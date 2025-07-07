https://ria.ru/20250707/briks-2027646340.html

Песков: деятельность БРИКС никогда не будет направлена против третьих стран

Песков: деятельность БРИКС никогда не будет направлена против третьих стран - РИА Новости, 07.07.2025

Песков: деятельность БРИКС никогда не будет направлена против третьих стран

Взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:04:00+03:00

2025-07-07T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля. "Уникальность такого объединения как БРИКС заключается в том, что это объединение, объединение стран, которые разделяют, разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов. И это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран", - сказал Песков журналистам. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250707/briks-2027606393.html

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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, рио-де-жанейро (город), брикс, в мире