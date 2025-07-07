Рейтинг@Mail.ru
Дугин назвал БРИКС объединением глобального большинства - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 07.07.2025 (обновлено: 23:19 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/briks-2027776887.html
Дугин назвал БРИКС объединением глобального большинства
Дугин назвал БРИКС объединением глобального большинства - РИА Новости, 07.07.2025
Дугин назвал БРИКС объединением глобального большинства
БРИКС является объединением глобального большинства и главной организацией, представляющей собой многополярность, отмечает российский философ, политолог и... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:53:00+03:00
2025-07-07T23:19:00+03:00
в мире
россия
бразилия
китай
александр дугин
юрий ушаков
брикс
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506084_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_be6809cdbfbddf7ba7b7285dec07935c.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. БРИКС является объединением глобального большинства и главной организацией, представляющей собой многополярность, отмечает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в статье для ИноСМИ "Судьбы БРИКС и Великая Бразилия".&quot;БРИКС представляет собой объединение глобального большинства, Большого Человечества. Это на данный момент главная организация, представляющая собой многополярность&quot;, — считает он.Как подчеркнул философ, в БРИКС не хватает только стран коллективного Запада, чтобы представлять собой все человечество и заменить "устаревшую и более неэффективную" ООН. Однако Запад, по его словам, отказывается признавать многополярный мировой порядок и по-прежнему настаивает на однополярности. "Однополярность — это не будущее, а прошлое. &lt;...&gt; Главное содержание современной картины мира — переход от однополярности, доминировавшей до самого недавнего времени, к многополярности. Однополярный мир клонится к закату, а многополярный восходит как солнце, поэтому эра БРИКС только начинается", — добавил Дугин. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024 года к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025-го — Индонезия.В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027747172.html
https://ria.ru/20250707/konferentsiya-2027728172.html
россия
бразилия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506084_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_8a8a0463cf05965dc19ba1c1f7138da7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бразилия, китай, александр дугин, юрий ушаков, брикс, оон
В мире, Россия, Бразилия, Китай, Александр Дугин, Юрий Ушаков, БРИКС, ООН
Дугин назвал БРИКС объединением глобального большинства

Дугин: БРИКС является объединением глобального большинства и многополярности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения саммита БРИКС
На площадке проведения саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
На площадке проведения саммита БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. БРИКС является объединением глобального большинства и главной организацией, представляющей собой многополярность, отмечает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в статье для ИноСМИ "Судьбы БРИКС и Великая Бразилия".
«

"БРИКС представляет собой объединение глобального большинства, Большого Человечества. Это на данный момент главная организация, представляющая собой многополярность", — считает он.

Пресс-конференция Лаврова по итогам саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
"Расширение НАТО навредило всем". Лавров выступил по итогам саммита БРИКС
Вчера, 18:44
Как подчеркнул философ, в БРИКС не хватает только стран коллективного Запада, чтобы представлять собой все человечество и заменить "устаревшую и более неэффективную" ООН. Однако Запад, по его словам, отказывается признавать многополярный мировой порядок и по-прежнему настаивает на однополярности.
"Однополярность — это не будущее, а прошлое. <...> Главное содержание современной картины мира — переход от однополярности, доминировавшей до самого недавнего времени, к многополярности. Однополярный мир клонится к закату, а многополярный восходит как солнце, поэтому эра БРИКС только начинается", — добавил Дугин.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024 года к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025-го — Индонезия.
В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж среди СМИ
Вчера, 17:38
 
В миреРоссияБразилияКитайАлександр ДугинЮрий УшаковБРИКСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала