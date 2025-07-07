https://ria.ru/20250707/bespilotniki-2027579892.html

В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались несколько поездов

В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались несколько поездов - РИА Новости, 07.07.2025

В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались несколько поездов

Несколько поездов задержаны на короткое время на юге Воронежской области в результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути, движение уже восстановлено, РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T07:33:00+03:00

2025-07-07T07:33:00+03:00

2025-07-07T07:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

воронеж

александр гусев (губернатор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько поездов задержаны на короткое время на юге Воронежской области в результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути, движение уже восстановлено, сообщает губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщало о восьми уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области."Минувшей ночью на территории Воронежа и трёх районов региона дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены не менее восьми беспилотных летательных аппаратов... В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов", - написал глава региона.Подчеркивается, что движение восстановлено. Пострадавших в результате отражения ночной атаки нет.Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА отменена в регионе. Она была объявлена в субботу в 22.58 мск и продлилась более суток.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

воронежская область, безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия