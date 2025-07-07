https://ria.ru/20250707/briks-2027776887.html

Дугин назвал БРИКС объединением глобального большинства

Дугин назвал БРИКС объединением глобального большинства - РИА Новости, 07.07.2025

Дугин назвал БРИКС объединением глобального большинства

БРИКС является объединением глобального большинства и главной организацией, представляющей собой многополярность, отмечает российский философ, политолог и... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T20:53:00+03:00

2025-07-07T20:53:00+03:00

2025-07-07T23:19:00+03:00

в мире

россия

бразилия

китай

александр дугин

юрий ушаков

брикс

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506084_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_be6809cdbfbddf7ba7b7285dec07935c.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. БРИКС является объединением глобального большинства и главной организацией, представляющей собой многополярность, отмечает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в статье для ИноСМИ "Судьбы БРИКС и Великая Бразилия"."БРИКС представляет собой объединение глобального большинства, Большого Человечества. Это на данный момент главная организация, представляющая собой многополярность", — считает он.Как подчеркнул философ, в БРИКС не хватает только стран коллективного Запада, чтобы представлять собой все человечество и заменить "устаревшую и более неэффективную" ООН. Однако Запад, по его словам, отказывается признавать многополярный мировой порядок и по-прежнему настаивает на однополярности. "Однополярность — это не будущее, а прошлое. <...> Главное содержание современной картины мира — переход от однополярности, доминировавшей до самого недавнего времени, к многополярности. Однополярный мир клонится к закату, а многополярный восходит как солнце, поэтому эра БРИКС только начинается", — добавил Дугин. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024 года к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025-го — Индонезия.В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027747172.html

https://ria.ru/20250707/konferentsiya-2027728172.html

россия

бразилия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, бразилия, китай, александр дугин, юрий ушаков, брикс, оон