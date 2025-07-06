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Лавров принял участие в фотосессии глав делегаций на саммите БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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19:18 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/lavrov-2027530251.html
Лавров принял участие в фотосессии глав делегаций на саммите БРИКС
Лавров принял участие в фотосессии глав делегаций на саммите БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Лавров принял участие в фотосессии глав делегаций на саммите БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии фотографирования глав делегаций на саммите БРИКС, который проходит 6-7 июля в... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:18:00+03:00
2025-07-06T19:18:00+03:00
в мире
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россия
сергей лавров
мухаммед бен заид аль нахайян
луис инасиу лула да силва
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии фотографирования глав делегаций на саммите БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости. Возле Лаврова расположился наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета эмирата шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В центре фото встал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, чья страна является председателем объединения в этом году. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите в Бразилии. Президент РФ Владимир Путин участвует в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций на саммите БРИКС
Лавров принял участие в церемонии фотографирования глав делегаций на саммите БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости. Возле Лаврова расположился наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета эмирата шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В центре фото встал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, чья страна является председателем объединения в этом году.
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в мире, бразилия, абу-даби, россия, сергей лавров, мухаммед бен заид аль нахайян, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Бразилия, Абу-Даби, Россия, Сергей Лавров, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
Лавров принял участие в фотосессии глав делегаций на саммите БРИКС

Лавров сфотографировался с главами делегаций на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии фотографирования глав делегаций на саммите БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости.
Возле Лаврова расположился наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета эмирата шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В центре фото встал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, чья страна является председателем объединения в этом году.
Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите в Бразилии. Президент РФ Владимир Путин участвует в пленарном заседании в воскресенье по видеосвязи.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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В миреБразилияАбу-ДабиРоссияСергей ЛавровМухаммед бен Заид Аль НахайянЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКС
 
 
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