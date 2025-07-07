https://ria.ru/20250707/briks-2027566049.html

На Западе заметили важную деталь на групповом фото саммита БРИКС

На Западе заметили важную деталь на групповом фото саммита БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025

На Западе заметили важную деталь на групповом фото саммита БРИКС

Организация и уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС четко контрастирует с хаосом саммита "Большой двадцатки", пишет Bloomberg. РИА Новости, 07.07.2025

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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Организация и уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС четко контрастирует с хаосом саммита "Большой двадцатки", пишет Bloomberg."В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию. <…> Это полностью контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте. Тогда отсутствие президента США Джо Байдена, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо олицетворяло беспорядок, который окутал встречу "Двадцатки", — указано в статье.В материале также подчеркивается, что состав делегаций и повестка позволяют утверждать, что эта встреча бросает вызов современному мироустройству во главе с США.Ранее на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро приняли декларацию. Участники саммита осудили удары по Ирану, а также подтвердили, что сектор Газа должен управляться палестинскими властями. Кроме того, они осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в регионах России и выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию на Украине приведут к мирной договоренности.БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года — также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. В этом году саммит проходит с 6 по 7 июля.

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027561521.html

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