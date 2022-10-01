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Играть — естественно, говорить — честно: душевный реализм Олега Ефремова - РИА Новости, 01.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221001/efremov-1820586867.html
Играть — естественно, говорить — честно: душевный реализм Олега Ефремова
Играть — естественно, говорить — честно: душевный реализм Олега Ефремова - РИА Новости, 01.10.2022
Играть — естественно, говорить — честно: душевный реализм Олега Ефремова
Если когда-нибудь поставят аллегорический памятник Человеку Театра, то у него, безусловно, должна быть внешность Олега Ефремова — актера и режиссера, не... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:00
2022-10-01T08:13
культура
олег ефремов
театр
современник (театр)
мхат имени м. горького
константин станиславский
владимир немирович-данченко
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Если когда-нибудь поставят аллегорический памятник Человеку Театра, то у него, безусловно, должна быть внешность Олега Ефремова — актера и режиссера, не мыслившего себя без сцены. Для него она была и творческой лабораторией, и пространством для реализации идей, и способом диалога со зрителем, да, собственно, — с жизнью. В чем новаторство создателя "Современника" и звезды советского кино, как он воспринял раскол любимого МХАТа — в материале РИА Новости к 95-летию мастера.Первые шаги и ориентирыЕго первые творческие шаги в Центральном детском театре уже обсуждала искушенная публика: спектакль "Димка-невидимка" стал легендой. Вроде бы сказка с примесью советской пионерской сатиры, но Ефремов сразу же выдал необычную форму: постановка из нравоучительного морализаторства превратилась в легкий и яркий мюзикл, на который толпами шли и взрослые, и дети.Как вспоминал сам актер, для него главным ориентиром были великие мхатовские старики. Он все время мысленно примерял на себя их образы, думал, что может перенять у каждого из них.Несмотря на то что у молодых режиссеров в середине 50-х классический подход системы Станиславского был не в чести, Ефремова, напротив, интересовала возможность возрождения студийного духа, из которого когда-то возникла труппа МХАТа. Оставалось сплотить вокруг себя единомышленников.ЕдиномышленникиИ они нашлись. Студия, которая впоследствии назвала себя "Современником", практически мгновенно обрела популярность, а молодые артисты стали кумирами шестидесятых годов. Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Галина Волчек, Олег Табаков — о них говорили все, кто хоть немного интересовался современным театром. Когда о спектакле по пьесе Розова "Вечно живые" написали, что спектакль замечательный, но это — "всего лишь хороший МХАТ", Ефремов воспринял такую оценку как высочайшую похвалу. Если даже скептики увидели в его работе продолжение духа труппы Станиславского и Немировича-Данченко, то это означало, что режиссер попал в цель.Главный театр 60-х"Современник", бесспорно, был главным московским театром времен "оттепели" — каждый спектакль становился событием. Ефремов и другие актеры труппы появлялись и на киноэкране, порой не боясь демонстрировать и откровенную самоиронию. Достаточно вспомнить, например, картину Рязанова "Берегись автомобиля", где Олег Николаевич сыграл влюбленного в систему Станиславского следователя Максима Подберезовикова, а Евстигнеев и Волчек отлично выступили в ярчайших эпизодических ролях.Ефремов умело управлял театром как в творческом, так и в общественном плане. Задачей всей труппы стали возрождение на сцене "естественного человека", борьба с наигрышем и лицедейством, воплощенный "душевный реализм". В этом и заключался феномен Ефремова — он решил отказаться от вертикальной структуры управления: будущий спектакль создавали все, как равные единомышленники, без каких-либо регалий и должностей.МастерствоВ кино он тоже мгновенно "укладывал на лопатки" и зрителя, и творческую группу. Именно благодаря выдающемуся актерскому мастерству. Например, Александра Пахмутова отказывалась писать музыку для фильма "Три тополя на Плющихе", пока не увидела уже отснятый эпизод с "большой паузой" Ефремова, где он просто молчит и долго смотрит в камеру. Но при этом когда он играл не современников, а, например, сказочных или литературных персонажей, в них все равно возникали естественность и абсолютная реалистичность — будь то кутила и дуэлянт Долохов в "Войне и мире" Сергея Бондарчука или доктор Айболит в "Айболит-66" Ролана Быкова.РасколКогда в 1970-м Ефремова позвали во МХАТ, труппа "Современника" отпустила своего создателя с сожалением, но вместе с тем и с добрым напутствием. Олег Николаевич шел к главной мечте — к театру, которым всегда восхищался и который безмерно любил. После этого его жизнь была уже неразрывно связана со сценой в Камергерском переулке.Но впереди ждали административные трудности. Управиться с огромной труппой было сложно, обстановка внутри гигантского коллектива накалялась. И в итоге в конце 1987-го произошел раскол МХАТа — на ефремовский и доронинский. Сам Олег Николаевич это воспринял стоически, ни единым словом не упрекнув коллег и фактически отпустив половину коллектива в свободное плавание. Ну а сам продолжал искать для собственной сцены современный драматургический материал. Но так и не нашел писателя, чьи пьесы показались бы ему адекватными текущему дню и ситуации. В итоге продолжал делать спектакли по классике — Чехову, Грибоедову, возвращал на сцену Булгакова, поставив "Кабалу святош" и сыграв в ней Мольера.Безжалостное времяОднако безжалостное время отнимало у него соратников. Ушел из жизни Иннокентий Смоктуновский, и эту потерю Ефремов воспринимал невероятно остро. Чувствовал он и те перемены, которые происходили в окружающем мире. И свою рефлексию так или иначе выносил на сцену, поставив пронзительных "Трех сестер", где вообще убрал из финала образ дома. А когда критики задали вопрос: где же тот дом, о котором герои говорят почти три часа, откуда взялся такой жуткий режиссерский пессимизм, — он ответил: "Почему пессимизм? Это жизнь".Премьеру своего последнего спектакля — "Сирано де Бержерак" — Ефремов уже не успел увидеть. Его последнее пристанище — рядом с могилой Станиславского на Новодевичьем кладбище. Иного соседства и нельзя было предположить: учитель и ученик, которых разделило время, оказались навеки скреплены единым духом и верой в вечную силу театрального искусства.
https://ria.ru/20220918/teatr-1817350133.html
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олег ефремов, театр, современник (театр), мхат имени м. горького, константин станиславский, владимир немирович-данченко
Культура, Олег Ефремов, Театр, Современник (театр), МХАТ имени М. Горького, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко
08:00 01.10.2022 (обновлено: 08:13 01.10.2022)
 

Играть — естественно, говорить — честно: душевный реализм Олега Ефремова

© РИА Новости / В. Нисанов / Перейти в медиабанкГлавный режиссер МХАТ им. М. Горького Олег Ефремов
Главный режиссер МХАТ им. М. Горького Олег Ефремов - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / В. Нисанов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Если когда-нибудь поставят аллегорический памятник Человеку Театра, то у него, безусловно, должна быть внешность Олега Ефремова — актера и режиссера, не мыслившего себя без сцены. Для него она была и творческой лабораторией, и пространством для реализации идей, и способом диалога со зрителем, да, собственно, — с жизнью. В чем новаторство создателя "Современника" и звезды советского кино, как он воспринял раскол любимого МХАТа — в материале РИА Новости к 95-летию мастера.

Первые шаги и ориентиры

Его первые творческие шаги в Центральном детском театре уже обсуждала искушенная публика: спектакль "Димка-невидимка" стал легендой. Вроде бы сказка с примесью советской пионерской сатиры, но Ефремов сразу же выдал необычную форму: постановка из нравоучительного морализаторства превратилась в легкий и яркий мюзикл, на который толпами шли и взрослые, и дети.
Как вспоминал сам актер, для него главным ориентиром были великие мхатовские старики. Он все время мысленно примерял на себя их образы, думал, что может перенять у каждого из них.
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанкГлавный режиссер Московского театра "Современник", актер Олег Ефремов гримируется перед выходом на сцену
Главный режиссер Московского театра Современник, актер Олег Ефремов гримируется перед выходом на сцену - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Галина Кмит
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Главный режиссер Московского театра "Современник", актер Олег Ефремов гримируется перед выходом на сцену
Несмотря на то что у молодых режиссеров в середине 50-х классический подход системы Станиславского был не в чести, Ефремова, напротив, интересовала возможность возрождения студийного духа, из которого когда-то возникла труппа МХАТа. Оставалось сплотить вокруг себя единомышленников.

Единомышленники

И они нашлись. Студия, которая впоследствии назвала себя "Современником", практически мгновенно обрела популярность, а молодые артисты стали кумирами шестидесятых годов. Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Галина Волчек, Олег Табаков — о них говорили все, кто хоть немного интересовался современным театром.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанк

Советская и российская актриса, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссер театра "Современник" Галина Борисовна Волчек и актер, режиссер, народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов (1927-2000).

Главный режиссёр театра Современник Галина Волчек и народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов
1 из 6

Советская и российская актриса, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссер театра "Современник" Галина Борисовна Волчек и актер, режиссер, народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов (1927-2000).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© Фото : архив театра Современник

Игорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле "Вечно живые" театра "Современник".

Игорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле Вечно живые
2 из 6

Игорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле "Вечно живые" театра "Современник".

© Фото : архив театра Современник
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в медиабанк

Актеры Евгений Евстигнеев (слева) в роли Куропеева и Олег Ефремов (справа) в роли Лямина в спектакле "Назначение" Московского театра "Современник" по пьесе Александра Володина.

Актеры Евгений Евстигнеев в роли Куропеева и Олег Ефремов в роли Лямина в спектакле Московского театра Современник Назначение по пьесе Александра Володина
3 из 6

Актеры Евгений Евстигнеев (слева) в роли Куропеева и Олег Ефремов (справа) в роли Лямина в спектакле "Назначение" Московского театра "Современник" по пьесе Александра Володина.

© РИА Новости / Михаил Озерский
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в медиабанк

Международный симпозиум "Станиславский в меняющемся мире", проходивший в Москве с 27 февраля по 10 марта 1989 года. Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова (ныне МХТ имени А. П. Чехова). Художественный руководитель театра, народный артист СССР, актер и режиссер Олег Ефремов на встрече с участниками симпозиума.

Актер и режиссер Олег Ефремов
4 из 6

Международный симпозиум "Станиславский в меняющемся мире", проходивший в Москве с 27 февраля по 10 марта 1989 года. Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова (ныне МХТ имени А. П. Чехова). Художественный руководитель театра, народный артист СССР, актер и режиссер Олег Ефремов на встрече с участниками симпозиума.

© РИА Новости / Олег Ласточкин
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© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в медиабанк

Руководитель и режиссер Московского театра "Современник" Олег Николаевич Ефремов на репетиции.

Руководитель и режиссер московского театра Современник Олег Николаевич Ефремов на репетиции
5 из 6

Руководитель и режиссер Московского театра "Современник" Олег Николаевич Ефремов на репетиции.

© РИА Новости / Мирослав Муразов
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанкВид на здание Московского театра "Современник".
Вид на здание Московского театра Современник
6 из 6
Вид на здание Московского театра "Современник".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
1 из 6

Советская и российская актриса, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссер театра "Современник" Галина Борисовна Волчек и актер, режиссер, народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов (1927-2000).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
2 из 6

Игорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле "Вечно живые" театра "Современник".

© Фото : архив театра Современник
3 из 6

Актеры Евгений Евстигнеев (слева) в роли Куропеева и Олег Ефремов (справа) в роли Лямина в спектакле "Назначение" Московского театра "Современник" по пьесе Александра Володина.

© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
4 из 6

Международный симпозиум "Станиславский в меняющемся мире", проходивший в Москве с 27 февраля по 10 марта 1989 года. Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова (ныне МХТ имени А. П. Чехова). Художественный руководитель театра, народный артист СССР, актер и режиссер Олег Ефремов на встрече с участниками симпозиума.

© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
5 из 6

Руководитель и режиссер Московского театра "Современник" Олег Николаевич Ефремов на репетиции.

© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в медиабанк
6 из 6
Вид на здание Московского театра "Современник".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Когда о спектакле по пьесе Розова "Вечно живые" написали, что спектакль замечательный, но это — "всего лишь хороший МХАТ", Ефремов воспринял такую оценку как высочайшую похвалу. Если даже скептики увидели в его работе продолжение духа труппы Станиславского и Немировича-Данченко, то это означало, что режиссер попал в цель.

Главный театр 60-х

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкСоветский и российский актер, режиссер и театральный деятель, народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов
Советский и российский актер, режиссер и театральный деятель, народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Советский и российский актер, режиссер и театральный деятель, народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов
"Современник", бесспорно, был главным московским театром времен "оттепели" — каждый спектакль становился событием. Ефремов и другие актеры труппы появлялись и на киноэкране, порой не боясь демонстрировать и откровенную самоиронию. Достаточно вспомнить, например, картину Рязанова "Берегись автомобиля", где Олег Николаевич сыграл влюбленного в систему Станиславского следователя Максима Подберезовикова, а Евстигнеев и Волчек отлично выступили в ярчайших эпизодических ролях.
© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Берегись автомобиля" (режиссер Эльдар Рязанов, киностудия "Мосфильм"). Иннокентий Смоктуновский (слева) в роли Деточкина и Олег Ефремов (справа) в роли Подберезовикова.
Иннокентий Смоктуновский и Олег Ефремов в фильме Берегись автомобиля
1 из 4
Кадр из кинофильма "Берегись автомобиля" (режиссер Эльдар Рязанов, киностудия "Мосфильм"). Иннокентий Смоктуновский (слева) в роли Деточкина и Олег Ефремов (справа) в роли Подберезовикова.
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанкИннокентий Смоктуновский (в центре справа) в роли Юрия Деточкина, Олег Ефремов в роли следователя Подберезовикова (лежит на диване) и другие артисты в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля".
Кадр из фильма Берегись автомобиля
2 из 4
Иннокентий Смоктуновский (в центре справа) в роли Юрия Деточкина, Олег Ефремов в роли следователя Подберезовикова (лежит на диване) и другие артисты в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля".
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанкОлег Ефремов (справа) в роли следователя Подберезовикова, Андрей Миронов (слева) в роли Димы Семицетова и Татьяна Гаврилова в роли жены Семицветова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля".
Кадр из фильма Берегись автомобиля
3 из 4
Олег Ефремов (справа) в роли следователя Подберезовикова, Андрей Миронов (слева) в роли Димы Семицетова и Татьяна Гаврилова в роли жены Семицветова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля".
© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Олег Ефремов (справа) в художественном фильме "Берегись автомобиля".

Олег Ефремов в художественном фильмеБерегись автомобиля
4 из 4

Олег Ефремов (справа) в художественном фильме "Берегись автомобиля".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 4
Кадр из кинофильма "Берегись автомобиля" (режиссер Эльдар Рязанов, киностудия "Мосфильм"). Иннокентий Смоктуновский (слева) в роли Деточкина и Олег Ефремов (справа) в роли Подберезовикова.
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
2 из 4
Иннокентий Смоктуновский (в центре справа) в роли Юрия Деточкина, Олег Ефремов в роли следователя Подберезовикова (лежит на диване) и другие артисты в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля".
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 4
Олег Ефремов (справа) в роли следователя Подберезовикова, Андрей Миронов (слева) в роли Димы Семицетова и Татьяна Гаврилова в роли жены Семицветова в фильме режиссера Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля".
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 4

Олег Ефремов (справа) в художественном фильме "Берегись автомобиля".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ефремов умело управлял театром как в творческом, так и в общественном плане. Задачей всей труппы стали возрождение на сцене "естественного человека", борьба с наигрышем и лицедейством, воплощенный "душевный реализм". В этом и заключался феномен Ефремова — он решил отказаться от вертикальной структуры управления: будущий спектакль создавали все, как равные единомышленники, без каких-либо регалий и должностей.

Мастерство

В кино он тоже мгновенно "укладывал на лопатки" и зрителя, и творческую группу. Именно благодаря выдающемуся актерскому мастерству. Например, Александра Пахмутова отказывалась писать музыку для фильма "Три тополя на Плющихе", пока не увидела уже отснятый эпизод с "большой паузой" Ефремова, где он просто молчит и долго смотрит в камеру.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкНародный артист СССР Олег Ефремов в роли шофера такси (справа) и народная артистка СССР Татьяна Доронина в роли Нюры (слева) в фильме Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе".
Кадр из фильма Три тополя на Плющихе
1 из 6
Народный артист СССР Олег Ефремов в роли шофера такси (справа) и народная артистка СССР Татьяна Доронина в роли Нюры (слева) в фильме Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе".
© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Три тополя на Плющихе" режиссера Татьяны Лиозновой. Нюра — Татьяна Доронина, Саша — Олег Ефремов. Киностудия имени М. Горького, 1967 год.

Кадр из фильма Три тополя на Плющихе
2 из 6

Кадр из фильма "Три тополя на Плющихе" режиссера Татьяны Лиозновой. Нюра — Татьяна Доронина, Саша — Олег Ефремов. Киностудия имени М. Горького, 1967 год.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Народный артист СССР Олег Ефремов в роли шофера такси в фильме Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе".

Народный артист СССР Олег Ефремов в роли Шофера такси в фильме Татьяны Лиозновой Три тополя на Плющихе
3 из 6

Народный артист СССР Олег Ефремов в роли шофера такси в фильме Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Ю. Родкин / Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Айболит-66". Режиссер Ролан Быков. В роли Айболита Олег Ефремов. Киностудия "Мосфильм", 1966 год.
Кадр из кинофильма Айболит-66
4 из 6
Кадр из кинофильма "Айболит-66". Режиссер Ролан Быков. В роли Айболита Олег Ефремов. Киностудия "Мосфильм", 1966 год.
© РИА Новости / Ю. Родкин
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кадр из кинофильма "Айболит-66" (режиссер Ролан Быков). Актеры (слева направо) Лидия Князева в роли обезьянки Чичи, Евгений Васильев в роли собаки Аввы и Олег Ефремов в роли доктора Айболита.

Кадр из кинофильма Айболит-66
5 из 6

Кадр из кинофильма "Айболит-66" (режиссер Ролан Быков). Актеры (слева направо) Лидия Князева в роли обезьянки Чичи, Евгений Васильев в роли собаки Аввы и Олег Ефремов в роли доктора Айболита.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанкОлег Ефремов в роли Долохова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир".
Олег Ефремов в роли Долохова в фильме-эпопее режиссера Сергея Бондарчука Война и мир
6 из 6
Олег Ефремов в роли Долохова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир".
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 6
Народный артист СССР Олег Ефремов в роли шофера такси (справа) и народная артистка СССР Татьяна Доронина в роли Нюры (слева) в фильме Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе".
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 6

Кадр из фильма "Три тополя на Плющихе" режиссера Татьяны Лиозновой. Нюра — Татьяна Доронина, Саша — Олег Ефремов. Киностудия имени М. Горького, 1967 год.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 6

Народный артист СССР Олег Ефремов в роли шофера такси в фильме Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 6
Кадр из кинофильма "Айболит-66". Режиссер Ролан Быков. В роли Айболита Олег Ефремов. Киностудия "Мосфильм", 1966 год.
© РИА Новости / Ю. Родкин
Перейти в медиабанк
5 из 6

Кадр из кинофильма "Айболит-66" (режиссер Ролан Быков). Актеры (слева направо) Лидия Князева в роли обезьянки Чичи, Евгений Васильев в роли собаки Аввы и Олег Ефремов в роли доктора Айболита.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 6
Олег Ефремов в роли Долохова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир".
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Но при этом когда он играл не современников, а, например, сказочных или литературных персонажей, в них все равно возникали естественность и абсолютная реалистичность — будь то кутила и дуэлянт Долохов в "Войне и мире" Сергея Бондарчука или доктор Айболит в "Айболит-66" Ролана Быкова.

Раскол

Когда в 1970-м Ефремова позвали во МХАТ, труппа "Современника" отпустила своего создателя с сожалением, но вместе с тем и с добрым напутствием. Олег Николаевич шел к главной мечте — к театру, которым всегда восхищался и который безмерно любил. После этого его жизнь была уже неразрывно связана со сценой в Камергерском переулке.
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель, главный режиссер, директор МХАТ им. А. П. Чехова Олег Ефремов
Художественный руководитель, главный режиссер, директор МХАТа им. А. П. Чехова Олег Ефремов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Галина Кмит
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Художественный руководитель, главный режиссер, директор МХАТ им. А. П. Чехова Олег Ефремов
Но впереди ждали административные трудности. Управиться с огромной труппой было сложно, обстановка внутри гигантского коллектива накалялась. И в итоге в конце 1987-го произошел раскол МХАТа — на ефремовский и доронинский. Сам Олег Николаевич это воспринял стоически, ни единым словом не упрекнув коллег и фактически отпустив половину коллектива в свободное плавание.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в медиабанкГлавный режиссер МХАТ имени М. Горького Олег Ефремов (в центре) руководит репетицией спектакля "Действующие лица".
Главный режиссер МХАТ имени М. Горького Олег Ефремов руководит репетицией спектакля Действующие лица
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Главный режиссер МХАТ имени М. Горького Олег Ефремов (в центре) руководит репетицией спектакля "Действующие лица".
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Олег Николаевич Ефремов на старой сцене МХАТа.

Олег Николаевич Ефремов на старой сцене МХАТа. Московский Художественный академический театр имени Горького
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Олег Николаевич Ефремов на старой сцене МХАТа.

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в медиабанкЗдание Московского Художественного академического театра им. А. П. Чехова под руководством Олега Ефремова в Камергерском переулке в Москве.
Здание Московского Художественного академического театра им. А. П. Чехова под руководством Олега Ефремова в Камергерском переулке в Москве
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Здание Московского Художественного академического театра им. А. П. Чехова под руководством Олега Ефремова в Камергерском переулке в Москве.
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанкНародный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, главный режиссер МХАТа Олег Ефремов (слева) и заслуженный артист РСФСР, лауреат государственной премии СССР Александр Калягин (справа) в гримерной после спектакля "Так победим!".
Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, главный режиссер МХАТа Олег Ефремов и заслуженный артист РСФСР, лауреат государственной премии СССР Александр Калягин в гримерной после спектакля Так победим!
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Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, главный режиссер МХАТа Олег Ефремов (слева) и заслуженный артист РСФСР, лауреат государственной премии СССР Александр Калягин (справа) в гримерной после спектакля "Так победим!".
© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Пятидесятилетие Школы-студии МХАТ (1943 год). На сцене выступают ректор Школы-студии МХАТ Олег Табаков и главный режиссер МХАТ им. А. П. Чехова Олег Ефремов.

50-летие Школы-студии МХАТ. На сцене выступают ректор Школы-Студии МХАТ Олег Табаков и главный режиссер МХАТ им. А.П. Чехова Олег Ефремов
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Пятидесятилетие Школы-студии МХАТ (1943 год). На сцене выступают ректор Школы-студии МХАТ Олег Табаков и главный режиссер МХАТ им. А. П. Чехова Олег Ефремов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 5
Главный режиссер МХАТ имени М. Горького Олег Ефремов (в центре) руководит репетицией спектакля "Действующие лица".
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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2 из 5

Олег Николаевич Ефремов на старой сцене МХАТа.

© РИА Новости / Александр Макаров
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3 из 5
Здание Московского Художественного академического театра им. А. П. Чехова под руководством Олега Ефремова в Камергерском переулке в Москве.
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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4 из 5
Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, главный режиссер МХАТа Олег Ефремов (слева) и заслуженный артист РСФСР, лауреат государственной премии СССР Александр Калягин (справа) в гримерной после спектакля "Так победим!".
© РИА Новости / Александр Макаров
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5 из 5

Пятидесятилетие Школы-студии МХАТ (1943 год). На сцене выступают ректор Школы-студии МХАТ Олег Табаков и главный режиссер МХАТ им. А. П. Чехова Олег Ефремов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ну а сам продолжал искать для собственной сцены современный драматургический материал. Но так и не нашел писателя, чьи пьесы показались бы ему адекватными текущему дню и ситуации. В итоге продолжал делать спектакли по классике — Чехову, Грибоедову, возвращал на сцену Булгакова, поставив "Кабалу святош" и сыграв в ней Мольера.

Безжалостное время

© РИА Новости / Перейти в медиабанкИннокентий Смоктуновский (слева) и Олег Ефремов (справа) в старом здании театра "Современник" на площади Маяковского
Иннокентий Смоктуновский (слева) и Олег Ефремов (справа) в старом здании театра Современник на площади Маяковского - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости
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Иннокентий Смоктуновский (слева) и Олег Ефремов (справа) в старом здании театра "Современник" на площади Маяковского
Однако безжалостное время отнимало у него соратников. Ушел из жизни Иннокентий Смоктуновский, и эту потерю Ефремов воспринимал невероятно остро. Чувствовал он и те перемены, которые происходили в окружающем мире. И свою рефлексию так или иначе выносил на сцену, поставив пронзительных "Трех сестер", где вообще убрал из финала образ дома. А когда критики задали вопрос: где же тот дом, о котором герои говорят почти три часа, откуда взялся такой жуткий режиссерский пессимизм, — он ответил: "Почему пессимизм? Это жизнь".
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Олег Николаевич Ефремов, художественный руководитель, главный режиссер МХАТ имени Чехова. Празднование 100-летия Московского Художественного академического театра.

Олег Николаевич Ефремов, художественный руководитель, главный режиссер МХАТ имени Чехова
1 из 2

Олег Николаевич Ефремов, художественный руководитель, главный режиссер МХАТ имени Чехова. Празднование 100-летия Московского Художественного академического театра.

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в медиабанк

Режиссер и театральный деятель, народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов (1927-2000) на репетиции во МХАТе.

Режиссер и театральный деятель, народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов
2 из 2

Режиссер и театральный деятель, народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов (1927-2000) на репетиции во МХАТе.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
1 из 2

Олег Николаевич Ефремов, художественный руководитель, главный режиссер МХАТ имени Чехова. Празднование 100-летия Московского Художественного академического театра.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
2 из 2

Режиссер и театральный деятель, народный артист СССР Олег Николаевич Ефремов (1927-2000) на репетиции во МХАТе.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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Премьеру своего последнего спектакля — "Сирано де Бержерак" — Ефремов уже не успел увидеть. Его последнее пристанище — рядом с могилой Станиславского на Новодевичьем кладбище. Иного соседства и нельзя было предположить: учитель и ученик, которых разделило время, оказались навеки скреплены единым духом и верой в вечную силу театрального искусства.
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