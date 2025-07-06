https://ria.ru/20250706/pvo-2027530145.html

В Ленинградской области сбили два беспилотника ВСУ

В Ленинградской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025

В Ленинградской области сбили два беспилотника ВСУ

Системы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:15:00+03:00

2025-07-06T19:15:00+03:00

2025-07-06T21:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

ленинградская область

вооруженные силы украины

киришский район

александр дрозденко

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Системы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram."В Киришском районе силами ПВО сбиты два беспилотника", — написал он.Никто не пострадал, разрушений нет.Как сообщали в Минобороны, всего сегодня во второй половине дня сбили 48 украинских дронов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинградская область

киришский район

россия

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2025

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ленинградская область, вооруженные силы украины, киришский район, александр дрозденко, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)