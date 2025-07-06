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Зеленский ввел новые санкции против России, ОАЭ, Кипра и Казахстана - РИА Новости, 06.07.2025
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22:27 06.07.2025 (обновлено: 22:28 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027549173.html
Зеленский ввел новые санкции против России, ОАЭ, Кипра и Казахстана
Зеленский ввел новые санкции против России, ОАЭ, Кипра и Казахстана - РИА Новости, 06.07.2025
Зеленский ввел новые санкции против России, ОАЭ, Кипра и Казахстана
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана, а также против более чем 70 физлиц из России. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:27:00+03:00
2025-07-06T22:28:00+03:00
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оаэ
казахстан
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана, а также против более чем 70 физлиц из России. Указ опубликован в воскресенье на сайте его офиса. Среди компаний, против которых введены санкции кипрская TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED, частная компания "ЭКСМО РБК ЛТД" с регистрацией в Казахстане, зарегистрированные в ОАЭ Crypto Explorer DMCC и Bitpapa IC FZC Limited Liability Company. Остальные фирмы, попавшие под санкции российские. Среди них лизингодатель в сфере IT "АЙТИ ФИНАНС", ООО "Группа компаний Фокс", "Ассоциация развития финансовых технологий", ООО "Эра инвестиций", "Банковские и финансовые системы". Также в перечне 73 физических лица – гражданина РФ. В этом списке также значится лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор. В указе отмечается, что он имеет гражданство Молдавии и России. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
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россия, оаэ, казахстан, владимир зеленский, илан шор, в мире
Россия, ОАЭ, Казахстан, Владимир Зеленский, Илан Шор, В мире
Зеленский ввел новые санкции против России, ОАЭ, Кипра и Казахстана

Зеленский ввел санкции против 60 компаний из РФ, ОАЭ, Кипра и Казахстана

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 60 юридических лиц из России, ОАЭ, Кипра и Казахстана, а также против более чем 70 физлиц из России.
Указ опубликован в воскресенье на сайте его офиса. Среди компаний, против которых введены санкции кипрская TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED, частная компания "ЭКСМО РБК ЛТД" с регистрацией в Казахстане, зарегистрированные в ОАЭ Crypto Explorer DMCC и Bitpapa IC FZC Limited Liability Company. Остальные фирмы, попавшие под санкции российские. Среди них лизингодатель в сфере IT "АЙТИ ФИНАНС", ООО "Группа компаний Фокс", "Ассоциация развития финансовых технологий", ООО "Эра инвестиций", "Банковские и финансовые системы".
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Также в перечне 73 физических лица – гражданина РФ.
В этом списке также значится лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор. В указе отмечается, что он имеет гражданство Молдавии и России.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
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РоссияОАЭКазахстанВладимир ЗеленскийИлан ШорВ мире
 
 
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