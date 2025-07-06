Зеленский ввел новые санкции против России, ОАЭ, Кипра и Казахстана
Зеленский ввел санкции против 60 компаний из РФ, ОАЭ, Кипра и Казахстана
© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана, а также против более чем 70 физлиц из России.
Указ опубликован в воскресенье на сайте его офиса. Среди компаний, против которых введены санкции кипрская TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED, частная компания "ЭКСМО РБК ЛТД" с регистрацией в Казахстане, зарегистрированные в ОАЭ Crypto Explorer DMCC и Bitpapa IC FZC Limited Liability Company. Остальные фирмы, попавшие под санкции российские. Среди них лизингодатель в сфере IT "АЙТИ ФИНАНС", ООО "Группа компаний Фокс", "Ассоциация развития финансовых технологий", ООО "Эра инвестиций", "Банковские и финансовые системы".
Также в перечне 73 физических лица – гражданина РФ.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
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