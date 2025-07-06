https://ria.ru/20250706/lavrov-2027530251.html

Лавров принял участие в фотосессии глав делегаций на саммите БРИКС

Лавров принял участие в фотосессии глав делегаций на саммите БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Лавров принял участие в фотосессии глав делегаций на саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии фотографирования глав делегаций на саммите БРИКС, который проходит 6-7 июля в... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:18:00+03:00

2025-07-06T19:18:00+03:00

2025-07-06T19:18:00+03:00

в мире

бразилия

абу-даби

россия

сергей лавров

мухаммед бен заид аль нахайян

луис инасиу лула да силва

брикс

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии фотографирования глав делегаций на саммите БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости. Возле Лаврова расположился наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета эмирата шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В центре фото встал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, чья страна является председателем объединения в этом году. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите в Бразилии. Президент РФ Владимир Путин участвует в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250706/lavrov-2027509583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций на саммите БРИКС Лавров принял участие в церемонии фотографирования глав делегаций на саммите БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости. Возле Лаврова расположился наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета эмирата шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В центре фото встал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, чья страна является председателем объединения в этом году. 2025-07-06T19:18 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, абу-даби, россия, сергей лавров, мухаммед бен заид аль нахайян, луис инасиу лула да силва, брикс