https://ria.ru/20250707/devochka-2027776005.html

Девочке из США в "маске Бэтмена" сделали операцию в Петербурге

Девочке из США в "маске Бэтмена" сделали операцию в Петербурге - РИА Новости, 07.07.2025

Девочке из США в "маске Бэтмена" сделали операцию в Петербурге

Приехавшей в Санкт-Петербург на лечение девочке из США Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T20:46:00+03:00

2025-07-07T20:46:00+03:00

2025-07-07T20:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Приехавшей в Санкт-Петербург на лечение девочке из США Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, в понедельник провели вторую операцию, которая длилась более шести часов, сообщила РИА Новости лечащий врач девочки Ольга Филиппова. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров. В июле Филиппова сообщала, что вторая операция намечена на 7 июля. "Операция прошла хорошо. Хотя она и длилась дольше запланированного, 6 часов 10 минут, но мы и сделали больше запланированного. Мы полностью удалили Луне участки невуса вместе с рубцами, так что остались только фрагменты около скатов носа и на верхнем веке", – рассказала Филиппова. По ее словам, девочка "хорошо себя чувствует", ей снимут швы примерно через две недели. Затем Луне предстоит еще два этапа лечения. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне 2024 года, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяца, как и прошлым летом.

https://ria.ru/20250507/maska-2015499331.html

https://ria.ru/20240422/devochka-1941576548.html

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санкт-петербург, луна феннер, россия, сша, в мире