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БРИКС выступает локомотивом экономической трансформации, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025
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https://ria.ru/20250707/briks-2027556318.html
БРИКС выступает локомотивом экономической трансформации, заявил Лавров
БРИКС выступает локомотивом экономической трансформации, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025
БРИКС выступает локомотивом экономической трансформации, заявил Лавров
БРИКС выступает локомотивом экономической трансформации в мире сегодня, на страны объединения приходится более 40% мирового ВВП, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T00:08:00+03:00
2025-07-07T00:08:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. БРИКС выступает локомотивом экономической трансформации в мире сегодня, на страны объединения приходится более 40% мирового ВВП, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "БРИКС сегодня выступает локомотивом такой трансформации (мировой экономики - ред.). На государства объединения уже приходится более 40% мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а вместе со странами-партнерами эта цифра достигает 45%, или 93 триллионов долларов", - сказал министр, участвуя в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. Он отметил, что на долю БРИКС также приходится более 20% мировой торговли и почти половина населения мира. БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027556131.html
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россия, рио-де-жанейро (город), египет, сергей лавров, брикс, в мире, саммит брикс в бразилии
Россия, Рио-де-Жанейро (город), Египет, Сергей Лавров, БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Бразилии
БРИКС выступает локомотивом экономической трансформации, заявил Лавров

Лавров: на страны БРИКС приходится более 40 процентов мирового ВВП

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. БРИКС выступает локомотивом экономической трансформации в мире сегодня, на страны объединения приходится более 40% мирового ВВП, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"БРИКС сегодня выступает локомотивом такой трансформации (мировой экономики - ред.). На государства объединения уже приходится более 40% мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а вместе со странами-партнерами эта цифра достигает 45%, или 93 триллионов долларов", - сказал министр, участвуя в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Традиционная модель глобализации уходит в прошлое, заявил Лавров
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Он отметил, что на долю БРИКС также приходится более 20% мировой торговли и почти половина населения мира.
БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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РоссияРио-де-Жанейро (город)ЕгипетСергей ЛавровБРИКСВ миреСаммит БРИКС в Бразилии
 
 
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