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Дугин назвал БРИКС объединением глобального большинства
Дугин назвал БРИКС объединением глобального большинства - РИА Новости, 07.07.2025
Дугин назвал БРИКС объединением глобального большинства
БРИКС является объединением глобального большинства и главной организацией, представляющей собой многополярность, отмечает российский философ, политолог и... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:53:00+03:00
2025-07-07T20:53:00+03:00
2025-07-07T23:19:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. БРИКС является объединением глобального большинства и главной организацией, представляющей собой многополярность, отмечает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в статье для ИноСМИ "Судьбы БРИКС и Великая Бразилия"."БРИКС представляет собой объединение глобального большинства, Большого Человечества. Это на данный момент главная организация, представляющая собой многополярность", — считает он.Как подчеркнул философ, в БРИКС не хватает только стран коллективного Запада, чтобы представлять собой все человечество и заменить "устаревшую и более неэффективную" ООН. Однако Запад, по его словам, отказывается признавать многополярный мировой порядок и по-прежнему настаивает на однополярности. "Однополярность — это не будущее, а прошлое. <...> Главное содержание современной картины мира — переход от однополярности, доминировавшей до самого недавнего времени, к многополярности. Однополярный мир клонится к закату, а многополярный восходит как солнце, поэтому эра БРИКС только начинается", — добавил Дугин. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024 года к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025-го — Индонезия.В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027747172.html
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в мире, россия, бразилия, китай, александр дугин, юрий ушаков, брикс, оон
В мире, Россия, Бразилия, Китай, Александр Дугин, Юрий Ушаков, БРИКС, ООН
Дугин назвал БРИКС объединением глобального большинства
Дугин: БРИКС является объединением глобального большинства и многополярности