https://ria.ru/20250706/sapsan-2027484662.html

Число вагонов в "Сапсанах" увеличили из-за роста пассажиропотока

Число вагонов в "Сапсанах" увеличили из-за роста пассажиропотока - РИА Новости, 06.07.2025

Число вагонов в "Сапсанах" увеличили из-за роста пассажиропотока

Количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:14:00+03:00

2025-07-06T14:14:00+03:00

2025-07-06T14:14:00+03:00

москва

санкт-петербург

октябрьская железная дорога (ожд)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на 6 и 7 июля увеличили в связи с резким увеличением пассажиропотока, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "В связи с резким увеличением пассажиропотока было увеличено количество вагонов в высокоскоростных поездах "Сапсан": на 6 июля № 777, №767, №780, на 7 июля №755 и №774", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение поездов по направлениям Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Москва осуществляется по расписанию. Вокзалы городов Москва и Санкт-Петербург работают в штатном режиме. "В связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров, усилены меры безопасности", - отмечается в сообщении.

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москва, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд), общество