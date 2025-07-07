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Девочке из США в "маске Бэтмена" сделали операцию в Петербурге - РИА Новости, 07.07.2025
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20:46 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/devochka-2027776005.html
Девочке из США в "маске Бэтмена" сделали операцию в Петербурге
Девочке из США в "маске Бэтмена" сделали операцию в Петербурге - РИА Новости, 07.07.2025
Девочке из США в "маске Бэтмена" сделали операцию в Петербурге
Приехавшей в Санкт-Петербург на лечение девочке из США Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:46:00+03:00
2025-07-07T20:46:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Приехавшей в Санкт-Петербург на лечение девочке из США Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, в понедельник провели вторую операцию, которая длилась более шести часов, сообщила РИА Новости лечащий врач девочки Ольга Филиппова. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров. В июле Филиппова сообщала, что вторая операция намечена на 7 июля. "Операция прошла хорошо. Хотя она и длилась дольше запланированного, 6 часов 10 минут, но мы и сделали больше запланированного. Мы полностью удалили Луне участки невуса вместе с рубцами, так что остались только фрагменты около скатов носа и на верхнем веке", – рассказала Филиппова. По ее словам, девочка "хорошо себя чувствует", ей снимут швы примерно через две недели. Затем Луне предстоит еще два этапа лечения. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне 2024 года, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяца, как и прошлым летом.
https://ria.ru/20250507/maska-2015499331.html
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санкт-петербург, луна феннер, россия, сша, в мире
Санкт-Петербург, Луна Феннер, Россия, США, В мире
Девочке из США в "маске Бэтмена" сделали операцию в Петербурге

Девочке из США Феннер более шести часов делали операцию на лице в Петербурге

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКэрол Феннер с дочкой Луной
Кэрол Феннер с дочкой Луной - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кэрол Феннер с дочкой Луной. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Приехавшей в Санкт-Петербург на лечение девочке из США Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, в понедельник провели вторую операцию, которая длилась более шести часов, сообщила РИА Новости лечащий врач девочки Ольга Филиппова.
Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров. В июле Филиппова сообщала, что вторая операция намечена на 7 июля.
Держится молодцом. Петербургские врачи о состоянии девочки Луны после операции - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Появились кадры осмотра девочки из США, родившейся в "маске Бэтмена"
7 мая, 19:11
"Операция прошла хорошо. Хотя она и длилась дольше запланированного, 6 часов 10 минут, но мы и сделали больше запланированного. Мы полностью удалили Луне участки невуса вместе с рубцами, так что остались только фрагменты около скатов носа и на верхнем веке", – рассказала Филиппова.
По ее словам, девочка "хорошо себя чувствует", ей снимут швы примерно через две недели. Затем Луне предстоит еще два этапа лечения.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне 2024 года, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год.
В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяца, как и прошлым летом.
Луна Феннер с родителями в Санкт-Петербурге. 18 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Девочка из США в "маске Бэтмена" впервые в жизни увидела снег в Петербурге
22 апреля 2024, 17:33
 
Санкт-ПетербургЛуна ФеннерРоссияСШАВ мире
 
 
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