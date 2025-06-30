https://ria.ru/20250630/prizrak-2026148777.html

"Свадьба века" ознаменовала торжество олигархии

"Свадьба века" ознаменовала торжество олигархии - РИА Новости, 30.06.2025

"Свадьба века" ознаменовала торжество олигархии

Россиян долгое время соблазняли картинкой "истинной демократии", в которой демократично выбранный руководитель страны едет на работу на велосипеде. И вообще:... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T08:00:00+03:00

2025-06-30T08:00:00+03:00

2025-06-30T13:40:00+03:00

аналитика

европа

джефф безос

венеция

сша

иванка трамп

amazon

airbnb

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Россиян долгое время соблазняли картинкой "истинной демократии", в которой демократично выбранный руководитель страны едет на работу на велосипеде. И вообще: скромен в быту, вредных привычек не имеет, характер имеет стойкий, нордический... Ах, извините, это из другой методички.Но как насчет тех, кто руководит руководителями? Кто нанимает их на работу, разносит за невыполнение приказов, увольняет без выходного пособия или, наоборот, премирует по итогам работы? Они ведь живут совсем по-другому.Джефф Безос, владелец Amazon, три дня праздновал свою свадьбу в Венеции — под бесконечные протесты возмущенных местных жителей. Из прекраснейшего города Земли фактически выгнали венецианцев и простых туристов. Перекрыли целые районы и улицы. Отменили оплаченную бронь в гостиницах людям, собиравшимся приехать на эти выходные. Закрыли для посетителей церкви, дворцы, целые острова.Среди прочих звезд и випов Безос пригласил на свадьбу Иванку Трамп — дочку президента США. Она и впрямь демонстрировала скромность: ее платье было на "свадьбе века" самым дешевым, всего около десяти тысяч долларов.В то же время невеста Безоса, полуграмотная 55-летняя женщина родом из американской глуши, так и не научившаяся читать (официальный диагноз: "дислексия"), сменила за время церемонии аж 27 платьев плюс причитающиеся к ним колье, тиары, браслеты и прочие побрякушки.Эта нехитрая арифметика хорошо показывает, кто правит правителями, не правда ли? Да, президент США — небедный человек, но Джефф Безос гораздо богаче и по факту влиятельнее президента.Можно ли представить действующего политика, да хоть президента страны, которому позволят такую наглость: фактически закрыть красивейший город Европы под свою частную вечеринку? Нет, это будет скандал. А Безосу можно.Молчат в тряпочку власти Италии. Мэр Венеции осторожно высказался, что вот зато Безос пирожные у местных кондитеров заказал — бюджету профит. На мнение возмущенных венецианцев, которых выставили из их города, всем наплевать."Свадьба века" проливает свет на то, как все устроено в современной системе власти на Западе. Политики на велосипедах лишь выполняют приказы супербогачей, чье богатство трансформировалось в огромную власть, не подлежащую ничьему контролю.Цифровые корпорации не сеют, не пашут, ничего не создают. Они лишь рэкетируют частных предпринимателей и их клиентов. Например, если вы захотите снять на неделю квартиру в Венеции, то заплатите определенный процент от сделки американскому сервису Airbnb. Хозяин квартиры тоже заплатит сервису.Почему? С какой стати? Каким боком люди в Сан-Франциско получают деньги от итальянцев и русских? Но с тем же успехом можно было спрашивать пиратов, грабивших торговые корабли, зачем они грабят.Конкретно Венецию Безос ограбил пять лет назад, когда вместе со своими дружками-олигархами навязал всему миру коронавирусные локдауны. Границы закрылись, туризм рухнул, Венеция опустела, владельцы магазинчиков, гостиниц, квартир под сдачу массово разорились. В городе до сих пор с ужасом вспоминают кошмарный 2020-й. Безос за этот год прибавил к своему состоянию 22 миллиарда долларов.Ничего личного: цифровые магнаты открыто говорят, что их платформы оказывают "дизруптивное влияние на традиционный бизнес", то есть попросту убивают ретейл, частные магазины, ресторанчики, маленькие отели. И за счет разорения этих мелких сошек наваривают все больше.Можно было бы сказать, что это американцы оккупировали Европу, подмяли старушку под себя и грабят без жалости. Но разве Безос американец? Он типичный "цифровой номад" — нигде не создал ровным счетом ничего и грабит своих соотечественников точно так же, как европейцев.На огромном плакате, который венецианцы растянули на площади Сан-Марко, написано: "Если Безос может арендовать всю Венецию, он может заплатить налоги". Смешные, право слово, люди.Какие налоги? Все американские цифровые магнаты зарегистрировали свой бизнес в Ирландии или в офшорах и не платят ни копейки ни в казну США, ни в бюджет тех стран, где получают свои баснословные прибыли.Никто — ни европейские политики на велосипедах, ни американские президенты, считающиеся "самыми могущественными людьми в мире", — с этим беспределом сделать ничего не может. При этом все политики свои налоговые декларации подают, как пупсики, каждый год, общественность их изучает под лупой.Всемогущая антимонопольная служба США давным-давно могла бы разорить и Безоса, и Цукерберга, и других владельцев цифровых платформ. Но нет, ребята порешали вопросики на таком уровне, что сломали о колено все ветви власти.Руководителям стран мировая пресса перемывает кости только в путь — вспомните, как полоскали того же Трампа, — но кто в крупных западных СМИ осмелится критиковать Джеффа Безоса? По поводу скандальной свадьбы вылили уже столько елея на новобрачных, просто противно читать.Это, конечно, давно уже не про богатство, а про власть. На глазах нашего поколения технофеодализм из футурологической страшилки превратился в реальность. Технобароны воюют, технобароны пируют, а нанятый ими за мелкий прайс менеджер катит на велосипеде, изображая для масс "демократию".На сегодняшний день четверым самым богатым людям в мире принадлежит половина всех мировых богатств. Мы все знаем этих счастливчиков — это Маск, Цукерберг, Ларри Эллисон (Oracle) и примкнувший к ним Безос.Их власть на сегодня превосходит власть многих руководителей национальных государств. Технобаронам осталось разве что обзавестись своими армиями и силовыми структурами — и тогда прости-прощай, старая государственная формация!

https://ria.ru/20250628/bezos-2026014712.html

https://ria.ru/20250626/bezos-2025487576.html

https://ria.ru/20250312/trump-2004322835.html

https://ria.ru/20250609/zanaves-2021639680.html

https://ria.ru/20250307/ssha-2003463655.html

европа

венеция

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, европа, джефф безос, венеция, сша, иванка трамп, amazon, airbnb, oracle corporation