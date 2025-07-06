СК завел дело после гибели двух участников забега в Мурманской области
СК завел уголовное дело из-за гибели двух человек на трейле в Мурманской области
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 6 июл – РИА Новости. Два человека погибли во время трейла в Хибинах в Мурманской области, возбуждено уголовное дело, сообщил региональный СУСК.
Трагедия произошла в ходе марафона с элементами горного бега в Кировске. Ее жертвами стали мужчина и женщина.
"Установлено, что в утреннее время 6 июля 2025 года в ходе массового спортивного мероприятия — трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега в Кировске погибли двое участников мероприятия — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения", — говорится в сообщении.
Во время полумарафона в Алма-Ате умерли два бегуна
20 апреля, 16:22
Глава Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, уточнил, что трагедия произошла из-за непогоды, организацией мероприятия занималась частная компания.
Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух человек).
Штурман ТОФ умер во время марафона "Мосты Владивостока"
28 сентября 2024, 14:40