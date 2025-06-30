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"Свадьба века" ознаменовала торжество олигархии - РИА Новости, 30.06.2025
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08:00 30.06.2025 (обновлено: 13:40 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/prizrak-2026148777.html
"Свадьба века" ознаменовала торжество олигархии
"Свадьба века" ознаменовала торжество олигархии - РИА Новости, 30.06.2025
"Свадьба века" ознаменовала торжество олигархии
Россиян долгое время соблазняли картинкой "истинной демократии", в которой демократично выбранный руководитель страны едет на работу на велосипеде. И вообще:... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T08:00:00+03:00
2025-06-30T13:40:00+03:00
аналитика
европа
джефф безос
венеция
сша
иванка трамп
amazon
airbnb
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026147333_0:0:1279:720_1920x0_80_0_0_e97dc20b7fdc1c87b811a0963eca7bc0.jpg
Россиян долгое время соблазняли картинкой "истинной демократии", в которой демократично выбранный руководитель страны едет на работу на велосипеде. И вообще: скромен в быту, вредных привычек не имеет, характер имеет стойкий, нордический... Ах, извините, это из другой методички.Но как насчет тех, кто руководит руководителями? Кто нанимает их на работу, разносит за невыполнение приказов, увольняет без выходного пособия или, наоборот, премирует по итогам работы? Они ведь живут совсем по-другому.Джефф Безос, владелец Amazon, три дня праздновал свою свадьбу в Венеции — под бесконечные протесты возмущенных местных жителей. Из прекраснейшего города Земли фактически выгнали венецианцев и простых туристов. Перекрыли целые районы и улицы. Отменили оплаченную бронь в гостиницах людям, собиравшимся приехать на эти выходные. Закрыли для посетителей церкви, дворцы, целые острова.Среди прочих звезд и випов Безос пригласил на свадьбу Иванку Трамп — дочку президента США. Она и впрямь демонстрировала скромность: ее платье было на "свадьбе века" самым дешевым, всего около десяти тысяч долларов.В то же время невеста Безоса, полуграмотная 55-летняя женщина родом из американской глуши, так и не научившаяся читать (официальный диагноз: "дислексия"), сменила за время церемонии аж 27 платьев плюс причитающиеся к ним колье, тиары, браслеты и прочие побрякушки.Эта нехитрая арифметика хорошо показывает, кто правит правителями, не правда ли? Да, президент США — небедный человек, но Джефф Безос гораздо богаче и по факту влиятельнее президента.Можно ли представить действующего политика, да хоть президента страны, которому позволят такую наглость: фактически закрыть красивейший город Европы под свою частную вечеринку? Нет, это будет скандал. А Безосу можно.Молчат в тряпочку власти Италии. Мэр Венеции осторожно высказался, что вот зато Безос пирожные у местных кондитеров заказал — бюджету профит. На мнение возмущенных венецианцев, которых выставили из их города, всем наплевать."Свадьба века" проливает свет на то, как все устроено в современной системе власти на Западе. Политики на велосипедах лишь выполняют приказы супербогачей, чье богатство трансформировалось в огромную власть, не подлежащую ничьему контролю.Цифровые корпорации не сеют, не пашут, ничего не создают. Они лишь рэкетируют частных предпринимателей и их клиентов. Например, если вы захотите снять на неделю квартиру в Венеции, то заплатите определенный процент от сделки американскому сервису Airbnb. Хозяин квартиры тоже заплатит сервису.Почему? С какой стати? Каким боком люди в Сан-Франциско получают деньги от итальянцев и русских? Но с тем же успехом можно было спрашивать пиратов, грабивших торговые корабли, зачем они грабят.Конкретно Венецию Безос ограбил пять лет назад, когда вместе со своими дружками-олигархами навязал всему миру коронавирусные локдауны. Границы закрылись, туризм рухнул, Венеция опустела, владельцы магазинчиков, гостиниц, квартир под сдачу массово разорились. В городе до сих пор с ужасом вспоминают кошмарный 2020-й. Безос за этот год прибавил к своему состоянию 22 миллиарда долларов.Ничего личного: цифровые магнаты открыто говорят, что их платформы оказывают "дизруптивное влияние на традиционный бизнес", то есть попросту убивают ретейл, частные магазины, ресторанчики, маленькие отели. И за счет разорения этих мелких сошек наваривают все больше.Можно было бы сказать, что это американцы оккупировали Европу, подмяли старушку под себя и грабят без жалости. Но разве Безос американец? Он типичный "цифровой номад" — нигде не создал ровным счетом ничего и грабит своих соотечественников точно так же, как европейцев.На огромном плакате, который венецианцы растянули на площади Сан-Марко, написано: "Если Безос может арендовать всю Венецию, он может заплатить налоги". Смешные, право слово, люди.Какие налоги? Все американские цифровые магнаты зарегистрировали свой бизнес в Ирландии или в офшорах и не платят ни копейки ни в казну США, ни в бюджет тех стран, где получают свои баснословные прибыли.Никто — ни европейские политики на велосипедах, ни американские президенты, считающиеся "самыми могущественными людьми в мире", — с этим беспределом сделать ничего не может. При этом все политики свои налоговые декларации подают, как пупсики, каждый год, общественность их изучает под лупой.Всемогущая антимонопольная служба США давным-давно могла бы разорить и Безоса, и Цукерберга, и других владельцев цифровых платформ. Но нет, ребята порешали вопросики на таком уровне, что сломали о колено все ветви власти.Руководителям стран мировая пресса перемывает кости только в путь — вспомните, как полоскали того же Трампа, — но кто в крупных западных СМИ осмелится критиковать Джеффа Безоса? По поводу скандальной свадьбы вылили уже столько елея на новобрачных, просто противно читать.Это, конечно, давно уже не про богатство, а про власть. На глазах нашего поколения технофеодализм из футурологической страшилки превратился в реальность. Технобароны воюют, технобароны пируют, а нанятый ими за мелкий прайс менеджер катит на велосипеде, изображая для масс "демократию".На сегодняшний день четверым самым богатым людям в мире принадлежит половина всех мировых богатств. Мы все знаем этих счастливчиков — это Маск, Цукерберг, Ларри Эллисон (Oracle) и примкнувший к ним Безос.Их власть на сегодня превосходит власть многих руководителей национальных государств. Технобаронам осталось разве что обзавестись своими армиями и силовыми структурами — и тогда прости-прощай, старая государственная формация!
https://ria.ru/20250628/bezos-2026014712.html
https://ria.ru/20250626/bezos-2025487576.html
https://ria.ru/20250312/trump-2004322835.html
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Виктория Никифорова
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аналитика, европа, джефф безос, венеция, сша, иванка трамп, amazon, airbnb, oracle corporation
Аналитика, Европа, Джефф Безос, Венеция, США, Иванка Трамп, Amazon, Airbnb, Oracle Corporation

"Свадьба века" ознаменовала торжество олигархии

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Россиян долгое время соблазняли картинкой "истинной демократии", в которой демократично выбранный руководитель страны едет на работу на велосипеде. И вообще: скромен в быту, вредных привычек не имеет, характер имеет стойкий, нордический... Ах, извините, это из другой методички.
Но как насчет тех, кто руководит руководителями? Кто нанимает их на работу, разносит за невыполнение приказов, увольняет без выходного пособия или, наоборот, премирует по итогам работы? Они ведь живут совсем по-другому.
Джефф Безос, владелец Amazon, три дня праздновал свою свадьбу в Венеции — под бесконечные протесты возмущенных местных жителей. Из прекраснейшего города Земли фактически выгнали венецианцев и простых туристов. Перекрыли целые районы и улицы. Отменили оплаченную бронь в гостиницах людям, собиравшимся приехать на эти выходные. Закрыли для посетителей церкви, дворцы, целые острова.
Среди прочих звезд и випов Безос пригласил на свадьбу Иванку Трамп — дочку президента США. Она и впрямь демонстрировала скромность: ее платье было на "свадьбе века" самым дешевым, всего около десяти тысяч долларов.
Свадьба Безоса в Венеции
© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio

В Венеции прошла свадьба основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса и тележурналистки Лорен Санчес.

На фото: телезвезда Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

В Венеции прошла свадьба основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса и тележурналистки Лорен Санчес.

На фото: телезвезда Ким Кардашьян

© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio
1 из 10
© Getty Images / Stefano Mazzola

Мероприятие назвали "свадьбой века" — она длилась три дня, с 26 по 28 июня. На церемонию потратили десятки миллионов долларов, туда приехали около 250 звездных гостей.

Джефф Безос и Лорен Санчес во время свадьбы в Венеции, Италия. 28 июня 2025

Мероприятие назвали "свадьбой века" — она длилась три дня, с 26 по 28 июня. На церемонию потратили десятки миллионов долларов, туда приехали около 250 звездных гостей.

© Getty Images / Stefano Mazzola
2 из 10
© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio

В частности, среди приглашенных была дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп

В частности, среди приглашенных была дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio
3 из 10
© Getty Images / GC/Luigi Iorio

Американская телеведущая Опра Уинфри на свадьбе Безоса и Санчес.

Опра Уинфри

Американская телеведущая Опра Уинфри на свадьбе Безоса и Санчес.

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
4 из 10
© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio

Модели Сара Джейн Нейдер, Брукс Нейдер и Сейлор Ли Бринкли-Кук.

Модели Сара Джейн Нейдер, Брукс Нейдер и Сейлор Ли Бринкли-Кук

Модели Сара Джейн Нейдер, Брукс Нейдер и Сейлор Ли Бринкли-Кук.

© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio
5 из 10
© Getty Images / GC/Luigi Iorio

Закрытая церемония бракосочетания прошла накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции.

На фото: модели Кендалл и Кайли Дженнер

Кендалл и Кайли Дженнер

Закрытая церемония бракосочетания прошла накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции.

На фото: модели Кендалл и Кайли Дженнер

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
6 из 10
© Getty Images / GC/Luigi Iorio

Для проведения свадьбы пара заранее забронировала самые дорогие отели Венеции, а также арендовала все водные такси города для развоза гостей по каналам.

На фото: модель Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян

Для проведения свадьбы пара заранее забронировала самые дорогие отели Венеции, а также арендовала все водные такси города для развоза гостей по каналам.

На фото: модель Хлои Кардашьян

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
7 из 10
© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio

Многие местные жители и активисты выступили против проведения мероприятия, в городе прошли протесты.

На фото: модель Виттория Черетти

Модель Виттория Черетти

Многие местные жители и активисты выступили против проведения мероприятия, в городе прошли протесты.

На фото: модель Виттория Черетти

© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio
8 из 10
© Getty Images / GC/Luigi Iorio

По мнению митингующих, свадьба Безоса, как и вся туристическая популярность Венеции, ухудшает жизнь горожан ростом цен на жилье, создает неудобства жителям и наносит ущерб жизненно важной экосистеме лагуны.

На фото: светская львица Крис Дженнер

Крис Дженнер

По мнению митингующих, свадьба Безоса, как и вся туристическая популярность Венеции, ухудшает жизнь горожан ростом цен на жилье, создает неудобства жителям и наносит ущерб жизненно важной экосистеме лагуны.

На фото: светская львица Крис Дженнер

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
9 из 10
© Getty Images / GC/Luigi Iorio

Актриса Сидни Суини.

Актриса Сидни Суини

Актриса Сидни Суини.

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
10 из 10

В Венеции прошла свадьба основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса и тележурналистки Лорен Санчес.

На фото: телезвезда Ким Кардашьян

© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio
1 из 10

Мероприятие назвали "свадьбой века" — она длилась три дня, с 26 по 28 июня. На церемонию потратили десятки миллионов долларов, туда приехали около 250 звездных гостей.

© Getty Images / Stefano Mazzola
2 из 10

В частности, среди приглашенных была дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio
3 из 10

Американская телеведущая Опра Уинфри на свадьбе Безоса и Санчес.

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
4 из 10

Модели Сара Джейн Нейдер, Брукс Нейдер и Сейлор Ли Бринкли-Кук.

© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio
5 из 10

Закрытая церемония бракосочетания прошла накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции.

На фото: модели Кендалл и Кайли Дженнер

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
6 из 10

Для проведения свадьбы пара заранее забронировала самые дорогие отели Венеции, а также арендовала все водные такси города для развоза гостей по каналам.

На фото: модель Хлои Кардашьян

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
7 из 10

Многие местные жители и активисты выступили против проведения мероприятия, в городе прошли протесты.

На фото: модель Виттория Черетти

© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio
8 из 10

По мнению митингующих, свадьба Безоса, как и вся туристическая популярность Венеции, ухудшает жизнь горожан ростом цен на жилье, создает неудобства жителям и наносит ущерб жизненно важной экосистеме лагуны.

На фото: светская львица Крис Дженнер

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
9 из 10

Актриса Сидни Суини.

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
10 из 10
В то же время невеста Безоса, полуграмотная 55-летняя женщина родом из американской глуши, так и не научившаяся читать (официальный диагноз: "дислексия"), сменила за время церемонии аж 27 платьев плюс причитающиеся к ним колье, тиары, браслеты и прочие побрякушки.
Эта нехитрая арифметика хорошо показывает, кто правит правителями, не правда ли? Да, президент США — небедный человек, но Джефф Безос гораздо богаче и по факту влиятельнее президента.
Можно ли представить действующего политика, да хоть президента страны, которому позволят такую наглость: фактически закрыть красивейший город Европы под свою частную вечеринку? Нет, это будет скандал. А Безосу можно.
Молчат в тряпочку власти Италии. Мэр Венеции осторожно высказался, что вот зато Безос пирожные у местных кондитеров заказал — бюджету профит. На мнение возмущенных венецианцев, которых выставили из их города, всем наплевать.
Джефф Безос в Венеции, Италия. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Италии раскрыли, какой доход получит бюджет от свадьбы Безоса в Венеции
28 июня, 14:35
"Свадьба века" проливает свет на то, как все устроено в современной системе власти на Западе. Политики на велосипедах лишь выполняют приказы супербогачей, чье богатство трансформировалось в огромную власть, не подлежащую ничьему контролю.
Цифровые корпорации не сеют, не пашут, ничего не создают. Они лишь рэкетируют частных предпринимателей и их клиентов. Например, если вы захотите снять на неделю квартиру в Венеции, то заплатите определенный процент от сделки американскому сервису Airbnb. Хозяин квартиры тоже заплатит сервису.
Почему? С какой стати? Каким боком люди в Сан-Франциско получают деньги от итальянцев и русских? Но с тем же успехом можно было спрашивать пиратов, грабивших торговые корабли, зачем они грабят.
Конкретно Венецию Безос ограбил пять лет назад, когда вместе со своими дружками-олигархами навязал всему миру коронавирусные локдауны. Границы закрылись, туризм рухнул, Венеция опустела, владельцы магазинчиков, гостиниц, квартир под сдачу массово разорились. В городе до сих пор с ужасом вспоминают кошмарный 2020-й. Безос за этот год прибавил к своему состоянию 22 миллиарда долларов.
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ
26 июня, 07:24
Ничего личного: цифровые магнаты открыто говорят, что их платформы оказывают "дизруптивное влияние на традиционный бизнес", то есть попросту убивают ретейл, частные магазины, ресторанчики, маленькие отели. И за счет разорения этих мелких сошек наваривают все больше.
Можно было бы сказать, что это американцы оккупировали Европу, подмяли старушку под себя и грабят без жалости. Но разве Безос американец? Он типичный "цифровой номад" — нигде не создал ровным счетом ничего и грабит своих соотечественников точно так же, как европейцев.
На огромном плакате, который венецианцы растянули на площади Сан-Марко, написано: "Если Безос может арендовать всю Венецию, он может заплатить налоги". Смешные, право слово, люди.
Какие налоги? Все американские цифровые магнаты зарегистрировали свой бизнес в Ирландии или в офшорах и не платят ни копейки ни в казну США, ни в бюджет тех стран, где получают свои баснословные прибыли.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
"Новая разновидность фашизма". Кто на самом деле управляет Трампом
12 марта, 08:00
Никто — ни европейские политики на велосипедах, ни американские президенты, считающиеся "самыми могущественными людьми в мире", — с этим беспределом сделать ничего не может. При этом все политики свои налоговые декларации подают, как пупсики, каждый год, общественность их изучает под лупой.
Всемогущая антимонопольная служба США давным-давно могла бы разорить и Безоса, и Цукерберга, и других владельцев цифровых платформ. Но нет, ребята порешали вопросики на таком уровне, что сломали о колено все ветви власти.
Руководителям стран мировая пресса перемывает кости только в путь — вспомните, как полоскали того же Трампа, — но кто в крупных западных СМИ осмелится критиковать Джеффа Безоса? По поводу скандальной свадьбы вылили уже столько елея на новобрачных, просто противно читать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Цифровой "железный занавес" опускается
9 июня, 08:00
Это, конечно, давно уже не про богатство, а про власть. На глазах нашего поколения технофеодализм из футурологической страшилки превратился в реальность. Технобароны воюют, технобароны пируют, а нанятый ими за мелкий прайс менеджер катит на велосипеде, изображая для масс "демократию".
На сегодняшний день четверым самым богатым людям в мире принадлежит половина всех мировых богатств. Мы все знаем этих счастливчиков — это Маск, Цукерберг, Ларри Эллисон (Oracle) и примкнувший к ним Безос.
Их власть на сегодня превосходит власть многих руководителей национальных государств. Технобаронам осталось разве что обзавестись своими армиями и силовыми структурами — и тогда прости-прощай, старая государственная формация!
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Еще более глубинное государство и "Темное Просвещение"
7 марта, 08:00
 
АналитикаЕвропаДжефф БезосВенецияСШАИванка ТрампAmazonAirbnbOracle Corporation
 
 
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