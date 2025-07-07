https://ria.ru/20250707/bezopasnost-2027578400.html
В Ленинградской области ночью уничтожили несколько БПЛА
В Ленинградской области ночью уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 07.07.2025
В Ленинградской области ночью уничтожили несколько БПЛА
Несколько БПЛА подавлены ночью в Лужском районе Ленобласти, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:14:00+03:00
2025-07-07T07:14:00+03:00
2025-07-07T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
лужский район
александр дрозденко
ленинградская область
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько БПЛА подавлены ночью в Лужском районе Ленобласти, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. "В Лужском районе средствами РЭБ ночью подавлены БПЛА. Жертв и разрушений нет. Благодарю ПВО за надежную защиту неба", - написал он.
https://ria.ru/20250428/lenoblast-2013776620.html
лужский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лужский район, александр дрозденко, ленинградская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Лужский район, Александр Дрозденко, Ленинградская область, Безопасность
В Ленинградской области ночью уничтожили несколько БПЛА
Дрозденко: в Лужском районе Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА