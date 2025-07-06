https://ria.ru/20250706/ryutte-2027467363.html

"Скрытое признание". Заявление Рютте о Путине вызвало недоумение на Западе

"Скрытое признание". Заявление Рютте о Путине вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 06.07.2025

"Скрытое признание". Заявление Рютте о Путине вызвало недоумение на Западе

Кипрский журналист Алекс Христофору счел слова генсека НАТО Марко Рютте о главе России Владимире Путине признанием вассального положения Европы перед США. Об... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T10:47:00+03:00

2025-07-06T10:47:00+03:00

2025-07-06T10:58:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору счел слова генсека НАТО Марко Рютте о главе России Владимире Путине признанием вассального положения Европы перед США. Об этом он написал в соцсети X."Глава НАТО Рютте представляет себе будущий разговор между Путиным и Си. Фантазийный разговор Рютте, скорее всего, похож на то, как США и ЕС обсуждали проект "Украина" в 2021 году", — говорится в публикации. По мнению журналиста, Байден позвонил Столтенбергу и Урсуле фон дер Ляйен и предложил начать конфликт с Россией чужими руками, используя Украину и европейские санкции, чтобы убрать Москву с игровой доски и не иметь препятствий в борьбе с Китаем, добавил он. "Эти интервью всегда дают нам скрытые признания", — отметил Христофору. В субботу Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". По его утверждению, глава КНР первым позвонит президенту России Владимиру Путину, с якобы просьбой отвлечь НАТО. Российский лидер ранее заявлял, что отношения Москвы и Пекина не направлены против кого-либо.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027456931.html

https://ria.ru/20250706/nato-2027453056.html

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