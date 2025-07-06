https://ria.ru/20250706/sheremetevo-2027443474.html

В Шереметьево готовят к вылету задержанные рейсы

В Шереметьево готовят к вылету задержанные рейсы - РИА Новости, 06.07.2025

В Шереметьево готовят к вылету задержанные рейсы

Международные и внутренние рейсы за 5 июля в московском аэропорту Шереметьево продолжают готовить к вылету в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2025

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2025-07-06T03:50:00+03:00

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калининград

волгоград

ижевск

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Международные и внутренние рейсы за 5 июля в московском аэропорту Шереметьево продолжают готовить к вылету в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Судя по информации табло вылета в аэропорту Шереметьево, пассажиры нескольких рейсов, например, в Калининград, Волгоград, Ижевск, Нижний Новгород, а также Минск, Алматы и Ереван, должны были вылететь ещё утром и днем субботы. Некоторые рейсы отменены, пассажирам этих бортов предлагают переоформить билеты на стойках регистрации. В залах ожидания довольно плотно, и некоторые пассажиры сидят и спят, расположившись на полу. При этом в зоне прилета внутренних рейсов ситуация спокойная, очередей, как и долгого ожидания в самолете, не замечено. Накануне Росавиация сообщила, что по данным на 21.00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот"), задержано на период более двух часов 47 рейсов. Там добавили, что "для скорейшей минимизации последствий от введенных ранее ограничений в "Шереметьево" выведен на работу дополнительный персонал (70 человек), задействована дополнительная техника для наземного обслуживания (15 единиц).

https://ria.ru/20250706/aeroport-2027441964.html

https://ria.ru/20250705/sochi-2027424901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калининград, волгоград, ижевск, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, общество