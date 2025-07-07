https://ria.ru/20250707/briks-2027560010.html

Глава РФПИ рассказал о достижениях БРИКС

Глава РФПИ рассказал о достижениях БРИКС - РИА Новости, 07.07.2025

Глава РФПИ рассказал о достижениях БРИКС

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T00:53:00+03:00

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2025-07-07T00:53:00+03:00

россия

рио-де-жанейро (город)

бразилия

кирилл дмитриев

сергей лавров

брикс

российский фонд прямых инвестиций

g7

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, говоря о достижениях стран БРИКС, заявил в соцсети X, что Глобальный Юг приобрел вес на мировой арене. "На долю (стран - ред.) БРИКС сейчас приходится около 40% мирового ВВП (на G7 - менее 29%), более 50% роста мирового ВВП, более 45% населения мира. Глобальный Юг приобрел вес", - написал Дмитриев. Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250707/briks-2027556318.html

https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027433625.html

россия

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, кирилл дмитриев, сергей лавров, брикс, российский фонд прямых инвестиций, g7, в мире