда подъехал Ефремов. "Толя вдруг сказал: 'Приехал мой убийца!'"
Не выдержав унижений, Анатолий Вербицкий однажды закрылся на кухне, открыл газ и засунул голову в духовку. Красивый, талантливый актер свел счеты с жизнью, не сумев противостоять театральной травле.
Так за блестящими декорациями советского театра скрывались настоящие человеческие драмы. Великие актеры оказывались такими же уязвимыми людьми, способными на подлость и предательство. А цена славы порой измерялась не аплодисментами, а сломанными судьбами.
 
ЛенинградМоскваРеспублика КрымОлег ДальАлиса ФрейндлихИгорь ДмитриевМосковский авиационный институт
 
 
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