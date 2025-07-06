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Россия заинтересована в сотрудничестве с Молдавией, заявил Косачев - РИА Новости, 06.07.2025
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17:50 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/rossija-2027517334.html
Россия заинтересована в сотрудничестве с Молдавией, заявил Косачев
Россия заинтересована в сотрудничестве с Молдавией, заявил Косачев - РИА Новости, 06.07.2025
Россия заинтересована в сотрудничестве с Молдавией, заявил Косачев
Россия заинтересована в построении взаимовыгодных отношений с Молдавией, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, отметив, что в республике возможны... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:50:00+03:00
2025-07-06T17:50:00+03:00
молдавия
россия
кишинев
константин косачев
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Россия заинтересована в построении взаимовыгодных отношений с Молдавией, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, отметив, что в республике возможны свободные, демократичные выборы, но только тогда, когда в них будут участвовать политические силы, желающие видеть свою страну независимой и процветающей. "Я убеждён в том, что свободные, демократичные выборы в Молдове возможны. Но они возможны только тогда, когда будут получать регистрацию все без исключения политические силы, которые претендуют на политическую победу, которые претендуют на власть и которые имеют право говорить от имени своих избирателей", - сказал политик, выступая на съезде молдавского политического блока "Победа". Косачев подчеркнул, что у него не вызывает ни малейшего сомнения, что очень большая часть избирателей Молдавии на стороне блока. "У вас есть мандат от граждан Молдовы, которые хотели бы видеть Молдову другой. Независимой, суверенной, процветающей и красивой", - сказал сенатор. По его словам, в России очень заинтересованы в том, чтобы двусторонние отношения и на уровне государства, и на уровне партий, обществ, граждан "были бы максимально близкими". "Мы со своей стороны к этому абсолютно готовы... И мы готовы поддерживать вашу страну, ваших граждан там, где это будет востребовано, там, где это будет уместно. Я абсолютно убежден в том, что нормализация наших отношений будет взаимовыгодной. И эти отношения будут выстраиваться на принципах абсолютного равенства, как они выстраиваются в отношениях России со всеми нашими другими ключевыми партнёрами", - сказал Косачев. Парламентарий полагает, что недоброжелатели молдавских политиков будут пенять им тем, что они собрались на съезд в Москве. "Но ведь ответ очевиден. Вы бы с огромным удовольствием. собрались бы у себя дома, в Кишиневе, но вам этого не дают делать. Это не Россия вмешивается в вашу политическую жизнь. Это делают, причём абсолютно бесцеремонно, нынешние власти Молдовы, которые политическую жизнь в вашей стране практически уничтожили, присвоили её себе, "любимым", - сказал он. Кроме того, участники молдавского политического блока, наверное, могли бы собраться ещё где-то к западу от Кишинева. "Но это также невозможно, потому что страны к западу от вашей страны точно так же вмешиваются в вашу политическую жизнь и точно так же сводят её к нулю с тем, чтобы на выборах всеми правдами и неправдами, а точнее только неправдами, побеждали силы угодные странам, которые находятся к Западу", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027513677.html
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молдавия, россия, кишинев, константин косачев, совет федерации рф, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, В мире
Россия заинтересована в сотрудничестве с Молдавией, заявил Косачев

Косачев: Россия заинтересована в построении взаимовыгодных отношений с Молдавией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Россия заинтересована в построении взаимовыгодных отношений с Молдавией, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, отметив, что в республике возможны свободные, демократичные выборы, но только тогда, когда в них будут участвовать политические силы, желающие видеть свою страну независимой и процветающей.
"Я убеждён в том, что свободные, демократичные выборы в Молдове возможны. Но они возможны только тогда, когда будут получать регистрацию все без исключения политические силы, которые претендуют на политическую победу, которые претендуют на власть и которые имеют право говорить от имени своих избирателей", - сказал политик, выступая на съезде молдавского политического блока "Победа".
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Косачев подчеркнул, что у него не вызывает ни малейшего сомнения, что очень большая часть избирателей Молдавии на стороне блока.
"У вас есть мандат от граждан Молдовы, которые хотели бы видеть Молдову другой. Независимой, суверенной, процветающей и красивой", - сказал сенатор.
По его словам, в России очень заинтересованы в том, чтобы двусторонние отношения и на уровне государства, и на уровне партий, обществ, граждан "были бы максимально близкими".
"Мы со своей стороны к этому абсолютно готовы... И мы готовы поддерживать вашу страну, ваших граждан там, где это будет востребовано, там, где это будет уместно. Я абсолютно убежден в том, что нормализация наших отношений будет взаимовыгодной. И эти отношения будут выстраиваться на принципах абсолютного равенства, как они выстраиваются в отношениях России со всеми нашими другими ключевыми партнёрами", - сказал Косачев.
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Парламентарий полагает, что недоброжелатели молдавских политиков будут пенять им тем, что они собрались на съезд в Москве.
"Но ведь ответ очевиден. Вы бы с огромным удовольствием. собрались бы у себя дома, в Кишиневе, но вам этого не дают делать. Это не Россия вмешивается в вашу политическую жизнь. Это делают, причём абсолютно бесцеремонно, нынешние власти Молдовы, которые политическую жизнь в вашей стране практически уничтожили, присвоили её себе, "любимым", - сказал он.
Кроме того, участники молдавского политического блока, наверное, могли бы собраться ещё где-то к западу от Кишинева.
"Но это также невозможно, потому что страны к западу от вашей страны точно так же вмешиваются в вашу политическую жизнь и точно так же сводят её к нулю с тем, чтобы на выборах всеми правдами и неправдами, а точнее только неправдами, побеждали силы угодные странам, которые находятся к Западу", - заключил Косачев.
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МолдавияРоссияКишиневКонстантин КосачевСовет Федерации РФВ мире
 
 
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