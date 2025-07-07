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В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов - РИА Новости, 07.07.2025
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09:43 07.07.2025
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В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов
В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов - РИА Новости, 07.07.2025
В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов
Вылет девяти авиарейсов задерживается в понедельник из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск), еще три рейса отменены, следует из онлайн табло... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:43:00+03:00
2025-07-07T09:43:00+03:00
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москва
челябинск
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл - РИА Новости. Вылет девяти авиарейсов задерживается в понедельник из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск), еще три рейса отменены, следует из онлайн табло воздушной гавани. По информации аэропорта, отменены два рейса в Санкт-Петербург, которые должны были вылететь в 14.30 (12.30 мск), и один рейс в Москву - время вылета значилось на 14.55 (12.55 мск). Задерживается вылет девяти рейсов в Сочи, Санкт-Петербург, Москву. Также, согласно онлайн табло, отменен прилет в Челябинск рейсов из городов Ош, Санкт-Петербург, Москва. Задерживается прилет самолетов из Норильска, Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы.
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Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Общество
В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов

Челябинский аэропорт имени Курчатова задержал вылет девяти авиарейсов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Челябинск
Международный аэропорт Челябинск - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Международный аэропорт Челябинск. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл - РИА Новости. Вылет девяти авиарейсов задерживается в понедельник из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск), еще три рейса отменены, следует из онлайн табло воздушной гавани.
По информации аэропорта, отменены два рейса в Санкт-Петербург, которые должны были вылететь в 14.30 (12.30 мск), и один рейс в Москву - время вылета значилось на 14.55 (12.55 мск). Задерживается вылет девяти рейсов в Сочи, Санкт-Петербург, Москву.
Также, согласно онлайн табло, отменен прилет в Челябинск рейсов из городов Ош, Санкт-Петербург, Москва. Задерживается прилет самолетов из Норильска, Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В аэропортах на Дальнем Востоке задержали девять рейсов в Москву
Вчера, 09:42
 
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