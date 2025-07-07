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Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 07.07.2025 (обновлено: 08:53 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/bpla-2027579986.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник
Вооруженные силы ночью сбили почти сотню дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:34:00+03:00
2025-07-07T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
воронежская область
вооруженные силы украины
черное море
россия
беспилотники
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти сотню дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Черное море, Россия, Беспилотники, Липецкая область, Тверская область, Республика Крым, Краснодарский край, Новгородская область, Орловская область, Тамбовская область, Ленинградская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Брянская область

Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСредства ПВО
Средства ПВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Средства ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти сотню дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Бойцы ликвидировали:
  • в Белгородской области — 20 БПЛА;
  • в Курской — 14;
  • в Липецкой — девять;
  • в Брянской, Воронежской областях и Московском регионе — по восемь;
  • над Черным морем — семь дронов;
  • в Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областях — по три;
  • в Орловской — два;
  • во Владимирской области, Краснодарском крае и Крыму — по одному.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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