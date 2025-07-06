https://ria.ru/20250706/pulkovo-2027552273.html
В Пулково попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть здание аэропорта
В Пулково попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть здание аэропорта - РИА Новости, 06.07.2025
В Пулково попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть здание аэропорта
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге просит пассажиров отмененных рейсов и тех, кто решил отказаться от полета, покинуть авиагавань. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T23:08:00+03:00
2025-07-06T23:08:00+03:00
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санкт-петербург
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге просит пассажиров отмененных рейсов и тех, кто решил отказаться от полета, покинуть авиагавань. "Просим пассажиров отмененных рейсов, пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала "Пулково", — указано в Telegram-канале аэропорта.Также Пулково просит пассажиров, чьи рейсы запланированы на ночное время, следить за расписанием и не приезжать в здание аэровокзала заблаговременно."Возможности по размещению терминала ограничены", — отметили там.Как уточняла Росавиация, Пулково работает с ограничениями. В аэропорте отменили на прилет и вылет 90 рейсов, 37 бортов на вылет остаются задержанными свыше двух часов.Сегодня вечером во время кратковременного открытия воздушного пространства из Пулково вылетели пять рейсов.Накануне в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья вводились временные ограничения на посадку и вылет самолетов.
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027548777.html
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санкт-петербург, пулково (аэропорт), происшествия
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Происшествия
В Пулково попросили пассажиров отмененных рейсов покинуть здание аэропорта
Аэропорт Пулково просит пассажиров отмененных рейсов покинуть здание терминала