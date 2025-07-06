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Ночная прогулка по Санкт-Петербургу сильно удивила американского блогера

Ночная прогулка по Санкт-Петербургу сильно удивила американского блогера - РИА Новости, 06.07.2025

Ночная прогулка по Санкт-Петербургу сильно удивила американского блогера

Американский блогер Джозеф Стивен Роуз остался под большим впечатлением от прогулки по ночному Санкт-Петербургу, своими эмоциями он поделился на YouTube-канале... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T04:47:00+03:00

2025-07-06T04:47:00+03:00

2025-07-06T05:35:00+03:00

санкт-петербург

россия

александр меркурис

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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. Американский блогер Джозеф Стивен Роуз остался под большим впечатлением от прогулки по ночному Санкт-Петербургу, своими эмоциями он поделился на YouTube-канале EXPAT American."Хотел бы я один когда-либо прогуляться ночью? Нет, и я бы очень сильно беспокоился, если бы я не был в России. Вы только вдумайтесь. Из всех возможных мест в мире, в России я чувствую себя в безопасности", — сказал он.Блогер также обратил внимание на богатую архитектуру города и чистоту. Кроме того, он отметил, что люди совершенно не боятся ходить по отдаленным улицам города даже в одиночку. Это, по его словам, на самом деле говорит о многом.Ранее положительно о северной столице России также высказывались гости Международного юридического форума в Санкт-Петербурге, который проходил в мае. Один из них, британский геополитический аналитик Александр Меркурис, отметил, что город стал выглядеть еще богаче, чем во время его прошлого визита в 2018 году, несмотря на пандемию COVID-19, санкции коллективного Запада и многие другие трудности.

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санкт-петербург, россия, александр меркурис