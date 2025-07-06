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ВСУ пытаются контратаковать в Днепропетровской области, заявил Пушилин
ВСУ пытаются контратаковать в Днепропетровской области, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.07.2025
ВСУ пытаются контратаковать в Днепропетровской области, заявил Пушилин
ВСУ пытаются контратаковать у населенного пункта Дачное на территории Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:11:00+03:00
2025-07-06T22:11:00+03:00
2025-07-06T22:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ пытаются контратаковать у населенного пункта Дачное на территории Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Видим населенный пункт Дачное на территории Днепропетровской области, где противник пытается контратаковать. Противник пытается выбить наши подразделения из данного населенного пункта, но у противника ничего не получается, а наоборот, даже есть определенные успехи и продвижение в окрестностях уже Дачного со стороны наших подразделений", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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днепропетровская область, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются контратаковать в Днепропетровской области, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать у поселка Дачное в Днепропетровской области