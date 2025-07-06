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В поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны - РИА Новости, 06.07.2025
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22:45 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/poezda-2027550290.html
В поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны
В поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны - РИА Новости, 06.07.2025
В поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны
Компания "Гранд Сервис Экспресс" на фоне задержки рейсов в аэропортах Москвы включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда "Гранд Экспресс" между РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:45:00+03:00
2025-07-06T22:45:00+03:00
москва
санкт-петербург
гранд сервис экспресс
россия
аэропорт
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" на фоне задержки рейсов в аэропортах Москвы включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда "Гранд Экспресс" между столицей и Санкт-Петербургом, отправляющиеся 6 июля, сообщили в ГСЭ. "Компания "Гранд Сервис Экспресс" на фоне задержки рейсов в столичных аэропортах включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда №53/54 "Гранд Экспресс" сообщением Санкт-Петербург - Москва и Москва - Санкт-Петербург отправлением 6 июля", - говорится в сообщении. В ГСЭ отметили, что меры приняты, чтобы помочь пассажирам, которые столкнулись с задержкой или отменой авиарейсов в аэропортах Москвы и Петербурга, добраться до пункта назначения.
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В поезда между Москвой и Петербургом включили дополнительные вагоны

"Гранд Сервис Экспресс" включила допвагоны в поезда между Москвой и Петербургом

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖенщина бежит по платформе Ленинградского вокзала рядом со стоящим поездом "Гранд Экспресс" сообщением Москва - Санкт-Петербург
Женщина бежит по платформе Ленинградского вокзала рядом со стоящим поездом Гранд Экспресс сообщением Москва - Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Женщина бежит по платформе Ленинградского вокзала рядом со стоящим поездом "Гранд Экспресс" сообщением Москва - Санкт-Петербург. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" на фоне задержки рейсов в аэропортах Москвы включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда "Гранд Экспресс" между столицей и Санкт-Петербургом, отправляющиеся 6 июля, сообщили в ГСЭ.
"Компания "Гранд Сервис Экспресс" на фоне задержки рейсов в столичных аэропортах включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда №53/54 "Гранд Экспресс" сообщением Санкт-Петербург - Москва и Москва - Санкт-Петербург отправлением 6 июля", - говорится в сообщении.
В ГСЭ отметили, что меры приняты, чтобы помочь пассажирам, которые столкнулись с задержкой или отменой авиарейсов в аэропортах Москвы и Петербурга, добраться до пункта назначения.
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
В Шереметьево предупредили пассажиров об увеличении времени обслуживания
Вчера, 22:02
 
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