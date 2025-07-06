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Симоньян в своей книге рассказала, чем закончится Апокалипсис - РИА Новости, 06.07.2025
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01:15 06.07.2025 (обновлено: 01:28 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/simonjan-2027435712.html
Симоньян в своей книге рассказала, чем закончится Апокалипсис
Симоньян в своей книге рассказала, чем закончится Апокалипсис - РИА Новости, 06.07.2025
Симоньян в своей книге рассказала, чем закончится Апокалипсис
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ рассказала о хорошем конце РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:15:00+03:00
2025-07-06T01:28:00+03:00
общество
санкт-петербург
никарагуа
маргарита симоньян
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ рассказала о хорошем конце Апокалипсиса в ее романе "В начале было Слово — в конце будет Цифра"."И когда я говорю — Апокалипсис, я не имею в виду, что все рухнет и все пропало. Это очень оптимистичная книга, в первую очередь. Апокалипсис — просто это второе название "Откровения Иоанна", последней части Библии. Но давайте вспомним, чем она заканчивается? Она заканчивается тем, что все будет хорошо. Что будет страшный суд, и плохие люди понесут заслуженное наказание в вечности, а хорошие люди понесут заслуженную награду в вечности. А вот как именно это будет сделано? Кто будет решать: кто хорошие, кто плохие? Как это будет происходить, исходя из реалий сегодняшнего дня? Из развития технологий, из развития искусственного интеллекта, из развития медицины", — уточнила она.Медиаменеджер также напомнила, что когда говорится о воскрешении, предписанном людям в Библии, то верующие люди, христиане, знают, что это коснется всех.&quot;Давайте переложим это на реалии, из метафор на реалии. Сложно предположить, что медицина, которая сейчас уже умеет клонировать, сейчас умеет выращивать органы, сложно предположить, что в очень обозримом будущем, может быть, даже при нашей жизни, если мы достаточно долго проживем, медицина научится воскрешать? По ДНК — просто найдет ДНК... Вот как на диване, который...стоит в квартире Пушкина в Санкт-Петербурге, остались пятна его крови после дуэли. Собственно, по пятнам его крови окончательно было установлено и подтверждено, что тот самый диван, на котором он умирал. Можно по ДНК воскресить Пушкина? Сегодня нет, а завтра — да. Можно ли было 50 лет назад предположить, что мы будем отправлять видео и еще делать какое-нибудь фейковое видео, еще с какими-нибудь рожками куда-нибудь в Никарагуа за полсекунды? Можно было полвека назад это предположить? Нет, а сегодня — да. Сегодня это умеет полуторагодовалый ребенок, а может даже и младше. Все это, если об этом хорошенько подумать, и знаешь, как...женщины любят вязать, если вот эти изначальные петельки просто в голове своей развить, развить, развить, то куда все это идет? То мы понимаем, что это ведет ровно к тому, что описано в Библии&quot;, — отметила Симоньян.Журналист добавила, что предзаказ на книгу "В начале было Слово — в конце будет Цифра" уже открыт. При этом все средства от продажи ее произведений всегда идут на благотворительность, а в этом случае в первую очередь — на фронт.
https://ria.ru/20250705/simonyan-2027412276.html
https://ria.ru/20250629/simonyan-2026176860.html
санкт-петербург
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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общество, санкт-петербург, никарагуа, маргарита симоньян
Общество, Санкт-Петербург, Никарагуа, Маргарита Симоньян
Симоньян в своей книге рассказала, чем закончится Апокалипсис

Симоньян рассказала, что в ее романе Апокалипсис закончится хорошо

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ рассказала о хорошем конце Апокалипсиса в ее романе "В начале было Слово — в конце будет Цифра".
"И когда я говорю — Апокалипсис, я не имею в виду, что все рухнет и все пропало. Это очень оптимистичная книга, в первую очередь. Апокалипсис — просто это второе название "Откровения Иоанна", последней части Библии. Но давайте вспомним, чем она заканчивается? Она заканчивается тем, что все будет хорошо. Что будет страшный суд, и плохие люди понесут заслуженное наказание в вечности, а хорошие люди понесут заслуженную награду в вечности. А вот как именно это будет сделано? Кто будет решать: кто хорошие, кто плохие? Как это будет происходить, исходя из реалий сегодняшнего дня? Из развития технологий, из развития искусственного интеллекта, из развития медицины", — уточнила она.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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Медиаменеджер также напомнила, что когда говорится о воскрешении, предписанном людям в Библии, то верующие люди, христиане, знают, что это коснется всех.
«

"Давайте переложим это на реалии, из метафор на реалии. Сложно предположить, что медицина, которая сейчас уже умеет клонировать, сейчас умеет выращивать органы, сложно предположить, что в очень обозримом будущем, может быть, даже при нашей жизни, если мы достаточно долго проживем, медицина научится воскрешать? По ДНК — просто найдет ДНК... Вот как на диване, который...стоит в квартире Пушкина в Санкт-Петербурге, остались пятна его крови после дуэли. Собственно, по пятнам его крови окончательно было установлено и подтверждено, что тот самый диван, на котором он умирал. Можно по ДНК воскресить Пушкина? Сегодня нет, а завтра — да. Можно ли было 50 лет назад предположить, что мы будем отправлять видео и еще делать какое-нибудь фейковое видео, еще с какими-нибудь рожками куда-нибудь в Никарагуа за полсекунды? Можно было полвека назад это предположить? Нет, а сегодня — да. Сегодня это умеет полуторагодовалый ребенок, а может даже и младше. Все это, если об этом хорошенько подумать, и знаешь, как...женщины любят вязать, если вот эти изначальные петельки просто в голове своей развить, развить, развить, то куда все это идет? То мы понимаем, что это ведет ровно к тому, что описано в Библии", — отметила Симоньян.

Журналист добавила, что предзаказ на книгу "В начале было Слово — в конце будет Цифра" уже открыт. При этом все средства от продажи ее произведений всегда идут на благотворительность, а в этом случае в первую очередь — на фронт.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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ОбществоСанкт-ПетербургНикарагуаМаргарита Симоньян
 
 
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