https://ria.ru/20250706/dinastii-2027179077.html

Теневые миллиардеры. Как мировые династии управляют глобальной экономикой

Теневые миллиардеры. Как мировые династии управляют глобальной экономикой - РИА Новости, 06.07.2025

Теневые миллиардеры. Как мировые династии управляют глобальной экономикой

В то время как СМИ активно обсуждают состояние Илона Маска и Джеффа Безоса, настоящие финансовые империи остаются в тени. Речь о династиях, чьи капиталы... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:14:00+03:00

2025-07-06T09:14:00+03:00

2025-07-06T09:14:00+03:00

венеция

сша

саудовская аравия

джефф безос

илон маск

иванка трамп

saudi aramco

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149700/20/1497002097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbdd229276e24b94e30f2a0ec1bc2ca5.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В то время как СМИ активно обсуждают состояние Илона Маска и Джеффа Безоса, настоящие финансовые империи остаются в тени. Речь о династиях, чьи капиталы формировались десятилетиями, а влияние простирается далеко за пределы бизнес-сферы. Эти семьи контролируют целые отрасли экономики, а в некоторых случаях - и государства.Саудовские короли и нефтяная монополияДинастия Аль Сауд, правящая в Саудовской Аравии, по праву считается самой богатой семьёй в мире. Эксперты оценивают их совокупное состояние в 1,5 триллиона долларов - сумма, сопоставимая с ВВП такой страны, как Испания.Как сообщает агентство Reuters, основу этого колоссального богатства составляет контроль над Saudi Aramco - крупнейшей нефтяной компанией планеты. Только в 2022 году её чистая прибыль составила 161 миллиард долларов. Но нефть - не единственный источник дохода. Через Фонд национального благосостояния (PIF) семья активно инвестирует в высокие технологии, недвижимость и спортивные клубы по всему миру.Особенность Аль Сауд - их абсолютная власть в королевстве. Из 15 тысяч членов семьи около 2 тысяч занимают ключевые посты в государственном аппарате, что обеспечивает полный контроль над финансовыми потоками страны.Скромные хозяева розничной империиВ сфере частного капитала пальму первенства удерживает американская семья Уолтон - владельцы крупнейшей в мире розничной сети Walmart. Их состояние оценивается более, чем в 250 миллиардов долларов, что превышает ВВП таких стран, как Португалия или Греция, сообщает Forbes.Примечательно, что при таком колоссальном богатстве Уолтоны ведут крайне закрытый образ жизни. Они редко появляются на публике и почти не дают интервью. Тем временем их компания обеспечивает работой 2,3 миллиона человек по всему миру, а годовой оборот превышает 600 миллиардов долларов.Европейские династии: от банков до роскошиСреди старейших финансовых династий особое место занимает семья Ротшильдов. Основав свою банковскую империю ещё в XVIII веке, они до сих пор сохраняют значительное влияние в финансовом мире. Хотя реальный размер их состояния остаётся тайной, эксперты говорят о сотнях миллиардов долларов, распределённых по многочисленным трастам и фондам.Не менее интересна история семьи Меккинов, владеющей люксовым брендом Hermès. Шесть поколений семья успешно управляет бизнесом, демонстрируя удивительную устойчивость и непоколебимость своих позиций. В 2023 году капитализация компании превысила 200 миллиардов долларов.Секреты долголетия финансовых династийАнализ успешных семейных империй выявляет несколько ключевых принципов их позиций. Во-первых, это тщательно продуманная система передачи капитала через трасты и фонды, позволяющая минимизировать налоговые потери и сохранять контроль над активами.Во-вторых - диверсификация. Ни одна из успешных династий не зависит от одного источника дохода. Даже Аль Сауд, чьё богатство изначально построено на нефти, активно вкладываются в другие отрасли - от высоких технологий до туризма.Особое внимание уделяется подготовке следующего поколения. Дети в таких семьях с ранних лет получают специальное образование, а процесс вхождения в бизнес тщательно планируется. Что, скорее всего, позволяет избежать конфликтов внутри и сохранять единство семьи как финансового института.Влияние как капиталДля мировых династий богатство - не просто цифры на банковском счёте. Гораздо важнее возможность влиять на экономические и политические процессы. Яркий пример - семья Мердоков, чей медиахолдинг News Corp контролирует десятки влиятельных СМИ по всему миру.Западные аналитики отмечают, что подобные семьи мыслят не квартальными отчётами, а поколениями. Их инвестиционные стратегии рассчитаны на десятилетия вперёд, а решения принимаются с учётом долгосрочных последствий.Именно такой подход позволяет им сохранять свои позиции в условиях постоянно меняющейся глобальной экономики.Свадьба в Венеции: город арендовали для вечеринкиНу, а те миллиардеры, чьи имена не сходят с газетных полос, кажется, делают всё, чтобы и далее оставаться медийными персонами. Ранее РИА Новости уже сообщали, что Джефф Безос, владелец Amazon, три дня праздновал свою свадьбу в Венеции — под бесконечные протесты возмущенных местных жителей. Из прекраснейшего города Земли фактически выгнали венецианцев и простых туристов. Перекрыли целые районы и улицы. Отменили оплаченную бронь в гостиницах людям, собиравшимся приехать на эти выходные. Закрыли для посетителей церкви, дворцы, целые острова.Среди прочих звезд и випов Безос пригласил на свадьбу Иванку Трамп — дочку президента США. Она и впрямь демонстрировала скромность: ее платье было на "свадьбе века" самым дешевым, всего около десяти тысяч долларов.В то же время невеста Безоса, полуграмотная 55-летняя женщина родом из американской глуши, так и не научившаяся читать (официальный диагноз: "дислексия"), сменила за время церемонии аж 27 платьев плюс причитающиеся к ним колье, тиары, браслеты и прочие побрякушки.Эта нехитрая арифметика хорошо показывает, кто правит правителями, не правда ли? Да, президент США — небедный человек, но Джефф Безос гораздо богаче и по факту влиятельнее президента.Можно ли представить действующего политика, да хоть президента страны, которому позволят такую наглость: фактически закрыть красивейший город Европы под свою частную вечеринку? Нет, это будет скандал. А Безосу можно.

венеция

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венеция, сша, саудовская аравия, джефф безос, илон маск, иванка трамп, saudi aramco