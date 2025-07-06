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СК завел дело после гибели двух участников забега в Мурманской области - РИА Новости, 06.07.2025
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12:37 06.07.2025 (обновлено: 15:07 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/zabeg-2027477683.html
СК завел дело после гибели двух участников забега в Мурманской области
СК завел дело после гибели двух участников забега в Мурманской области - РИА Новости, 06.07.2025
СК завел дело после гибели двух участников забега в Мурманской области
Два человека погибли во время трейла в Хибинах в Мурманской области, возбуждено уголовное дело, сообщил региональный СУСК. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:37:00+03:00
2025-07-06T15:07:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
кировск
андрей чибис
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 6 июл – РИА Новости. Два человека погибли во время трейла в Хибинах в Мурманской области, возбуждено уголовное дело, сообщил региональный СУСК.Трагедия произошла в ходе марафона с элементами горного бега в Кировске. Ее жертвами стали мужчина и женщина."Установлено, что в утреннее время 6 июля 2025 года в ходе массового спортивного мероприятия — трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега в Кировске погибли двое участников мероприятия — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения", — говорится в сообщении. Глава Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, уточнил, что трагедия произошла из-за непогоды, организацией мероприятия занималась частная компания. Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух человек).
https://rsport.ria.ru/20250420/marafon-2012398111.html
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происшествия, мурманская область, россия, кировск, андрей чибис, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Россия, Кировск, Андрей Чибис, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после гибели двух участников забега в Мурманской области

СК завел уголовное дело из-за гибели двух человек на трейле в Мурманской области

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МУРМАНСК, 6 июл – РИА Новости. Два человека погибли во время трейла в Хибинах в Мурманской области, возбуждено уголовное дело, сообщил региональный СУСК.
Трагедия произошла в ходе марафона с элементами горного бега в Кировске. Ее жертвами стали мужчина и женщина.
"Установлено, что в утреннее время 6 июля 2025 года в ходе массового спортивного мероприятия — трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега в Кировске погибли двое участников мероприятия — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения", — говорится в сообщении.
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Глава Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, уточнил, что трагедия произошла из-за непогоды, организацией мероприятия занималась частная компания.
Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух человек).
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ПроисшествияМурманская областьРоссияКировскАндрей ЧибисСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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