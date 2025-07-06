https://ria.ru/20250706/poezda-2027550290.html

В поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны

В поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны - РИА Новости, 06.07.2025

В поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны

Компания "Гранд Сервис Экспресс" на фоне задержки рейсов в аэропортах Москвы включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда "Гранд Экспресс" между РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:45:00+03:00

2025-07-06T22:45:00+03:00

2025-07-06T22:45:00+03:00

москва

санкт-петербург

гранд сервис экспресс

россия

аэропорт

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" на фоне задержки рейсов в аэропортах Москвы включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда "Гранд Экспресс" между столицей и Санкт-Петербургом, отправляющиеся 6 июля, сообщили в ГСЭ. "Компания "Гранд Сервис Экспресс" на фоне задержки рейсов в столичных аэропортах включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда №53/54 "Гранд Экспресс" сообщением Санкт-Петербург - Москва и Москва - Санкт-Петербург отправлением 6 июля", - говорится в сообщении. В ГСЭ отметили, что меры приняты, чтобы помочь пассажирам, которые столкнулись с задержкой или отменой авиарейсов в аэропортах Москвы и Петербурга, добраться до пункта назначения.

https://ria.ru/20250706/aeroport-2027546818.html

москва

санкт-петербург

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