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Число вагонов в "Сапсанах" увеличили из-за роста пассажиропотока - РИА Новости, 06.07.2025
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14:14 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/sapsan-2027484662.html
Число вагонов в "Сапсанах" увеличили из-за роста пассажиропотока
Число вагонов в "Сапсанах" увеличили из-за роста пассажиропотока - РИА Новости, 06.07.2025
Число вагонов в "Сапсанах" увеличили из-за роста пассажиропотока
Количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:14:00+03:00
2025-07-06T14:14:00+03:00
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санкт-петербург
октябрьская железная дорога (ожд)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "В связи с резким увеличением пассажиропотока было увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан": на 6 июля № 777, №767, №780, на 7 июля №755 и №774", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение поездов по направлениям Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Москва осуществляется по расписанию. Вокзалы городов Москва и Санкт-Петербург работают в штатном режиме. "В связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров, усилены меры безопасности", - отмечается в сообщении.
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москва, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд), общество
Москва, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога (ОЖД), Общество
Число вагонов в "Сапсанах" увеличили из-за роста пассажиропотока

ОЖД: количество вагонов в поездах "Сапсан" между Москвой и Петербургом увеличили

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
"В связи с резким увеличением пассажиропотока было увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан": на 6 июля № 777, №767, №780, на 7 июля №755 и №774", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение поездов по направлениям Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Москва осуществляется по расписанию. Вокзалы городов Москва и Санкт-Петербург работают в штатном режиме.
"В связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров, усилены меры безопасности", - отмечается в сообщении.
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