https://ria.ru/20250706/rynki-2027262504.html

Россиянам открыли окно на западные рынки. Но есть нюанс

Россиянам открыли окно на западные рынки. Но есть нюанс - РИА Новости, 06.07.2025

Россиянам открыли окно на западные рынки. Но есть нюанс

Российский и американский бизнес на низком старте — стороны ждут послабления санкций. Пока политики спорят, дельцы находят новые способы привлечения средств. У... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:00:00+03:00

2025-07-06T08:00:00+03:00

2025-07-06T08:01:00+03:00

экономика

россия

сша

александр шнейдерман

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Российский и американский бизнес на низком старте — стороны ждут послабления санкций. Пока политики спорят, дельцы находят новые способы привлечения средств. У граждан в связи с этим появляется все больше возможностей легально инвестировать в компании США и получать дивиденды. Однако, как оказалось, не все так просто.Окно возможностейВ попытках диверсифицировать портфель инвесторы ищут выходы за пределы российского фондового рынка. Особенный интерес традиционно вызывают западные биржи. И несмотря на санкции, результаты есть.Еще с весны несколько банков предложили клиентам контракты на разницу цен (CFD). Базовыми активами тут выступают более 20 американских наиболее ликвидных акций, среди которых Apple, Tesla, Nvidia, Google, Microsoft и многие другие, рассказывает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."Так российские трейдеры получили возможность работать в российской юрисдикции с понятными и сбалансированными рисками, продавать и покупать ценные бумаги компаний США, реализовывать торговые стратегии с американскими фондовыми индексами. Теперь на очереди CFD на крупнейшие мировые фонды ETF, которые специализируются на криптовалюте, и криптобиржи, акции которых торгуются на NASDAQ, например Coinbase", — отмечает эксперт.Теперь же один из инвестиционных банков предлагает возможность торговать и получать дивиденды от владения американскими ценными бумагами, включая акции, облигации, а также ETF на акции (биржевые инвестиционные фонды) и криптоактивы. Сделки заключаются в рамках российского законодательства, в частности на покупки бумаг военных (Boeing, Lockheed Martin и другие) и экстремистских организаций действуют ограничения.Опасная играНа первый взгляд, это позитивная новость: крупнейший рынок мира снова "открыт". Но если копнуть глубже, доступ оказался не просто ограниченным, а, по сути, элитарным, говорит инвестиционный советник в реестре ЦБ России, основатель онлайн-университета "Финансология" Юлия Кузнецова.Активы учитываются в центральном депозитарии США — DTCC. Сделки с американскими бумагами — внебиржевые, расчеты осуществляются в рублях и доступны только квалифицированным инвесторам. Сейчас порог входа — от 10 млн рублей, комиссия — 0,3%. Такой "входной билет" не по карману большинству частных инвесторов."Сумма объясняется необходимостью соответствовать статусу квалифицированного инвестора и соблюсти регуляторные требования. Так финансовый ценз "стерилизует" инвестиционную среду и избавляет ее от избыточных рисков в самом начале пути", — поясняет владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.Трезвый подходТакие механизмы могут быть интересны тем, кто ищет валютную диверсификацию и хочет сохранить доступ к международным инструментам, подчеркивает Гиря. "Однако геополитические ограничения создают зыбкую почву для подобных инвестиций. Кроме того, внебиржевой характер сделок снижает ликвидность и увеличивает спреды (разницу между лучшей ценой покупки и продажи актива. — Прим. ред.). Это может влиять на доход", — указывает он.Вдобавок формат внебиржевых сделок снижает прозрачность: невозможно получить гарантию, что структура владения будет юридически и фактически стабильна, отмечает, в свою очередь, Кузнецова.Эксперты соглашаются, что на сегодня ни один из путей вложения в иностранные бумаги нельзя считать по-настоящему надежным. Торговля через российского брокера сопряжена с санкционными рисками: американские активы уже не раз попадали под заморозку. Бумаги могут быть заблокированы на уровне депозитариев или оказаться недоступными из-за изменения внешней политики.Операции с иностранными активами через дружественные юрисдикции также могут столкнуться с препятствиями, начиная с открытия счета. "Многие государства, включая Черногорию, отказываются оказывать подобные услуги без местной регистрации или вида на жительство. В Армении, Кыргызстане и Казахстане такая возможность еще сохраняется, но получить, например, казахстанский ИИН стало проблематично: эту услугу частично ограничили", — уточняет Кузнецова.Даже если счет открыть удается, перевести туда средства, конвертировать их, зачислить на брокерский счет и затем, при необходимости, вернуть обратно в Россию — сложно.В качестве альтернативы экономисты предлагают рассмотреть вложения в российские фонды с зарубежной экспозицией, либо покупку акций больших компаний, представленных на отечественных биржах.

https://ria.ru/20250614/zoloto-2022228244.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

экономика, россия, сша, александр шнейдерман