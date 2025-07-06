https://ria.ru/20250706/lavrov-2027555333.html

Лавров рассказал о товарообороте с БРИКС

Лавров рассказал о товарообороте с БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Лавров рассказал о товарообороте с БРИКС

Более 48% российского товарооборота в 2024 году пришлось на торговлю с государствами БРИКС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:58:00+03:00

2025-07-06T23:58:00+03:00

2025-07-06T23:58:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Более 48% российского товарооборота в 2024 году пришлось на торговлю с государствами БРИКС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Доля стран БРИКС в российском товарообороте постоянно растет и по итогам 2024 года составила более 48%, причем 90% взаимных расчетов осуществляются в национальных валютах", - сказал российский министр, выступая на сессии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250706/briks-2027551941.html

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Дарья Буймова

рио-де-жанейро (город), россия, египет, сергей лавров, брикс, в мире