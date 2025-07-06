https://ria.ru/20250706/zabeg-2027477683.html

СК завел дело после гибели двух участников забега в Мурманской области

СК завел дело после гибели двух участников забега в Мурманской области - РИА Новости, 06.07.2025

СК завел дело после гибели двух участников забега в Мурманской области

Два человека погибли во время трейла в Хибинах в Мурманской области, возбуждено уголовное дело, сообщил региональный СУСК. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:37:00+03:00

2025-07-06T12:37:00+03:00

2025-07-06T15:07:00+03:00

происшествия

мурманская область

россия

кировск

андрей чибис

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 6 июл – РИА Новости. Два человека погибли во время трейла в Хибинах в Мурманской области, возбуждено уголовное дело, сообщил региональный СУСК.Трагедия произошла в ходе марафона с элементами горного бега в Кировске. Ее жертвами стали мужчина и женщина."Установлено, что в утреннее время 6 июля 2025 года в ходе массового спортивного мероприятия — трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега в Кировске погибли двое участников мероприятия — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения", — говорится в сообщении. Глава Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, уточнил, что трагедия произошла из-за непогоды, организацией мероприятия занималась частная компания. Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух человек).

https://rsport.ria.ru/20250420/marafon-2012398111.html

https://ria.ru/20240928/vitjutnev-1975240868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область, россия, кировск, андрей чибис, следственный комитет россии (ск рф)