https://ria.ru/20250706/intervidenie-2027486255.html

Жан Муканов представит Казахстан в составе жюри "Интервидения"

Жан Муканов представит Казахстан в составе жюри "Интервидения" - РИА Новости, 06.07.2025

Жан Муканов представит Казахстан в составе жюри "Интервидения"

Казахстан в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" представит Жан Муканов, сообщается в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:29:00+03:00

2025-07-06T14:29:00+03:00

2025-07-06T14:29:00+03:00

культура

россия

казахстан

москва

игорь матвиенко

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

интервидение – 2025

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Казахстан в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" представит Жан Муканов, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Плюс один в состав международного жюри "Интервидения'25"! Приветствуем представителя Казахстана - генерального продюсера, менторa и лидера креативной индустрии Жана Муканова", - говорится в сообщении. За плечами Муканова десятки масштабных проектов - от национальных премий и фестивалей до телешоу и культурных событий федерального уровня. Также он продюсирует и поддерживает 17 ведущих инфлюенсеров Казахстана. Эстрадный артист и педагог Рыскельды Осмонкулов вошел в состав жюри конкурса от Киргизии. Творческая биография артиста насчитывает более 50 лет успешной концертной деятельности как на родине, так и в других странах мира. В настоящее время Осмонкулов активно участвует в воспитании и подготовке молодых вокалистов, является наставником и членом жюри в различных конкурсах. Ранее РИА Новости стало известно, что народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри конкурса "Интервидение". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.

https://ria.ru/20250702/intervidenie-2026641364.html

https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022454326.html

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казахстан, москва, игорь матвиенко, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025, новости культуры