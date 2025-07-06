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В Ленинградской области сбили два беспилотника ВСУ
В Ленинградской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
В Ленинградской области сбили два беспилотника ВСУ
Системы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:15:00+03:00
2025-07-06T19:15:00+03:00
2025-07-06T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
ленинградская область
вооруженные силы украины
киришский район
александр дрозденко
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Системы ПВО сбили два беспилотника в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram."В Киришском районе силами ПВО сбиты два беспилотника", — написал он.Никто не пострадал, разрушений нет.Как сообщали в Минобороны, всего сегодня во второй половине дня сбили 48 украинских дронов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ленинградская область, вооруженные силы украины, киришский район, александр дрозденко, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Вооруженные силы Украины, Киришский район, Александр Дрозденко, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ленинградской области сбили два беспилотника ВСУ
В Киришском районе Ленобласти сбили два беспилотника, никто не пострадал