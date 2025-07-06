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Жан Муканов представит Казахстан в составе жюри "Интервидения" - РИА Новости, 06.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:29 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/intervidenie-2027486255.html
Жан Муканов представит Казахстан в составе жюри "Интервидения"
Жан Муканов представит Казахстан в составе жюри "Интервидения" - РИА Новости, 06.07.2025
Жан Муканов представит Казахстан в составе жюри "Интервидения"
Казахстан в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" представит Жан Муканов, сообщается в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:29:00+03:00
2025-07-06T14:29:00+03:00
культура
россия
казахстан
москва
игорь матвиенко
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
интервидение – 2025
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Казахстан в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" представит Жан Муканов, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Плюс один в состав международного жюри "Интервидения'25"! Приветствуем представителя Казахстана - генерального продюсера, менторa и лидера креативной индустрии Жана Муканова", - говорится в сообщении. За плечами Муканова десятки масштабных проектов - от национальных премий и фестивалей до телешоу и культурных событий федерального уровня. Также он продюсирует и поддерживает 17 ведущих инфлюенсеров Казахстана. Эстрадный артист и педагог Рыскельды Осмонкулов вошел в состав жюри конкурса от Киргизии. Творческая биография артиста насчитывает более 50 лет успешной концертной деятельности как на родине, так и в других странах мира. В настоящее время Осмонкулов активно участвует в воспитании и подготовке молодых вокалистов, является наставником и членом жюри в различных конкурсах. Ранее РИА Новости стало известно, что народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри конкурса "Интервидение". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
https://ria.ru/20250702/intervidenie-2026641364.html
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россия, казахстан, москва, игорь матвиенко, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025, новости культуры
Культура, Россия, Казахстан, Москва, Игорь Матвиенко, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Интервидение – 2025, Новости культуры
Жан Муканов представит Казахстан в составе жюри "Интервидения"

Продюсер Жан Муканов представит Казахстан в жюри конкурса "Интервидение"

© Фото : Интервидение 2025/TelegramЖан Муканов
Жан Муканов - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : Интервидение 2025/Telegram
Жан Муканов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Казахстан в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" представит Жан Муканов, сообщается в Telegram-канале конкурса.
"Плюс один в состав международного жюри "Интервидения'25"! Приветствуем представителя Казахстана - генерального продюсера, менторa и лидера креативной индустрии Жана Муканова", - говорится в сообщении.
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За плечами Муканова десятки масштабных проектов - от национальных премий и фестивалей до телешоу и культурных событий федерального уровня. Также он продюсирует и поддерживает 17 ведущих инфлюенсеров Казахстана.
Эстрадный артист и педагог Рыскельды Осмонкулов вошел в состав жюри конкурса от Киргизии. Творческая биография артиста насчитывает более 50 лет успешной концертной деятельности как на родине, так и в других странах мира.
В настоящее время Осмонкулов активно участвует в воспитании и подготовке молодых вокалистов, является наставником и членом жюри в различных конкурсах.
Ранее РИА Новости стало известно, что народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри конкурса "Интервидение".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
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КультураРоссияКазахстанМоскваИгорь МатвиенкоВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Интервидение – 2025Новости культуры
 
 
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