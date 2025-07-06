Теневые миллиардеры. Как мировые династии управляют глобальной экономикой
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель наследного принца королевства Саудовская Аравия и министр обороны Мухаммад бин Салман Аль Сауд во время визита в Китай. 2016 год
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В то время как СМИ активно обсуждают состояние Илона Маска и Джеффа Безоса, настоящие финансовые империи остаются в тени. Речь о династиях, чьи капиталы формировались десятилетиями, а влияние простирается далеко за пределы бизнес-сферы. Эти семьи контролируют целые отрасли экономики, а в некоторых случаях - и государства.
Саудовские короли и нефтяная монополия
Династия Аль Сауд, правящая в Саудовской Аравии, по праву считается самой богатой семьёй в мире. Эксперты оценивают их совокупное состояние в 1,5 триллиона долларов - сумма, сопоставимая с ВВП такой страны, как Испания.
Как сообщает агентство Reuters, основу этого колоссального богатства составляет контроль над Saudi Aramco - крупнейшей нефтяной компанией планеты. Только в 2022 году её чистая прибыль составила 161 миллиард долларов. Но нефть - не единственный источник дохода. Через Фонд национального благосостояния (PIF) семья активно инвестирует в высокие технологии, недвижимость и спортивные клубы по всему миру.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияд
Особенность Аль Сауд - их абсолютная власть в королевстве. Из 15 тысяч членов семьи около 2 тысяч занимают ключевые посты в государственном аппарате, что обеспечивает полный контроль над финансовыми потоками страны.
Скромные хозяева розничной империи
В сфере частного капитала пальму первенства удерживает американская семья Уолтон - владельцы крупнейшей в мире розничной сети Walmart. Их состояние оценивается более, чем в 250 миллиардов долларов, что превышает ВВП таких стран, как Португалия или Греция, сообщает Forbes.
© AP Photo / Richard DrewТрейдер в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Примечательно, что при таком колоссальном богатстве Уолтоны ведут крайне закрытый образ жизни. Они редко появляются на публике и почти не дают интервью. Тем временем их компания обеспечивает работой 2,3 миллиона человек по всему миру, а годовой оборот превышает 600 миллиардов долларов.
Европейские династии: от банков до роскоши
Среди старейших финансовых династий особое место занимает семья Ротшильдов. Основав свою банковскую империю ещё в XVIII веке, они до сих пор сохраняют значительное влияние в финансовом мире. Хотя реальный размер их состояния остаётся тайной, эксперты говорят о сотнях миллиардов долларов, распределённых по многочисленным трастам и фондам.
Не менее интересна история семьи Меккинов, владеющей люксовым брендом Hermès. Шесть поколений семья успешно управляет бизнесом, демонстрируя удивительную устойчивость и непоколебимость своих позиций. В 2023 году капитализация компании превысила 200 миллиардов долларов.
Секреты долголетия финансовых династий
Анализ успешных семейных империй выявляет несколько ключевых принципов их позиций. Во-первых, это тщательно продуманная система передачи капитала через трасты и фонды, позволяющая минимизировать налоговые потери и сохранять контроль над активами.
Во-вторых - диверсификация. Ни одна из успешных династий не зависит от одного источника дохода. Даже Аль Сауд, чьё богатство изначально построено на нефти, активно вкладываются в другие отрасли - от высоких технологий до туризма.
Особое внимание уделяется подготовке следующего поколения. Дети в таких семьях с ранних лет получают специальное образование, а процесс вхождения в бизнес тщательно планируется. Что, скорее всего, позволяет избежать конфликтов внутри и сохранять единство семьи как финансового института.
© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Влияние как капитал
Для мировых династий богатство - не просто цифры на банковском счёте. Гораздо важнее возможность влиять на экономические и политические процессы. Яркий пример - семья Мердоков, чей медиахолдинг News Corp контролирует десятки влиятельных СМИ по всему миру.
Западные аналитики отмечают, что подобные семьи мыслят не квартальными отчётами, а поколениями. Их инвестиционные стратегии рассчитаны на десятилетия вперёд, а решения принимаются с учётом долгосрочных последствий.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк64-й Каннский кинофестиваль, Руперт Мердок с супругой Венди Денг
64-й Каннский кинофестиваль, Руперт Мердок с супругой Венди Денг
Именно такой подход позволяет им сохранять свои позиции в условиях постоянно меняющейся глобальной экономики.
Свадьба в Венеции: город арендовали для вечеринки
Ну, а те миллиардеры, чьи имена не сходят с газетных полос, кажется, делают всё, чтобы и далее оставаться медийными персонами. Ранее РИА Новости уже сообщали, что Джефф Безос, владелец Amazon, три дня праздновал свою свадьбу в Венеции — под бесконечные протесты возмущенных местных жителей. Из прекраснейшего города Земли фактически выгнали венецианцев и простых туристов. Перекрыли целые районы и улицы. Отменили оплаченную бронь в гостиницах людям, собиравшимся приехать на эти выходные. Закрыли для посетителей церкви, дворцы, целые острова.
© Getty Images / Stefano MazzolaДжефф Безос и Лорен Санчес во время свадьбы в Венеции, Италия. 28 июня 2025
© Getty Images / Stefano Mazzola
Джефф Безос и Лорен Санчес во время свадьбы в Венеции, Италия. 28 июня 2025
Среди прочих звезд и випов Безос пригласил на свадьбу Иванку Трамп — дочку президента США. Она и впрямь демонстрировала скромность: ее платье было на "свадьбе века" самым дешевым, всего около десяти тысяч долларов.
В то же время невеста Безоса, полуграмотная 55-летняя женщина родом из американской глуши, так и не научившаяся читать (официальный диагноз: "дислексия"), сменила за время церемонии аж 27 платьев плюс причитающиеся к ним колье, тиары, браслеты и прочие побрякушки.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Эта нехитрая арифметика хорошо показывает, кто правит правителями, не правда ли? Да, президент США — небедный человек, но Джефф Безос гораздо богаче и по факту влиятельнее президента.
Можно ли представить действующего политика, да хоть президента страны, которому позволят такую наглость: фактически закрыть красивейший город Европы под свою частную вечеринку? Нет, это будет скандал. А Безосу можно.