https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027549173.html

Зеленский ввел новые санкции против России, ОАЭ, Кипра и Казахстана

Зеленский ввел новые санкции против России, ОАЭ, Кипра и Казахстана - РИА Новости, 06.07.2025

Зеленский ввел новые санкции против России, ОАЭ, Кипра и Казахстана

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана, а также против более чем 70 физлиц из России. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:27:00+03:00

2025-07-06T22:27:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана, а также против более чем 70 физлиц из России. Указ опубликован в воскресенье на сайте его офиса. Среди компаний, против которых введены санкции кипрская TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED, частная компания "ЭКСМО РБК ЛТД" с регистрацией в Казахстане, зарегистрированные в ОАЭ Crypto Explorer DMCC и Bitpapa IC FZC Limited Liability Company. Остальные фирмы, попавшие под санкции российские. Среди них лизингодатель в сфере IT "АЙТИ ФИНАНС", ООО "Группа компаний Фокс", "Ассоциация развития финансовых технологий", ООО "Эра инвестиций", "Банковские и финансовые системы". Также в перечне 73 физических лица – гражданина РФ. В этом списке также значится лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор. В указе отмечается, что он имеет гражданство Молдавии и России. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html

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Максим Зубков

россия, оаэ, казахстан, владимир зеленский, илан шор, в мире