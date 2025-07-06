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Мурашко оценил в Иркутске ход работ на возводимой по нацпроекту поликлинике - РИА Новости, 06.07.2025
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06:59 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/murashko-2027449975.html
Мурашко оценил в Иркутске ход работ на возводимой по нацпроекту поликлинике
Мурашко оценил в Иркутске ход работ на возводимой по нацпроекту поликлинике - РИА Новости, 06.07.2025
Мурашко оценил в Иркутске ход работ на возводимой по нацпроекту поликлинике
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в Иркутскую область оценил ход строительства детской поликлиники №10, которая возводится по... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T06:59:00+03:00
2025-07-06T06:59:00+03:00
россия
иркутская область
иркутск
михаил мурашко
игорь кобзев
российская академия наук
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ИРКУТСК, 6 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в Иркутскую область оценил ход строительства детской поликлиники №10, которая возводится по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Иркутскую область с рабочим визитом. Вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым он проверил ход строительства детской поликлиники №10 в Иркутске, а также побывал в нескольких медицинских учреждениях и колледже, где готовят медперсонал для среднего звена. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, во время визита Михаила Мурашко были рассмотрены важные вопросы по развитию медицины в Приангарье, в том числе по теме строительства новых медучреждений, цифровизации процессов и подготовки медицинских кадров. "Министр здравоохранения оценил ход строительства здания детской поликлиники Иркутской городской клинической больницы №10. Строительная готовность объекта сейчас составляет более 90%. Детская поликлиника возводится по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Ввести в эксплуатацию медучреждение планируется в 2025 году", - говорится в сообщении. В поликлинике предусмотрены отделение неотложной помощи, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения. Кроме того, здесь откроют отделение медицинской реабилитации детей, где будет бассейн. На стройплощадке Михаилу Мурашко доложили о том, что в Иркутске продолжается строительство ещё одной городской поликлиники для взрослых и детей - №15. Строительная готовность объекта составляет более 70%. В Иркутской государственной областной детской клинической больнице главный врач медучреждения, член-корреспондент РАН Юрий Козлов поделился с делегацией минздрава РФ планами по строительству нового здания и консультативно-диагностического центра. Также врачи продемонстрировали Михаилу Мурашко уникальные возможности роботической хирургии, новой рентген-операционной и отделения кардиохирургии, познакомили с технологиями "умного отделения", системой мониторинга безопасности пациентов, навигацией учреждения в системе 2ГИС. Побывав в поликлинике Иркутской городской клинической больницы №1, министр отметил, что врачи здесь работают в стесненных условиях, так как располагается медучреждение в здании бывшего общежития. В настоящее время решается вопрос о включении строительства нового здания поликлиники в федеральную адресную программу. Также министр проверил работу врачебной амбулатории в деревне Грановщина Иркутского района. Медучреждение открылось весной прошлого года, его возвели по региональному проекту "Модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области" нацпроекта "Здравоохранение". В деревне также планируется возвести модульное здание женской консультации. Под него уже выделен земельный участок. После осмотра медицинских объектов министр здравоохранения РФ и губернатор Иркутской области встретились с коллективом и учащимися Иркутского базового медицинского колледжа. Это самое крупное учреждение среднего профессионального медицинского образования в регионе, оно участвует в федеральном проекте "Профессионалитет", реализует программы подготовки по неотложной помощи для волонтеров и участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20240930/irkutsk-1975585060.html
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россия, иркутская область, иркутск, михаил мурашко, игорь кобзев, российская академия наук
Россия, Иркутская область, Иркутск, Михаил Мурашко, Игорь Кобзев, Российская академия наук
Мурашко оценил в Иркутске ход работ на возводимой по нацпроекту поликлинике

Михаил Мурашко оценил ход строительства детской поликлиники в Иркутске

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ИРКУТСК, 6 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в Иркутскую область оценил ход строительства детской поликлиники №10, которая возводится по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Иркутскую область с рабочим визитом. Вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым он проверил ход строительства детской поликлиники №10 в Иркутске, а также побывал в нескольких медицинских учреждениях и колледже, где готовят медперсонал для среднего звена. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, во время визита Михаила Мурашко были рассмотрены важные вопросы по развитию медицины в Приангарье, в том числе по теме строительства новых медучреждений, цифровизации процессов и подготовки медицинских кадров.
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"Министр здравоохранения оценил ход строительства здания детской поликлиники Иркутской городской клинической больницы №10. Строительная готовность объекта сейчас составляет более 90%. Детская поликлиника возводится по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Ввести в эксплуатацию медучреждение планируется в 2025 году", - говорится в сообщении.
В поликлинике предусмотрены отделение неотложной помощи, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения. Кроме того, здесь откроют отделение медицинской реабилитации детей, где будет бассейн.
На стройплощадке Михаилу Мурашко доложили о том, что в Иркутске продолжается строительство ещё одной городской поликлиники для взрослых и детей - №15. Строительная готовность объекта составляет более 70%.
В Иркутской государственной областной детской клинической больнице главный врач медучреждения, член-корреспондент РАН Юрий Козлов поделился с делегацией минздрава РФ планами по строительству нового здания и консультативно-диагностического центра. Также врачи продемонстрировали Михаилу Мурашко уникальные возможности роботической хирургии, новой рентген-операционной и отделения кардиохирургии, познакомили с технологиями "умного отделения", системой мониторинга безопасности пациентов, навигацией учреждения в системе 2ГИС.
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Побывав в поликлинике Иркутской городской клинической больницы №1, министр отметил, что врачи здесь работают в стесненных условиях, так как располагается медучреждение в здании бывшего общежития. В настоящее время решается вопрос о включении строительства нового здания поликлиники в федеральную адресную программу.
Также министр проверил работу врачебной амбулатории в деревне Грановщина Иркутского района. Медучреждение открылось весной прошлого года, его возвели по региональному проекту "Модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области" нацпроекта "Здравоохранение". В деревне также планируется возвести модульное здание женской консультации. Под него уже выделен земельный участок.
После осмотра медицинских объектов министр здравоохранения РФ и губернатор Иркутской области встретились с коллективом и учащимися Иркутского базового медицинского колледжа. Это самое крупное учреждение среднего профессионального медицинского образования в регионе, оно участвует в федеральном проекте "Профессионалитет", реализует программы подготовки по неотложной помощи для волонтеров и участников специальной военной операции.
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