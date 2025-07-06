https://ria.ru/20250706/pulkovo-2027545323.html
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.07.2025
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принимает воздушные суда с 21.30 до 22.30 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T21:47:00+03:00
2025-07-06T21:47:00+03:00
2025-07-06T21:54:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге принимает воздушные суда с 21.30 до 22.30 мск, сообщила Росавиация."Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21.30 до 22.30 мск", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027532284.html
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкт-петербург, происшествия
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Санкт-Петербург, Происшествия
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения
Росавиация: аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов