https://ria.ru/20250707/cheljabinsk-2027594407.html
В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов
В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов - РИА Новости, 07.07.2025
В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов
Вылет девяти авиарейсов задерживается в понедельник из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск), еще три рейса отменены, следует из онлайн табло... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:43:00+03:00
2025-07-07T09:43:00+03:00
2025-07-07T09:43:00+03:00
санкт-петербург
москва
челябинск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/96/1560919602_0:239:2791:1809_1920x0_80_0_0_6f48116b03b393b6df2d160b4c806f6b.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл - РИА Новости. Вылет девяти авиарейсов задерживается в понедельник из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск), еще три рейса отменены, следует из онлайн табло воздушной гавани. По информации аэропорта, отменены два рейса в Санкт-Петербург, которые должны были вылететь в 14.30 (12.30 мск), и один рейс в Москву - время вылета значилось на 14.55 (12.55 мск). Задерживается вылет девяти рейсов в Сочи, Санкт-Петербург, Москву. Также, согласно онлайн табло, отменен прилет в Челябинск рейсов из городов Ош, Санкт-Петербург, Москва. Задерживается прилет самолетов из Норильска, Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы.
https://ria.ru/20250707/aeroporty-2027594083.html
санкт-петербург
москва
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/96/1560919602_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_b678b8bb7cc94419488a9898b03391c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, москва, челябинск, общество
Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Общество
В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов
Челябинский аэропорт имени Курчатова задержал вылет девяти авиарейсов