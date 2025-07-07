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Роспотребнадзор назвал причину отравления туристов в Дагестане
Роспотребнадзор назвал причину отравления туристов в Дагестане - РИА Новости, 07.07.2025
Роспотребнадзор назвал причину отравления туристов в Дагестане
Плов с возбудителем дизентерии стал причиной отравления туристической группы в Гунибском районе Дагестана, сообщили с пресс-службе управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:56:00+03:00
2025-07-07T20:56:00+03:00
2025-07-07T20:56:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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гунибский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Плов с возбудителем дизентерии стал причиной отравления туристической группы в Гунибском районе Дагестана, сообщили с пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике. В ведомстве 5 июля рассказали о пищевом отравлении 11 человек во время двухдневного тура по Гунибскому району. Роспотребнадзор отметил, что в ходе внеплановых проверок в трех местных заведениях общественного питания были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, работу двух кафе приостановили. По факту отравления туристов следователи СК России по Дагестану 6 июля организовали доследственную проверку. "По результатам лабораторных исследований биоматериала пострадавших выделен возбудитель дизентерии. Результаты исследований пищевой продукции показали, что фактором передачи инфекции послужил плов, поданный посетителям, в котором также обнаружен возбудитель дизентерии", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора. Ведомство добавило, что в кафе, в котором туристы ели плов, не соблюдались требования санитарных правил: у сотрудников отсутствуют медицинские книжки, персонал не обследовали, в результате чего до работы допустили носителя инфекции. Кафе опечатали с участием полицейских, работа заведения прекращена, заключили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250703/otravlenie-2027060378.html
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происшествия, республика дагестан, россия, гунибский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Гунибский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество
Роспотребнадзор назвал причину отравления туристов в Дагестане
Дизентерийный плов стал причиной отравления 11 туристов в Дагестане