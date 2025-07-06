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Появились подробности после гибели участников забега в Хибинах - РИА Новости, 06.07.2025
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14:15 06.07.2025 (обновлено: 14:16 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/zabeg-2027484824.html
Появились подробности после гибели участников забега в Хибинах
Появились подробности после гибели участников забега в Хибинах - РИА Новости, 06.07.2025
Появились подробности после гибели участников забега в Хибинах
Причина гибели двух человек во время экстремального забега в Хибинских горах Мурманской области выясняется, предварительно, она не связана с травмами, сообщил... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:15:00+03:00
2025-07-06T14:16:00+03:00
мурманская область
россия
москва
андрей чибис
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МУРМАНСК, 6 июл - РИА Новости. Причина гибели двух человек во время экстремального забега в Хибинских горах Мурманской области выясняется, предварительно, она не связана с травмами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "По предварительным данным, причина гибели двух человек на трейле не связана с травмами", - сказал собеседник агентства. В воскресенье региональный СУСК РФ сообщил, что во время экстремального забега в Хибинских горах погибли участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, ещё один человек пострадал, он доставлен в больницу. Мероприятия гонки отменены, все участники эвакуированы, операция завершена. Следователи возбудили уголовное дело. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, сообщил, что трагедия произошла в результате сложных погодных условий. Хибинская гонка проводится в Мурманской области ежегодно летом. Это экстремальный забег для ультрамарафонцев. Известно, что погода в Хибинах в ночь на воскресенье резко ухудшилась.
https://rsport.ria.ru/20250407/madrid-2009832278.html
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мурманская область, россия, москва, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Мурманская область, Россия, Москва, Андрей Чибис, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Появились подробности после гибели участников забега в Хибинах

Гибель двух участников трейла в Хибинах, предварительно, не связана с травмами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МУРМАНСК, 6 июл - РИА Новости. Причина гибели двух человек во время экстремального забега в Хибинских горах Мурманской области выясняется, предварительно, она не связана с травмами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"По предварительным данным, причина гибели двух человек на трейле не связана с травмами", - сказал собеседник агентства.
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В воскресенье региональный СУСК РФ сообщил, что во время экстремального забега в Хибинских горах погибли участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, ещё один человек пострадал, он доставлен в больницу. Мероприятия гонки отменены, все участники эвакуированы, операция завершена. Следователи возбудили уголовное дело. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, сообщил, что трагедия произошла в результате сложных погодных условий.
Хибинская гонка проводится в Мурманской области ежегодно летом. Это экстремальный забег для ультрамарафонцев. Известно, что погода в Хибинах в ночь на воскресенье резко ухудшилась.
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Мурманская областьРоссияМоскваАндрей ЧибисМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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