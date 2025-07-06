"Скрытое признание". Заявление Рютте о Путине вызвало недоумение на Западе
Христофору счел слова Рютте о Путине скрытым признанием о конфликте на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору счел слова генсека НАТО Марко Рютте о главе России Владимире Путине признанием вассального положения Европы перед США. Об этом он написал в соцсети X.
"Глава НАТО Рютте представляет себе будущий разговор между Путиным и Си. Фантазийный разговор Рютте, скорее всего, похож на то, как США и ЕС обсуждали проект "Украина" в 2021 году", — говорится в публикации.
"Глава НАТО Рютте представляет себе будущий разговор между Путиным и Си. Фантазийный разговор Рютте, скорее всего, похож на то, как США и ЕС обсуждали проект "Украина" в 2021 году", — говорится в публикации.
По мнению журналиста, Байден позвонил Столтенбергу и Урсуле фон дер Ляйен и предложил начать конфликт с Россией чужими руками, используя Украину и европейские санкции, чтобы убрать Москву с игровой доски и не иметь препятствий в борьбе с Китаем, добавил он.
"Эти интервью всегда дают нам скрытые признания", — отметил Христофору.
В субботу Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". По его утверждению, глава КНР первым позвонит президенту России Владимиру Путину, с якобы просьбой отвлечь НАТО. Российский лидер ранее заявлял, что отношения Москвы и Пекина не направлены против кого-либо.
"Эти интервью всегда дают нам скрытые признания", — отметил Христофору.
В субботу Рютте расписал газете New York Times, как, по его мнению, будет выглядеть план военного сотрудничества России и Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань". По его утверждению, глава КНР первым позвонит президенту России Владимиру Путину, с якобы просьбой отвлечь НАТО. Российский лидер ранее заявлял, что отношения Москвы и Пекина не направлены против кого-либо.