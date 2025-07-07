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В Будапеште появились плакаты с результатами опроса о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 07.07.2025
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15:30 07.07.2025 (обновлено: 18:50 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/budapesht-2027679374.html
В Будапеште появились плакаты с результатами опроса о членстве Украины в ЕС
В Будапеште появились плакаты с результатами опроса о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 07.07.2025
В Будапеште появились плакаты с результатами опроса о членстве Украины в ЕС
Плакаты, где отражены результаты опроса венгерского населения о принятии Украины в ЕС, согласно которым более двух миллионов человек, или 95 процентов... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:30:00+03:00
2025-07-07T18:50:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
владимир зеленский
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 7 июл — РИА Новости. Плакаты, где отражены результаты опроса венгерского населения о принятии Украины в ЕС, согласно которым более двух миллионов человек, или 95 процентов опрошенных, высказались против, появились на улицах Будапешта, передает корреспондент РИА Новости. Опрос о приеме Украины в сообщество продолжался с середины апреля до середины июня. Перед началом саммита ЕС венгерский премьер-министр Виктор Орбан озвучил результаты опроса, согласно которым 2,168 миллиона респондентов из 2,278 миллиона высказались против евроинтеграции Киева, и заявил, что такие однозначные результаты помогут ему увереннее отстаивать позицию Венгрии в Брюсселе. На плакатах, появившихся в Будапеште, изображены люди с венгерскими флагами, выстроившиеся в форме креста, и подпись: "Мы показали, что у нас есть мнение. Два миллиона "нет" — членству Украины в ЕС". На прошлой неделе МИД Украины вызвал венгерского посла в Киеве из-за другого плаката, где были изображены вылупляющимися из яиц Владимир Зеленский и лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр с украинскими флагами. Подпись гласила: "Зеленский и венгерский Зеленский. Похожи, как два яйца". Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге объяснил, что этот плакат был подготовлен не венгерским правительством, а Движением национального сопротивления, таким образом, на его распространение не были потрачены бюджетные средства. Одновременно со стартом опроса в апреле на улицах венгерских городов и деревень, а также на автотрассах появились плакаты с портретами Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя фракции Европейской народной партия в Европарламенте Манфреда Вебера. На плакатах было написано: "Мы не позволим принять решение без нас". В середине мая появилась новая версия плакатов — лица те же, но надпись более конкретна: "Проголосуем "нет". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250703/ukraina-2027034057.html
https://ria.ru/20250626/vengriya-2025509759.html
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в мире, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европейская народная партия
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейская народная партия
В Будапеште появились плакаты с результатами опроса о членстве Украины в ЕС

В Будапеште появились плакаты о том, что венгры против вступления Украины в ЕС

© РИА НовостиПлакат на улицах Будапешта: венгры против принятия Украины в ЕС
Плакат на улицах Будапешта: венгры против принятия Украины в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
Плакат на улицах Будапешта: венгры против принятия Украины в ЕС
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БУДАПЕШТ, 7 июл — РИА Новости. Плакаты, где отражены результаты опроса венгерского населения о принятии Украины в ЕС, согласно которым более двух миллионов человек, или 95 процентов опрошенных, высказались против, появились на улицах Будапешта, передает корреспондент РИА Новости.
Опрос о приеме Украины в сообщество продолжался с середины апреля до середины июня. Перед началом саммита ЕС венгерский премьер-министр Виктор Орбан озвучил результаты опроса, согласно которым 2,168 миллиона респондентов из 2,278 миллиона высказались против евроинтеграции Киева, и заявил, что такие однозначные результаты помогут ему увереннее отстаивать позицию Венгрии в Брюсселе.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
На Западе отчитали Украину за дерзкие нападки на Венгрию
3 июля, 19:16
На плакатах, появившихся в Будапеште, изображены люди с венгерскими флагами, выстроившиеся в форме креста, и подпись: "Мы показали, что у нас есть мнение. Два миллиона "нет" — членству Украины в ЕС".
На прошлой неделе МИД Украины вызвал венгерского посла в Киеве из-за другого плаката, где были изображены вылупляющимися из яиц Владимир Зеленский и лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр с украинскими флагами. Подпись гласила: "Зеленский и венгерский Зеленский. Похожи, как два яйца". Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге объяснил, что этот плакат был подготовлен не венгерским правительством, а Движением национального сопротивления, таким образом, на его распространение не были потрачены бюджетные средства.
© РИА НовостиПлакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра
Плакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
Плакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра
Одновременно со стартом опроса в апреле на улицах венгерских городов и деревень, а также на автотрассах появились плакаты с портретами Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя фракции Европейской народной партия в Европарламенте Манфреда Вебера. На плакатах было написано: "Мы не позволим принять решение без нас". В середине мая появилась новая версия плакатов — лица те же, но надпись более конкретна: "Проголосуем "нет".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Здание Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Венгрии более двух миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС
26 июня, 10:42
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейская народная партия
 
 
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