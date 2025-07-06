https://ria.ru/20250706/simonjan-2027435712.html

Симоньян в своей книге рассказала, чем закончится Апокалипсис

Симоньян в своей книге рассказала, чем закончится Апокалипсис - РИА Новости, 06.07.2025

Симоньян в своей книге рассказала, чем закончится Апокалипсис

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ рассказала о хорошем конце РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T01:15:00+03:00

2025-07-06T01:15:00+03:00

2025-07-06T01:28:00+03:00

общество

санкт-петербург

никарагуа

маргарита симоньян

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ рассказала о хорошем конце Апокалипсиса в ее романе "В начале было Слово — в конце будет Цифра"."И когда я говорю — Апокалипсис, я не имею в виду, что все рухнет и все пропало. Это очень оптимистичная книга, в первую очередь. Апокалипсис — просто это второе название "Откровения Иоанна", последней части Библии. Но давайте вспомним, чем она заканчивается? Она заканчивается тем, что все будет хорошо. Что будет страшный суд, и плохие люди понесут заслуженное наказание в вечности, а хорошие люди понесут заслуженную награду в вечности. А вот как именно это будет сделано? Кто будет решать: кто хорошие, кто плохие? Как это будет происходить, исходя из реалий сегодняшнего дня? Из развития технологий, из развития искусственного интеллекта, из развития медицины", — уточнила она.Медиаменеджер также напомнила, что когда говорится о воскрешении, предписанном людям в Библии, то верующие люди, христиане, знают, что это коснется всех."Давайте переложим это на реалии, из метафор на реалии. Сложно предположить, что медицина, которая сейчас уже умеет клонировать, сейчас умеет выращивать органы, сложно предположить, что в очень обозримом будущем, может быть, даже при нашей жизни, если мы достаточно долго проживем, медицина научится воскрешать? По ДНК — просто найдет ДНК... Вот как на диване, который...стоит в квартире Пушкина в Санкт-Петербурге, остались пятна его крови после дуэли. Собственно, по пятнам его крови окончательно было установлено и подтверждено, что тот самый диван, на котором он умирал. Можно по ДНК воскресить Пушкина? Сегодня нет, а завтра — да. Можно ли было 50 лет назад предположить, что мы будем отправлять видео и еще делать какое-нибудь фейковое видео, еще с какими-нибудь рожками куда-нибудь в Никарагуа за полсекунды? Можно было полвека назад это предположить? Нет, а сегодня — да. Сегодня это умеет полуторагодовалый ребенок, а может даже и младше. Все это, если об этом хорошенько подумать, и знаешь, как...женщины любят вязать, если вот эти изначальные петельки просто в голове своей развить, развить, развить, то куда все это идет? То мы понимаем, что это ведет ровно к тому, что описано в Библии", — отметила Симоньян.Журналист добавила, что предзаказ на книгу "В начале было Слово — в конце будет Цифра" уже открыт. При этом все средства от продажи ее произведений всегда идут на благотворительность, а в этом случае в первую очередь — на фронт.

https://ria.ru/20250705/simonyan-2027412276.html

https://ria.ru/20250629/simonyan-2026176860.html

санкт-петербург

никарагуа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, никарагуа, маргарита симоньян