https://ria.ru/20221001/efremov-1820586867.html

Играть — естественно, говорить — честно: душевный реализм Олега Ефремова

Играть — естественно, говорить — честно: душевный реализм Олега Ефремова - РИА Новости, 01.10.2022

Играть — естественно, говорить — честно: душевный реализм Олега Ефремова

Если когда-нибудь поставят аллегорический памятник Человеку Театра, то у него, безусловно, должна быть внешность Олега Ефремова — актера и режиссера, не... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T08:00

2022-10-01T08:00

2022-10-01T08:13

культура

олег ефремов

театр

современник (театр)

мхат имени м. горького

константин станиславский

владимир немирович-данченко

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Если когда-нибудь поставят аллегорический памятник Человеку Театра, то у него, безусловно, должна быть внешность Олега Ефремова — актера и режиссера, не мыслившего себя без сцены. Для него она была и творческой лабораторией, и пространством для реализации идей, и способом диалога со зрителем, да, собственно, — с жизнью. В чем новаторство создателя "Современника" и звезды советского кино, как он воспринял раскол любимого МХАТа — в материале РИА Новости к 95-летию мастера.Первые шаги и ориентирыЕго первые творческие шаги в Центральном детском театре уже обсуждала искушенная публика: спектакль "Димка-невидимка" стал легендой. Вроде бы сказка с примесью советской пионерской сатиры, но Ефремов сразу же выдал необычную форму: постановка из нравоучительного морализаторства превратилась в легкий и яркий мюзикл, на который толпами шли и взрослые, и дети.Как вспоминал сам актер, для него главным ориентиром были великие мхатовские старики. Он все время мысленно примерял на себя их образы, думал, что может перенять у каждого из них.Несмотря на то что у молодых режиссеров в середине 50-х классический подход системы Станиславского был не в чести, Ефремова, напротив, интересовала возможность возрождения студийного духа, из которого когда-то возникла труппа МХАТа. Оставалось сплотить вокруг себя единомышленников.ЕдиномышленникиИ они нашлись. Студия, которая впоследствии назвала себя "Современником", практически мгновенно обрела популярность, а молодые артисты стали кумирами шестидесятых годов. Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Галина Волчек, Олег Табаков — о них говорили все, кто хоть немного интересовался современным театром. Когда о спектакле по пьесе Розова "Вечно живые" написали, что спектакль замечательный, но это — "всего лишь хороший МХАТ", Ефремов воспринял такую оценку как высочайшую похвалу. Если даже скептики увидели в его работе продолжение духа труппы Станиславского и Немировича-Данченко, то это означало, что режиссер попал в цель.Главный театр 60-х"Современник", бесспорно, был главным московским театром времен "оттепели" — каждый спектакль становился событием. Ефремов и другие актеры труппы появлялись и на киноэкране, порой не боясь демонстрировать и откровенную самоиронию. Достаточно вспомнить, например, картину Рязанова "Берегись автомобиля", где Олег Николаевич сыграл влюбленного в систему Станиславского следователя Максима Подберезовикова, а Евстигнеев и Волчек отлично выступили в ярчайших эпизодических ролях.Ефремов умело управлял театром как в творческом, так и в общественном плане. Задачей всей труппы стали возрождение на сцене "естественного человека", борьба с наигрышем и лицедейством, воплощенный "душевный реализм". В этом и заключался феномен Ефремова — он решил отказаться от вертикальной структуры управления: будущий спектакль создавали все, как равные единомышленники, без каких-либо регалий и должностей.МастерствоВ кино он тоже мгновенно "укладывал на лопатки" и зрителя, и творческую группу. Именно благодаря выдающемуся актерскому мастерству. Например, Александра Пахмутова отказывалась писать музыку для фильма "Три тополя на Плющихе", пока не увидела уже отснятый эпизод с "большой паузой" Ефремова, где он просто молчит и долго смотрит в камеру. Но при этом когда он играл не современников, а, например, сказочных или литературных персонажей, в них все равно возникали естественность и абсолютная реалистичность — будь то кутила и дуэлянт Долохов в "Войне и мире" Сергея Бондарчука или доктор Айболит в "Айболит-66" Ролана Быкова.РасколКогда в 1970-м Ефремова позвали во МХАТ, труппа "Современника" отпустила своего создателя с сожалением, но вместе с тем и с добрым напутствием. Олег Николаевич шел к главной мечте — к театру, которым всегда восхищался и который безмерно любил. После этого его жизнь была уже неразрывно связана со сценой в Камергерском переулке.Но впереди ждали административные трудности. Управиться с огромной труппой было сложно, обстановка внутри гигантского коллектива накалялась. И в итоге в конце 1987-го произошел раскол МХАТа — на ефремовский и доронинский. Сам Олег Николаевич это воспринял стоически, ни единым словом не упрекнув коллег и фактически отпустив половину коллектива в свободное плавание. Ну а сам продолжал искать для собственной сцены современный драматургический материал. Но так и не нашел писателя, чьи пьесы показались бы ему адекватными текущему дню и ситуации. В итоге продолжал делать спектакли по классике — Чехову, Грибоедову, возвращал на сцену Булгакова, поставив "Кабалу святош" и сыграв в ней Мольера.Безжалостное времяОднако безжалостное время отнимало у него соратников. Ушел из жизни Иннокентий Смоктуновский, и эту потерю Ефремов воспринимал невероятно остро. Чувствовал он и те перемены, которые происходили в окружающем мире. И свою рефлексию так или иначе выносил на сцену, поставив пронзительных "Трех сестер", где вообще убрал из финала образ дома. А когда критики задали вопрос: где же тот дом, о котором герои говорят почти три часа, откуда взялся такой жуткий режиссерский пессимизм, — он ответил: "Почему пессимизм? Это жизнь".Премьеру своего последнего спектакля — "Сирано де Бержерак" — Ефремов уже не успел увидеть. Его последнее пристанище — рядом с могилой Станиславского на Новодевичьем кладбище. Иного соседства и нельзя было предположить: учитель и ученик, которых разделило время, оказались навеки скреплены единым духом и верой в вечную силу театрального искусства.

https://ria.ru/20220918/teatr-1817350133.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

олег ефремов, театр, современник (театр), мхат имени м. горького, константин станиславский, владимир немирович-данченко