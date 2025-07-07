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Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник - РИА Новости, 07.07.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник
Вооруженные силы ночью сбили почти сотню дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:34:00+03:00
2025-07-07T07:34:00+03:00
2025-07-07T08:53:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили почти сотню дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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