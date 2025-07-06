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В Шереметьево готовят к вылету задержанные рейсы - РИА Новости, 06.07.2025
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03:50 06.07.2025 (обновлено: 03:51 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/sheremetevo-2027443474.html
В Шереметьево готовят к вылету задержанные рейсы
В Шереметьево готовят к вылету задержанные рейсы - РИА Новости, 06.07.2025
В Шереметьево готовят к вылету задержанные рейсы
Международные и внутренние рейсы за 5 июля в московском аэропорту Шереметьево продолжают готовить к вылету в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:50:00+03:00
2025-07-06T03:51:00+03:00
калининград
волгоград
ижевск
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Международные и внутренние рейсы за 5 июля в московском аэропорту Шереметьево продолжают готовить к вылету в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Судя по информации табло вылета в аэропорту Шереметьево, пассажиры нескольких рейсов, например, в Калининград, Волгоград, Ижевск, Нижний Новгород, а также Минск, Алматы и Ереван, должны были вылететь ещё утром и днем субботы. Некоторые рейсы отменены, пассажирам этих бортов предлагают переоформить билеты на стойках регистрации. В залах ожидания довольно плотно, и некоторые пассажиры сидят и спят, расположившись на полу. При этом в зоне прилета внутренних рейсов ситуация спокойная, очередей, как и долгого ожидания в самолете, не замечено. Накануне Росавиация сообщила, что по данным на 21.00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот"), задержано на период более двух часов 47 рейсов. Там добавили, что "для скорейшей минимизации последствий от введенных ранее ограничений в "Шереметьево" выведен на работу дополнительный персонал (70 человек), задействована дополнительная техника для наземного обслуживания (15 единиц).
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027441964.html
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калининград, волгоград, ижевск, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, общество
Калининград, Волгоград, Ижевск, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Общество
В Шереметьево готовят к вылету задержанные рейсы

В Шереметьево продолжают готовить к вылету международные и внутренние рейсы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Международные и внутренние рейсы за 5 июля в московском аэропорту Шереметьево продолжают готовить к вылету в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Судя по информации табло вылета в аэропорту Шереметьево, пассажиры нескольких рейсов, например, в Калининград, Волгоград, Ижевск, Нижний Новгород, а также Минск, Алматы и Ереван, должны были вылететь ещё утром и днем субботы. Некоторые рейсы отменены, пассажирам этих бортов предлагают переоформить билеты на стойках регистрации.
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В залах ожидания довольно плотно, и некоторые пассажиры сидят и спят, расположившись на полу.
При этом в зоне прилета внутренних рейсов ситуация спокойная, очередей, как и долгого ожидания в самолете, не замечено.
Накануне Росавиация сообщила, что по данным на 21.00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот"), задержано на период более двух часов 47 рейсов. Там добавили, что "для скорейшей минимизации последствий от введенных ранее ограничений в "Шереметьево" выведен на работу дополнительный персонал (70 человек), задействована дополнительная техника для наземного обслуживания (15 единиц).
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