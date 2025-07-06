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Теневые миллиардеры. Как мировые династии управляют глобальной экономикой - РИА Новости, 06.07.2025
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09:14 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/dinastii-2027179077.html
Теневые миллиардеры. Как мировые династии управляют глобальной экономикой
Теневые миллиардеры. Как мировые династии управляют глобальной экономикой - РИА Новости, 06.07.2025
Теневые миллиардеры. Как мировые династии управляют глобальной экономикой
В то время как СМИ активно обсуждают состояние Илона Маска и Джеффа Безоса, настоящие финансовые империи остаются в тени. Речь о династиях, чьи капиталы... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:14:00+03:00
2025-07-06T09:14:00+03:00
венеция
сша
саудовская аравия
джефф безос
илон маск
иванка трамп
saudi aramco
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В то время как СМИ активно обсуждают состояние Илона Маска и Джеффа Безоса, настоящие финансовые империи остаются в тени. Речь о династиях, чьи капиталы формировались десятилетиями, а влияние простирается далеко за пределы бизнес-сферы. Эти семьи контролируют целые отрасли экономики, а в некоторых случаях - и государства.Саудовские короли и нефтяная монополияДинастия Аль Сауд, правящая в Саудовской Аравии, по праву считается самой богатой семьёй в мире. Эксперты оценивают их совокупное состояние в 1,5 триллиона долларов - сумма, сопоставимая с ВВП такой страны, как Испания.Как сообщает агентство Reuters, основу этого колоссального богатства составляет контроль над Saudi Aramco - крупнейшей нефтяной компанией планеты. Только в 2022 году её чистая прибыль составила 161 миллиард долларов. Но нефть - не единственный источник дохода. Через Фонд национального благосостояния (PIF) семья активно инвестирует в высокие технологии, недвижимость и спортивные клубы по всему миру.Особенность Аль Сауд - их абсолютная власть в королевстве. Из 15 тысяч членов семьи около 2 тысяч занимают ключевые посты в государственном аппарате, что обеспечивает полный контроль над финансовыми потоками страны.Скромные хозяева розничной империиВ сфере частного капитала пальму первенства удерживает американская семья Уолтон - владельцы крупнейшей в мире розничной сети Walmart. Их состояние оценивается более, чем в 250 миллиардов долларов, что превышает ВВП таких стран, как Португалия или Греция, сообщает Forbes.Примечательно, что при таком колоссальном богатстве Уолтоны ведут крайне закрытый образ жизни. Они редко появляются на публике и почти не дают интервью. Тем временем их компания обеспечивает работой 2,3 миллиона человек по всему миру, а годовой оборот превышает 600 миллиардов долларов.Европейские династии: от банков до роскошиСреди старейших финансовых династий особое место занимает семья Ротшильдов. Основав свою банковскую империю ещё в XVIII веке, они до сих пор сохраняют значительное влияние в финансовом мире. Хотя реальный размер их состояния остаётся тайной, эксперты говорят о сотнях миллиардов долларов, распределённых по многочисленным трастам и фондам.Не менее интересна история семьи Меккинов, владеющей люксовым брендом Hermès. Шесть поколений семья успешно управляет бизнесом, демонстрируя удивительную устойчивость и непоколебимость своих позиций. В 2023 году капитализация компании превысила 200 миллиардов долларов.Секреты долголетия финансовых династийАнализ успешных семейных империй выявляет несколько ключевых принципов их позиций. Во-первых, это тщательно продуманная система передачи капитала через трасты и фонды, позволяющая минимизировать налоговые потери и сохранять контроль над активами.Во-вторых - диверсификация. Ни одна из успешных династий не зависит от одного источника дохода. Даже Аль Сауд, чьё богатство изначально построено на нефти, активно вкладываются в другие отрасли - от высоких технологий до туризма.Особое внимание уделяется подготовке следующего поколения. Дети в таких семьях с ранних лет получают специальное образование, а процесс вхождения в бизнес тщательно планируется. Что, скорее всего, позволяет избежать конфликтов внутри и сохранять единство семьи как финансового института.Влияние как капиталДля мировых династий богатство - не просто цифры на банковском счёте. Гораздо важнее возможность влиять на экономические и политические процессы. Яркий пример - семья Мердоков, чей медиахолдинг News Corp контролирует десятки влиятельных СМИ по всему миру.Западные аналитики отмечают, что подобные семьи мыслят не квартальными отчётами, а поколениями. Их инвестиционные стратегии рассчитаны на десятилетия вперёд, а решения принимаются с учётом долгосрочных последствий.Именно такой подход позволяет им сохранять свои позиции в условиях постоянно меняющейся глобальной экономики.Свадьба в Венеции: город арендовали для вечеринкиНу, а те миллиардеры, чьи имена не сходят с газетных полос, кажется, делают всё, чтобы и далее оставаться медийными персонами. Ранее РИА Новости уже сообщали, что Джефф Безос, владелец Amazon, три дня праздновал свою свадьбу в Венеции — под бесконечные протесты возмущенных местных жителей. Из прекраснейшего города Земли фактически выгнали венецианцев и простых туристов. Перекрыли целые районы и улицы. Отменили оплаченную бронь в гостиницах людям, собиравшимся приехать на эти выходные. Закрыли для посетителей церкви, дворцы, целые острова.Среди прочих звезд и випов Безос пригласил на свадьбу Иванку Трамп — дочку президента США. Она и впрямь демонстрировала скромность: ее платье было на "свадьбе века" самым дешевым, всего около десяти тысяч долларов.В то же время невеста Безоса, полуграмотная 55-летняя женщина родом из американской глуши, так и не научившаяся читать (официальный диагноз: "дислексия"), сменила за время церемонии аж 27 платьев плюс причитающиеся к ним колье, тиары, браслеты и прочие побрякушки.Эта нехитрая арифметика хорошо показывает, кто правит правителями, не правда ли? Да, президент США — небедный человек, но Джефф Безос гораздо богаче и по факту влиятельнее президента.Можно ли представить действующего политика, да хоть президента страны, которому позволят такую наглость: фактически закрыть красивейший город Европы под свою частную вечеринку? Нет, это будет скандал. А Безосу можно.
венеция
сша
саудовская аравия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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венеция, сша, саудовская аравия, джефф безос, илон маск, иванка трамп, saudi aramco
Венеция, США, Саудовская Аравия, Джефф Безос, Илон Маск, Иванка Трамп, Saudi Aramco

Теневые миллиардеры. Как мировые династии управляют глобальной экономикой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель наследного принца королевства Саудовская Аравия и министр обороны Мухаммад бин Салман Аль Сауд во время визита в Китай. 2016 год
Заместитель наследного принца королевства Саудовская Аравия и министр обороны Мухаммад бин Салман Аль Сауд во время визита в Китай. 2016 год - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В то время как СМИ активно обсуждают состояние Илона Маска и Джеффа Безоса, настоящие финансовые империи остаются в тени. Речь о династиях, чьи капиталы формировались десятилетиями, а влияние простирается далеко за пределы бизнес-сферы. Эти семьи контролируют целые отрасли экономики, а в некоторых случаях - и государства.

Саудовские короли и нефтяная монополия

Династия Аль Сауд, правящая в Саудовской Аравии, по праву считается самой богатой семьёй в мире. Эксперты оценивают их совокупное состояние в 1,5 триллиона долларов - сумма, сопоставимая с ВВП такой страны, как Испания.
Как сообщает агентство Reuters, основу этого колоссального богатства составляет контроль над Saudi Aramco - крупнейшей нефтяной компанией планеты. Только в 2022 году её чистая прибыль составила 161 миллиард долларов. Но нефть - не единственный источник дохода. Через Фонд национального благосостояния (PIF) семья активно инвестирует в высокие технологии, недвижимость и спортивные клубы по всему миру.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияд
Особенность Аль Сауд - их абсолютная власть в королевстве. Из 15 тысяч членов семьи около 2 тысяч занимают ключевые посты в государственном аппарате, что обеспечивает полный контроль над финансовыми потоками страны.

Скромные хозяева розничной империи

В сфере частного капитала пальму первенства удерживает американская семья Уолтон - владельцы крупнейшей в мире розничной сети Walmart. Их состояние оценивается более, чем в 250 миллиардов долларов, что превышает ВВП таких стран, как Португалия или Греция, сообщает Forbes.
© AP Photo / Richard DrewТрейдер в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Трейдер в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Примечательно, что при таком колоссальном богатстве Уолтоны ведут крайне закрытый образ жизни. Они редко появляются на публике и почти не дают интервью. Тем временем их компания обеспечивает работой 2,3 миллиона человек по всему миру, а годовой оборот превышает 600 миллиардов долларов.

Европейские династии: от банков до роскоши

Среди старейших финансовых династий особое место занимает семья Ротшильдов. Основав свою банковскую империю ещё в XVIII веке, они до сих пор сохраняют значительное влияние в финансовом мире. Хотя реальный размер их состояния остаётся тайной, эксперты говорят о сотнях миллиардов долларов, распределённых по многочисленным трастам и фондам.
CC BY-SA 3.0 / Steven Whyte / Эвелин де Ротшильд
Эвелин де Ротшильд - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Steven Whyte /
Эвелин де Ротшильд
Не менее интересна история семьи Меккинов, владеющей люксовым брендом Hermès. Шесть поколений семья успешно управляет бизнесом, демонстрируя удивительную устойчивость и непоколебимость своих позиций. В 2023 году капитализация компании превысила 200 миллиардов долларов.

Секреты долголетия финансовых династий

Анализ успешных семейных империй выявляет несколько ключевых принципов их позиций. Во-первых, это тщательно продуманная система передачи капитала через трасты и фонды, позволяющая минимизировать налоговые потери и сохранять контроль над активами.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
Во-вторых - диверсификация. Ни одна из успешных династий не зависит от одного источника дохода. Даже Аль Сауд, чьё богатство изначально построено на нефти, активно вкладываются в другие отрасли - от высоких технологий до туризма.
Особое внимание уделяется подготовке следующего поколения. Дети в таких семьях с ранних лет получают специальное образование, а процесс вхождения в бизнес тщательно планируется. Что, скорее всего, позволяет избежать конфликтов внутри и сохранять единство семьи как финансового института.
© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи

Влияние как капитал

Для мировых династий богатство - не просто цифры на банковском счёте. Гораздо важнее возможность влиять на экономические и политические процессы. Яркий пример - семья Мердоков, чей медиахолдинг News Corp контролирует десятки влиятельных СМИ по всему миру.
Западные аналитики отмечают, что подобные семьи мыслят не квартальными отчётами, а поколениями. Их инвестиционные стратегии рассчитаны на десятилетия вперёд, а решения принимаются с учётом долгосрочных последствий.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк64-й Каннский кинофестиваль, Руперт Мердок с супругой Венди Денг
64-й Каннский кинофестиваль, Руперт Мердок с супругой Венди Денг - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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64-й Каннский кинофестиваль, Руперт Мердок с супругой Венди Денг
Именно такой подход позволяет им сохранять свои позиции в условиях постоянно меняющейся глобальной экономики.

Свадьба в Венеции: город арендовали для вечеринки

Ну, а те миллиардеры, чьи имена не сходят с газетных полос, кажется, делают всё, чтобы и далее оставаться медийными персонами. Ранее РИА Новости уже сообщали, что Джефф Безос, владелец Amazon, три дня праздновал свою свадьбу в Венеции — под бесконечные протесты возмущенных местных жителей. Из прекраснейшего города Земли фактически выгнали венецианцев и простых туристов. Перекрыли целые районы и улицы. Отменили оплаченную бронь в гостиницах людям, собиравшимся приехать на эти выходные. Закрыли для посетителей церкви, дворцы, целые острова.
© Getty Images / Stefano MazzolaДжефф Безос и Лорен Санчес во время свадьбы в Венеции, Италия. 28 июня 2025
Джефф Безос и Лорен Санчес во время свадьбы в Венеции, Италия. 28 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Getty Images / Stefano Mazzola
Джефф Безос и Лорен Санчес во время свадьбы в Венеции, Италия. 28 июня 2025
Среди прочих звезд и випов Безос пригласил на свадьбу Иванку Трамп — дочку президента США. Она и впрямь демонстрировала скромность: ее платье было на "свадьбе века" самым дешевым, всего около десяти тысяч долларов.
В то же время невеста Безоса, полуграмотная 55-летняя женщина родом из американской глуши, так и не научившаяся читать (официальный диагноз: "дислексия"), сменила за время церемонии аж 27 платьев плюс причитающиеся к ним колье, тиары, браслеты и прочие побрякушки.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Эта нехитрая арифметика хорошо показывает, кто правит правителями, не правда ли? Да, президент США — небедный человек, но Джефф Безос гораздо богаче и по факту влиятельнее президента.
Можно ли представить действующего политика, да хоть президента страны, которому позволят такую наглость: фактически закрыть красивейший город Европы под свою частную вечеринку? Нет, это будет скандал. А Безосу можно.
 
ВенецияСШАСаудовская АравияДжефф БезосИлон МаскИванка ТрампSaudi Aramco
 
 
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