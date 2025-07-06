https://ria.ru/20250706/zabeg-2027484824.html

Появились подробности после гибели участников забега в Хибинах

Появились подробности после гибели участников забега в Хибинах - РИА Новости, 06.07.2025

Появились подробности после гибели участников забега в Хибинах

Причина гибели двух человек во время экстремального забега в Хибинских горах Мурманской области выясняется, предварительно, она не связана с травмами, сообщил... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:15:00+03:00

2025-07-06T14:15:00+03:00

2025-07-06T14:16:00+03:00

мурманская область

россия

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андрей чибис

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МУРМАНСК, 6 июл - РИА Новости. Причина гибели двух человек во время экстремального забега в Хибинских горах Мурманской области выясняется, предварительно, она не связана с травмами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "По предварительным данным, причина гибели двух человек на трейле не связана с травмами", - сказал собеседник агентства. В воскресенье региональный СУСК РФ сообщил, что во время экстремального забега в Хибинских горах погибли участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, ещё один человек пострадал, он доставлен в больницу. Мероприятия гонки отменены, все участники эвакуированы, операция завершена. Следователи возбудили уголовное дело. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, сообщил, что трагедия произошла в результате сложных погодных условий. Хибинская гонка проводится в Мурманской области ежегодно летом. Это экстремальный забег для ультрамарафонцев. Известно, что погода в Хибинах в ночь на воскресенье резко ухудшилась.

https://rsport.ria.ru/20250407/madrid-2009832278.html

https://rsport.ria.ru/20250420/marafon-2012398111.html

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мурманская область, россия, москва, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия