https://ria.ru/20250707/budapesht-2027679374.html

В Будапеште появились плакаты с результатами опроса о членстве Украины в ЕС

В Будапеште появились плакаты с результатами опроса о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 07.07.2025

В Будапеште появились плакаты с результатами опроса о членстве Украины в ЕС

Плакаты, где отражены результаты опроса венгерского населения о принятии Украины в ЕС, согласно которым более двух миллионов человек, или 95 процентов... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:30:00+03:00

2025-07-07T15:30:00+03:00

2025-07-07T18:50:00+03:00

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урсула фон дер ляйен

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БУДАПЕШТ, 7 июл — РИА Новости. Плакаты, где отражены результаты опроса венгерского населения о принятии Украины в ЕС, согласно которым более двух миллионов человек, или 95 процентов опрошенных, высказались против, появились на улицах Будапешта, передает корреспондент РИА Новости. Опрос о приеме Украины в сообщество продолжался с середины апреля до середины июня. Перед началом саммита ЕС венгерский премьер-министр Виктор Орбан озвучил результаты опроса, согласно которым 2,168 миллиона респондентов из 2,278 миллиона высказались против евроинтеграции Киева, и заявил, что такие однозначные результаты помогут ему увереннее отстаивать позицию Венгрии в Брюсселе. На плакатах, появившихся в Будапеште, изображены люди с венгерскими флагами, выстроившиеся в форме креста, и подпись: "Мы показали, что у нас есть мнение. Два миллиона "нет" — членству Украины в ЕС". На прошлой неделе МИД Украины вызвал венгерского посла в Киеве из-за другого плаката, где были изображены вылупляющимися из яиц Владимир Зеленский и лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр с украинскими флагами. Подпись гласила: "Зеленский и венгерский Зеленский. Похожи, как два яйца". Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге объяснил, что этот плакат был подготовлен не венгерским правительством, а Движением национального сопротивления, таким образом, на его распространение не были потрачены бюджетные средства. Одновременно со стартом опроса в апреле на улицах венгерских городов и деревень, а также на автотрассах появились плакаты с портретами Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя фракции Европейской народной партия в Европарламенте Манфреда Вебера. На плакатах было написано: "Мы не позволим принять решение без нас". В середине мая появилась новая версия плакатов — лица те же, но надпись более конкретна: "Проголосуем "нет". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2027034057.html

https://ria.ru/20250626/vengriya-2025509759.html

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