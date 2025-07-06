https://ria.ru/20250706/karty-2027524872.html
Россиянам рассказали, что произойдет с картами с истекшим сроком
Россиянам рассказали, что произойдет с картами с истекшим сроком - РИА Новости, 06.07.2025
Россиянам рассказали, что произойдет с картами с истекшим сроком
В случае истечения срока годности банковской карты и отсутствия ее продления она будет заблокирована банком, объяснил депутат Госдумы, член комитета по малому и РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:44:00+03:00
2025-07-06T18:44:00+03:00
2025-07-06T18:44:00+03:00
экономика
алексей говырин
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости. В случае истечения срока годности банковской карты и отсутствия ее продления она будет заблокирована банком, объяснил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT."Если срок действия истек, самый верный способ — отправиться в отделение банка с паспортом и обновить карту либо перевести деньги на другие банковские карты, либо снять в кассе в банке", — подчеркнул Говырин.Депутат отметил, что блокироваться будет не сам счет, а пластиковый платежный инструмент. Он напомнил, что эти меры связаны с борьбой с мошенниками.Замена карты позволяет создать дополнительные меры безопасности, например обновление номера карты и ПИН-кода, заключил депутат.На этой неделе директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге сообщила, что Банк России рассматривает вопрос ограничения периода действия банковских карт с истекшим сроком.
https://ria.ru/20250703/bank-2027051059.html
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экономика, алексей говырин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Алексей Говырин, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россиянам рассказали, что произойдет с картами с истекшим сроком
Депутат Говырин: банковские карты с истекшим сроком будут заблокированы