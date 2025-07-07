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В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались несколько поездов - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 07.07.2025 (обновлено: 07:55 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/bespilotniki-2027579892.html
В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались несколько поездов
В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались несколько поездов - РИА Новости, 07.07.2025
В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались несколько поездов
Несколько поездов задержаны на короткое время на юге Воронежской области в результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути, движение уже восстановлено, РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:33:00+03:00
2025-07-07T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
воронеж
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько поездов задержаны на короткое время на юге Воронежской области в результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути, движение уже восстановлено, сообщает губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщало о восьми уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области."Минувшей ночью на территории Воронежа и трёх районов региона дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены не менее восьми беспилотных летательных аппаратов... В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов", - написал глава региона.Подчеркивается, что движение восстановлено. Пострадавших в результате отражения ночной атаки нет.Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА отменена в регионе. Она была объявлена в субботу в 22.58 мск и продлилась более суток.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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воронежская область, безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались несколько поездов

Гусев: в Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались несколько поездов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько поездов задержаны на короткое время на юге Воронежской области в результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути, движение уже восстановлено, сообщает губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало о восьми уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области.
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"Минувшей ночью на территории Воронежа и трёх районов региона дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены не менее восьми беспилотных летательных аппаратов... В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов", - написал глава региона.
Подчеркивается, что движение восстановлено. Пострадавших в результате отражения ночной атаки нет.
Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА отменена в регионе. Она была объявлена в субботу в 22.58 мск и продлилась более суток.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьБезопасностьВоронежАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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