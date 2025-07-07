https://ria.ru/20250707/cheljabinsk-2027594407.html

В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов

В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов - РИА Новости, 07.07.2025

В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов

Вылет девяти авиарейсов задерживается в понедельник из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск), еще три рейса отменены, следует из онлайн табло... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:43:00+03:00

2025-07-07T09:43:00+03:00

2025-07-07T09:43:00+03:00

санкт-петербург

москва

челябинск

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл - РИА Новости. Вылет девяти авиарейсов задерживается в понедельник из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск), еще три рейса отменены, следует из онлайн табло воздушной гавани. По информации аэропорта, отменены два рейса в Санкт-Петербург, которые должны были вылететь в 14.30 (12.30 мск), и один рейс в Москву - время вылета значилось на 14.55 (12.55 мск). Задерживается вылет девяти рейсов в Сочи, Санкт-Петербург, Москву. Также, согласно онлайн табло, отменен прилет в Челябинск рейсов из городов Ош, Санкт-Петербург, Москва. Задерживается прилет самолетов из Норильска, Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы.

https://ria.ru/20250707/aeroporty-2027594083.html

санкт-петербург

москва

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, москва, челябинск, общество