https://ria.ru/20250706/pulkovo-2027545323.html

В аэропорту Пулково сняли временные ограничения

В аэропорту Пулково сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.07.2025

В аэропорту Пулково сняли временные ограничения

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принимает воздушные суда с 21.30 до 22.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T21:47:00+03:00

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пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принимает воздушные суда с 21.30 до 22.30 мск, сообщила Росавиация."Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21.30 до 22.30 мск", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250706/aeroport-2027532284.html

санкт-петербург

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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург, происшествия