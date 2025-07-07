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Дело экс-министра спорта Дагестана поступило в военный суд в Ростове - РИА Новости, 07.07.2025
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12:51 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/delo-2027641554.html
Дело экс-министра спорта Дагестана поступило в военный суд в Ростове
Дело экс-министра спорта Дагестана поступило в военный суд в Ростове - РИА Новости, 07.07.2025
Дело экс-министра спорта Дагестана поступило в военный суд в Ростове
Уголовное дело в отношении бывшего главы Кизилюрта, экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, обвиняемого, в том числе, в убийствах, бандитизме и... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:51:00+03:00
2025-07-07T12:51:00+03:00
происшествия
республика дагестан
кизилюрт
магомед магомедов
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Уголовное дело в отношении бывшего главы Кизилюрта, экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, обвиняемого, в том числе, в убийствах, бандитизме и растрате, а также еще семерых фигурантов поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель суда. "Уголовное дело в отношении Магомеда Магомедова, Камила Абдулсамадова, Магомеда Загидова, Темирхана Чачанова, Гамзата Шахабудинова, Халитбега Махачева, Магомеда Абдулкеримова и Ольги Горловой поступило в суд", - сказал собеседник агентства. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Помимо обвинения в растрате, Магомедову вменяют бандитизм, незаконный оборот оружия, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом и покушение на убийство. Магомедов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Он возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.
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происшествия, республика дагестан, кизилюрт, магомед магомедов, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Кизилюрт, Магомед Магомедов, Россия
Дело экс-министра спорта Дагестана поступило в военный суд в Ростове

Дело экс-министра спорта Дагестана Магомедова поступило в военный суд в Ростове

© Фото : Официальный сайт городского округа "город Кизилюрт22"Магомед Магомедов
Магомед Магомедов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Официальный сайт городского округа "город Кизилюрт22"
Магомед Магомедов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Уголовное дело в отношении бывшего главы Кизилюрта, экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, обвиняемого, в том числе, в убийствах, бандитизме и растрате, а также еще семерых фигурантов поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Уголовное дело в отношении Магомеда Магомедова, Камила Абдулсамадова, Магомеда Загидова, Темирхана Чачанова, Гамзата Шахабудинова, Халитбега Махачева, Магомеда Абдулкеримова и Ольги Горловой поступило в суд", - сказал собеседник агентства.
Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Помимо обвинения в растрате, Магомедову вменяют бандитизм, незаконный оборот оружия, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом и покушение на убийство.
Магомедов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Он возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанКизилюртМагомед МагомедовРоссия
 
 
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