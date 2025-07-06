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В Молдавии обвинили власти в перевирании истории фальшивыми фотографиями - РИА Новости, 06.07.2025
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21:55 06.07.2025 (обновлено: 23:40 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/petrovich-2027545993.html
В Молдавии обвинили власти в перевирании истории фальшивыми фотографиями
В Молдавии обвинили власти в перевирании истории фальшивыми фотографиями - РИА Новости, 06.07.2025
В Молдавии обвинили власти в перевирании истории фальшивыми фотографиями
Власти Молдавии фальсифицируют историю собственного народа, отмечая день памяти жертв политических репрессий подтасовками и фальшивыми фотографиями, сообщил... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T21:55:00+03:00
2025-07-06T23:40:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
игорь гросу
ссср
вермахт
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Власти Молдавии фальсифицируют историю собственного народа, отмечая день памяти жертв политических репрессий подтасовками и фальшивыми фотографиями, сообщил глава национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович. Президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и министр культуры Сергей Продан в воскресенье приняли участие в акции памяти жертв депортаций. Фоном для мероприятия стала фотография, где на самом деле запечатлены советские граждане, которых немцы отправляли на принудительные работы в Германию в 1943 году. Таким образом власти пытались выдать их за жертв советских депортаций. "Фальшивый президент, фальшивый спикер, фальшивый министр на фоне фальшивой фотографии фальсифицируют историю собственного народа. И наличие немецкого офицера в левом нижнем углу фотографии не смущает всю эту веселую компанию "иллюзионистов", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Активист обратил внимание на то, что районный совет города Новые Анены также подтасовал факты, выставив на своей странице в социальной сети Facebook* подборку подложных фотографий. "В лучших традициях правящего режима районный совет решил отметить день памяти жертв политических репрессий фальшивыми подтасовками и фотографиями", - подчеркнул он. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250703/sandu--2026867860.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь гросу, ссср, вермахт, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), история
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Гросу, СССР, Вермахт, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), история
В Молдавии обвинили власти в перевирании истории фальшивыми фотографиями

Петрович: Кишинев выдал фото деяний фашистов за кадры жертв советских репрессий

© Фото : Солдат Победы/TelegramПрезидент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и министр культуры Сергей Продан во время акции памяти жертв депортаций
Президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и министр культуры Сергей Продан во время акции памяти жертв депортаций - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Солдат Победы/Telegram
Президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и министр культуры Сергей Продан во время акции памяти жертв депортаций
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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Власти Молдавии фальсифицируют историю собственного народа, отмечая день памяти жертв политических репрессий подтасовками и фальшивыми фотографиями, сообщил глава национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович.
Президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и министр культуры Сергей Продан в воскресенье приняли участие в акции памяти жертв депортаций. Фоном для мероприятия стала фотография, где на самом деле запечатлены советские граждане, которых немцы отправляли на принудительные работы в Германию в 1943 году. Таким образом власти пытались выдать их за жертв советских депортаций.
© Фото : Солдат Победы/TelegramНемецкие военные отправляют советских граждан на принудительные работы в Германию, 1943 год
Немецкие солдаты отправляют советских граждан на принудительные работы в Германию, 1943 год - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Солдат Победы/Telegram
Немецкие военные отправляют советских граждан на принудительные работы в Германию, 1943 год
"Фальшивый президент, фальшивый спикер, фальшивый министр на фоне фальшивой фотографии фальсифицируют историю собственного народа. И наличие немецкого офицера в левом нижнем углу фотографии не смущает всю эту веселую компанию "иллюзионистов", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Активист обратил внимание на то, что районный совет города Новые Анены также подтасовал факты, выставив на своей странице в социальной сети Facebook* подборку подложных фотографий.
"В лучших традициях правящего режима районный совет решил отметить день памяти жертв политических репрессий фальшивыми подтасовками и фотографиями", - подчеркнул он.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
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В Молдавии обвинили Санду в милитаризации под предлогом внешних угроз
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После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Уперлись в стену. ЕС планирует последний отчаянный шаг
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В миреМолдавияМайя СандуИгорь ГросуСССРВермахтВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)история
 
 
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