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Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник

Вооруженные силы ночью сбили почти сотню дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T07:34:00+03:00

2025-07-07T07:34:00+03:00

2025-07-07T08:53:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти сотню дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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